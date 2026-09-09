Tạp chí Mỹ gợi ý loại cà phê nhất định phải gọi khi đến Việt Nam

Cà phê trứng được tạp chí danh tiếng của Mỹ miêu tả là loại đồ uống đáng thử, tượng trưng cho sự khéo léo của người Việt Nam khi kết hợp cà phê đắng và lớp kem trứng mềm mịn.

Cà phê trứng là đồ uống quen thuộc tại Việt Nam. Ảnh: Cà phê trứng 3T.

"Cà phê Việt Nam không cần giới thiệu nhiều. Nhưng ở Hà Nội, cà phê trứng nổi bật hơn cả về hương vị lẫn câu chuyện. Đồ uống này nhất định phải gọi khi đến Việt Nam", đây là lời giới thiệu trong bài viết về cà phê trứng trên tạp chí Travel + Leisure.

Cà phê trứng có thể tìm thấy ở nhiều nơi, thậm chí ngoài Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ có Việt Nam mới mang đến cảm giác thưởng thức đặc biệt. Khoảnh khắc du khách chậm lại, ngồi yên, nghe tiếng rì rầm của con phố buổi sáng và cầm trên tay tách cà phê ấm nóng. Đó là sự tương phản thú vị giữa nhộn nhịp và tĩnh lặng.

Cà phê lần đầu tiên xuất hiện ở miền Bắc Việt Nam vào cuối thế kỷ 19, khi giống Arabica được người Pháp mang đến. Khởi đầu từ một loại nông sản nhập khẩu khiêm tốn, thức uống này ở Việt Nam đã phát triển thành một trong những nền văn hóa cà phê đặc sắc nhất thế giới.

Đến những năm 1880, các quán cà phê kiểu Paris bắt đầu mọc lên ở Hà Nội, dọc phố Tràng Thi. Ban đầu phục vụ quan chức Pháp và giới thượng lưu Việt Nam, dần dà đi vào đời sống thường nhật.

Thời điểm này, sữa tươi khan hiếm, dẫn đến việc sử dụng rộng rãi sữa đặc có đường. Từ đây, cà phê sữa đá, đồ uống mang tính biểu tượng của Việt Nam, ra đời.

Điểm khác biệt của cà phê trứng là lớp kem bông xốp, sánh mịn. Ảnh: Little Egg Coffee.

Tuy nhiên, ở Hà Nội, sự khan hiếm đã khơi nguồn cho một ý tưởng độc đáo hơn. Năm 1946, người pha chế Nguyễn Văn Giảng đã tạo ra cà phê trứng bằng cách đánh bông lòng đỏ trứng với đường, sữa đặc.

Thành quả là một lớp kem dày, mịn phủ lên trên cốt cà phê đậm đặc. Hương vị cân bằng bất ngờ, được ví von như tiramisu dạng lỏng. Người pha chế sau đó mở quán cà phê lấy tên mình và hoạt động cho đến hiện tại.

Một barista tại khách sạn 5 sao Hà Nội chia sẻ với Travel + Leisure ý nghĩa của cà phê trứng không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở tư duy biến khó khăn thành nét riêng. Người dân không tìm cách thay thế nguyên liệu, mà tự sáng tạo ra loại đồ uống đặc sản mới.

Cà phê trứng cũng có nghi thức khi thưởng thức. Một số người dân địa phương khuyên không nên khuấy sớm, mà bắt đầu bằng một ngụm cà phê nguyên chất, để vị đắng len lỏi vào vị ngọt béo của lớp kem trứng phía trên.

Tuy nhiên, không có cách uống nào đúng nhất, bởi điều quan trọng là dành thời gian để tận hưởng. Du khách có thể nhấm nháp lớp kem trứng trước, để cảm nhận 2 tầng hương vị trước khi chúng hòa quyện vào nhau.

Du khách Thái Lan uống cà phê trứng tại một quán có tiếng bậc nhất Hà Nội. Ảnh: Gooandon.

Từ một thức uống địa phương, cà phê trứng dần trở thành loại đồ uống đặc trưng của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế trải nghiệm, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam nằm trong 3 điểm đến châu Á có tỷ lệ khách quốc tế quay lại cao nhất. Điều này giúp tăng cơ hội tiếp cận và quảng bá đồ uống Việt Nam.

Không những vậy, những người có tầm ảnh hưởng như tỷ phú Tim Cook, Jensen Huang, cựu Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken... cũng bị mê hoặc bởi hương vị của cà phê trứng.

Tháng 4/2025, Nhà Vua Philippe và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ đã cùng nhau thưởng thức cà phê trứng tại một quán cà phê trong phố cổ Hà Nội và dành lời khen.

Năm 2024, tỷ phú công nghệ Tim Cook cũng lần đầu thử cà phê trứng trong cuộc gặp gỡ ca sĩ Mỹ Linh và Mỹ Anh tại Hà Nội. Trong khi đó, tỷ phú Jensen Huang của tập đoàn Nvidia đã thưởng thức cà phê trứng tại Hà Nội vào năm 2023.

Cùng năm 2023, trong chuyến thăm Việt Nam của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, cựu Ngoại trưởng Blinken và đoàn tùy tùng ngoại giao đã uống cà phê trứng tại một quán nhỏ ở Hà Nội.

Trên bảng xếp hạng ẩm thực quốc tế, đồ uống này cũng không vắng mặt. Năm 2025, chuyên trang ẩm thực Taste Atlas đưa cà phê trứng vào danh sách 63 loại cà phê ngon nhất thế giới.

Danh sách 79 loại đồ uống hàng đầu Đông Nam Á của chuyên trang này cũng xếp cà phê trứng vị trí thứ 6. Taste Atlas mô tả đây là loại đồ uống ngọt truyền thống. Cà phê nhỏ giọt qua phin, sau đó kết hợp cùng lòng đỏ trứng đánh bông lạ miệng.

Tim Cook đăng ảnh uống cà phê trứng tại Hà Nội ngày 15/4/2024. Ảnh: Tim Cook.

Trên tạp chí National Geographic, cây bút Kristin Braswell từng gọi cà phê trứng là "iconic coffee" (tạm dịch: cà phê biểu tượng) của Việt Nam, với hương vị đậm, lớp kem trứng sánh, mang đến trải nghiệm thưởng thức một loại đồ uống lẫn món tráng miệng mà khó tìm thấy bản sao.

Một phóng viên của Business Insider từng viết: "Cà phê trứng Việt Nam rất đặc biệt, khác hoàn toàn những ly cà phê tại châu Âu".