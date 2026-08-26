Tiệc fine dining ở sân Mỹ Đình xem trọn chiến thắng của Việt Nam

Đầu bếp Nguyễn Thế Hiển chuẩn bị bàn tiệc theo phong cách fine dining tại phòng xem đặc biệt trên sân Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.

Đầu bếp Nguyễn Thế Hiển chuẩn bị bàn tiệc tại sân vận động Mỹ Đình ngày 26/8. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Sáng 26/8, đầu bếp Nguyễn Thế Hiển có mặt tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), chuẩn bị thực đơn tại phòng xem đặc biệt trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và Thái Lan.

Bàn tiệc tròn được phủ khăn đen, kết hợp cùng dàn ghế bọc nơ vàng đồng. Theo tiêu chuẩn fine dining (dịch vụ cao cấp trong ngành dịch vụ nhà hàng), bàn ăn được sắp xếp đầy đủ các loại ly pha lê chuyên dụng cho rượu vang, champagne, nước lọc cùng đĩa ăn gấp khăn nơ đỏ đồng bộ.

Nhiều món như salad, thịt nguội và bánh mì que giòn cũng được bọc màng bảo quản, sẵn sàng phục vụ.

Theo tìm hiểu, tọa lạc trên tầng cao, căn phòng này sở hữu vách kính cường lực lớn, hướng trọn tầm nhìn ra lòng sân vận động. Qua lớp kính trong suốt, toàn bộ đường chạy điền kinh, thảm cỏ cùng dải khán đài màu xanh dương đặc trưng của sân Mỹ Đình hiện lên trọn vẹn.

Bàn tiệc phong cách fine dining tại sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Đầu bếp Thế Hiển có hơn 10 năm kinh nghiệm, chuyên dịch vụ home catering service - hình thức cung cấp dịch vụ ăn uống theo yêu cầu của khách hàng tại nhà riêng/phòng tiệc.

Trước khi đến nhà gia chủ, nhóm của anh sẽ dành thời gian tư vấn dịch vụ, tham khảo sở thích, yêu cầu đặc biệt của khách hàng, lên thực đơn và chuẩn bị nguyên liệu cho những món ăn độc đáo.

Sau khi chốt khung của bữa tiệc, Hiển và đội ngũ sẽ đến trang trí, chuẩn bị từ bàn ghế, nến, hoa cho tới những chi tiết nhỏ nhất để gia chủ tự tin đón khách.

Nam đầu bếp cho hay những bữa tiệc kín đòi hỏi sự chỉn chu trong phục vụ, sự tinh tế, thẩm mỹ cùng tay nghề chuyên nghiệp của đầu bếp. Không gian cũng phải đảm bảo sự riêng tư, ấm cúng.

Thực khách ngoài thưởng thức món ăn, trò chuyện cùng nhau còn có nhu cầu giao tiếp với đầu bếp. Đội ngũ của anh Hiển phải có kỹ năng trò chuyện, dẫn dắt để khách hàng cảm thấy thoải mái và hứng thú khi chiêm ngưỡng màn nấu ăn như một môn nghệ thuật.

"Làm việc trong môi trường đòi hỏi sự chuyên nghiệp, bản thân không tránh khỏi áp lực. Thế nhưng, nhờ như vậy, mỗi chúng tôi mới có thể trở nên tốt hơn", anh nói với Tri Thức - Znews.

Toàn cảnh phòng tiệc tại sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Không chỉ tại Việt Nam, home catering service hay private chef (đầu bếp riêng) là nghề có tiếng ở nhiều nước trên thế giới. Những người làm công việc này có thể kiếm thu nhập cao nhờ tính chất đắt đỏ, sang trọng của dịch vụ.

Từng chia sẻ trên The Standard, một đầu bếp riêng phục vụ các gia đình giàu có ở Thung lũng Silicon (Mỹ) cho biết công việc này đòi hỏi phải đáp ứng những sở thích và yêu cầu ăn uống rất riêng của khách hàng.

Bên cạnh nấu ăn, đầu bếp riêng còn cần thành thạo kỹ năng giao tiếp và đảm nhiệm nhiều công việc khác như quản gia, pha chế, thậm chí lái xe. Đây là những yêu cầu đi kèm với mức thu nhập cao của nghề phục vụ nhóm khách hàng với mức chi cao.

Các cầu thủ ăn mừng sau chiến thắng trước Thái Lan tối 26/8 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà, Anh Tiến.

Sau chiến thắng 2-0 trên sân Rajamangala (Thái Lan), đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về với lợi thế lớn tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Đội tuyển hòa 2-2 nhờ hai bàn phản lưới của Thái Lan, qua đó thắng với tổng tỷ số 4-2 trở thành nhà vua ASEAN Cup 2026 Việt Nam lần đầu bảo vệ danh hiệu ASEAN Cup. Đây cũng là chức vô địch thứ 4 của đội tuyển tại giải bóng đá Đông Nam Á.