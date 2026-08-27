Chủ quán bún chả ở Ninh Bình miễn phí trọn đời cho Xuân Son

Một quán bún chả ở khu vực Hoa Lư miễn phí bún chả trọn đời cho cầu thủ Xuân Son sau khi đội tuyển Việt Nam thắng ASEAN Cup 2026, đồng thời tặng 50 suất ăn cho thực khách.

Gia đình Xuân Son thưởng thức bún chả tại quán ăn ở phường Hoa Lư (Ninh Bình). Ảnh: Marcele Seippel.

Ngày 27/8, sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng tại ASEAN Cup 2026, quán bánh cuốn và bún chả bà Xuân ở phường Hoa Lư (Ninh Bình) đã quyết định miễn phí 50 suất bún chả quạt cho toàn bộ thực khách đến khi hết số lượng. Đây cũng là quán ăn "ruột" của cầu thủ Nguyễn Xuân Son và vợ Marcele Seippel.

Riêng Xuân Son được miễn phí suất ăn trọn đời khi góp công bảo vệ cúp vô địch và tiếp tục đạt danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2026 cho cá nhân.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Phạm Thắng, chủ quán ăn, cho biết việc miễn phí suất ăn là cách quán cùng ăn mừng với đội tuyển Việt Nam, thể hiện sự tự hào của người Việt Nam và tình cảm dành cho Xuân Son - vị khách quen của quán. Đồng thời lan tỏa văn hóa ẩm thực Ninh Bình.

"Dù là suất ăn tặng, quán vẫn chuẩn bị từ nguyên liệu tươi ngon và đảm bảo khẩu phần", anh nói.

Thắng cho biết Xuân Son bắt đầu mua bún chả đều đặn tại quán từ cuối năm 2025. Người vợ thích ngồi lại ăn, còn cầu thủ này lại thường xuyên lái ôtô hoặc chở con trai bằng xe máy đến mua mang về. Mỗi lần, anh mua 4-5 suất với giá 40.000 đồng/suất. Thỉnh thoảng, cả gia đình sẽ ngồi ăn tại chỗ. Người vợ luôn khen bún chả hợp vị.

Chủ quán từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh nam cầu thủ đến mua bún chả, nước ép cam trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá.

Phần bún chả quạt nam cầu thủ thường gọi. Ảnh: Phạm Thắng.

Bún chả ở Ninh Bình có phong cách khác với bún chả ở Hà Nội. Thay vì nắn tròn thịt lợn băm và nướng trên than hoa, miếng chả ở Ninh Bình có hình chữ nhật, hơi dẹt và quạt tay khi nướng. Món ăn kèm là bún lá, rau thơm, nước mắm chua ngọt.

Toàn bộ nguyên liệu được mua trong ngày và chế biến tỉ mỉ. Hiện quán hoạt động ở 2 chi nhánh, bán từ sáng đến đầu giờ chiều mỗi ngày. Từ ngày địa chỉ ăn uống quen thuộc của Xuân Son được lan truyền rộng rãi, quán đón thêm nhiều thực khách ghé ăn.

Về phía Xuân Son, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Placar (Brazil), nam cầu thủ chia sẻ mình yêu thích nhiều món ăn Việt Nam, trong đó bún chả để lại ấn tượng mạnh. Ngoài ra, Marcele Seippel, vợ anh, cũng nhiều lần check-in tại quán bún chả nêu trên và cho biết khi có thời gian rảnh rỗi, cô còn tự tìm hiểu và chế biến món ăn này cho cả nhà thưởng thức.

Xuân Son ăn bún chả ở quán quen thời điểm vừa trải qua ca phẫu thuật do chấn thương nặng ở trận chung kết AFF Cup 2024. Ảnh: Nguyễn Xuân Son, Phạm Thắng.

Bún chả mà Xuân Son yêu thích cũng cũng được thế giới dành nhiều lời khen, gọi là "món ăn đường phố ấn tượng của Việt Nam". Hiệu ứng "bùng nổ" hơn từ khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama thưởng thức bún chả trong chuyến thăm Hà Nội năm 2016.

Gần nhất, bún chả góp mặt trong danh sách 100 món ăn ngon nhất thế giới 2026 của Taste Atlas. Chuyên trang ẩm thực nổi tiếng mô tả món ăn kết hợp hoàn hảo giữa thịt lợn nướng thơm lừng, nước mắm chua ngọt và bún tươi.

Xuân Son đăng tải hình ảnh cầm bánh chuối chiên vào ngày 10/1. Ảnh: Nguyễn Xuân Son.

Không chỉ bún chả, Xuân Son từng tạo nên "hiệu ứng chuối chiên" khi đăng tải hình ảnh kèm chú thích "một ngày tràn trề năng lượng với bóng đá và bánh chuối chiên". Trong bức ảnh, cầu thủ cầm trên tay bánh chuối chiên của một quầy nhỏ ở Nam Định (cũ).

Cuối tháng 3, trong trận Việt Nam thắng Malaysia ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027, các cổ động viên tìm mua chuối chiên tại quán "ruột" của Xuân Son như một cách cổ vũ đội tuyển.

Theo Vũ Đạt, chủ quầy, nam cầu thủ là khách quen từ lâu, mỗi khi đến đều mua 8-10 chiếc. Nhờ đó, điểm bán nhỏ được nhiều người biết đến. Với quán chuối chiên mới, Đạt dự định đặt tên "Xuân Son" để tận dụng tên gọi mà nhiều khách đã quen.

Nguyễn Xuân Son (tên thật Rafaelson Bezerra Fernandes) sinh năm 1997 tại Brazil. Cuối năm 2019, CLB Nam Định là nơi mở ra chương quan trọng nhất trong cuộc đời nam cầu thủ. Tháng 9/2024, anh chính thức được trao quốc tịch Việt Nam và mang tên Nguyễn Xuân Son. Ở ASEAN Cup 2026, Xuân Son không thường xuyên được đá chính nhưng anh vẫn có 5 bàn thắng, trong đó phải kể đến cú đúp ở chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở trận lượt về vòng bán kết và góp phần giúp đội tuyển Việt Nam giành vé vào chung kết.