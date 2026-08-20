Hãng trà sữa Thái gây chú ý ở Việt Nam vì món trà 'tốt cho tiêu hóa'

Món trà hoa hồng của ChaTraMue được quảng cáo hỗ trợ tiêu hóa. Song, chưa có bằng chứng khoa học cụ thể cho thông điệp marketing này.

Thực khách check-in thời điểm thương hiệu trà sữa Thái Lan ra mắt tại Hà Nội năm 2024. Ảnh: Thụy Trang.

Tháng 8, thương hiệu trà sữa Thái Lan ChaTraMue gây chú ý tại Việt Nam với món trà hoa hồng. Đây không phải sản phẩm mới, nhưng gần đây được nhiều người tìm mua sau quảng cáo cho rằng thức uống có khả năng “detox”, hỗ trợ tiêu hóa.

Sức hút này cũng kéo theo tình trạng hết hàng tại nhiều cửa hàng. Khảo sát sáng 19/8 trên các ứng dụng giao hàng cho thấy loạt chi nhánh tại Hà Nội đồng loạt hiển thị hết các món trà hoa hồng và trà sữa hoa hồng. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại nhiều cửa hàng ở TP.HCM. Phía thương hiệu cho biết dòng sản phẩm sẽ được bán trở lại trong vài ngày tới.

Trước đó, chính sản phẩm này từng tạo ra một “cơn sốt” tại Thái Lan.

Món trà hoa hồng được thương hiệu quảng bá tại Việt Nam. Ảnh: ĐVCC.

Trà hoa hồng được thương hiệu này giới thiệu tại Thái Lan từ ngày 1/2/2017. Chỉ vài tuần sau, sản phẩm đã trở thành một trong những món đồ uống được chú ý tại Bangkok.

Theo Asia361, bài viết ngày 28/2/2017 ghi nhận ba phiên bản đồ uống hương vị hoa hồng gồm Rose Milk Tea, Honey Rose Tea và Lychee Rose Tea, khi đó cùng có giá 55 baht (khoảng 43.000 đồng). Các sản phẩm mới nhanh chóng bán hết và dự kiến phải tới tháng 4 mới có hàng trở lại.

Sức hút của trà hoa hồng khi ấy không chỉ đến từ hương vị. Sản phẩm được giới thiệu với khả năng hỗ trợ “detox” và đặc biệt hữu ích với người mắc vấn đề tiêu hóa.

Tranh cãi cũng xuất hiện từ thời điểm đó. Một chuyên gia y học cổ truyền của Bệnh viện Chao Phya Abhaibhubejhr cảnh báo người dùng không nên mặc định loại trà này có tác dụng mạnh như những lời truyền miệng trên mạng. Trang tin này của Thái Lan cũng lưu ý chưa có nghiên cứu lâm sàng xác nhận việc sử dụng trà hoa hồng như thuốc nhuận tràng.

Tại Việt Nam, trên các ứng dụng giao hàng, những món đồ uống hoa hồng của thương hiệu ChaTraMue được gắn thêm nhãn "detox". Tại một số cửa hàng cũng đặt biển thông tin về sản phẩm, cho biết một trong những đặc tính của loại trà này là "giúp nhuận tràng, detox cơ thể tự nhiên".

Việc gắn sản phẩm với những lợi ích sức khỏe cũng là một cách tiếp cận ngày càng phổ biến trong marketing thực phẩm, đồ uống.

Theo Viện Công nghệ Thực phẩm (Institute of Food Technologists - IFT, hiệp hội khoa học quốc tế phi lợi nhuận có trụ sở tại Mỹ), các sản phẩm được bổ sung những hợp chất có hoạt tính sinh học có thể tạo ra "health halo" (hiệu ứng hào quang sức khỏe). Điều này khiến người tiêu dùng có xu hướng đánh giá toàn bộ sản phẩm lành mạnh hơn. IFT lưu ý hiệu ứng này có thể khiến người mua lựa chọn sản phẩm dựa nhiều hơn vào cách nó được tiếp thị thay vì nhìn vào toàn bộ thành phần dinh dưỡng.

Cảnh xếp hàng đông đúc tại cửa hàng Ngô Đức Kế (TP.HCM) ngày khai trương năm 2023. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tuy nhiên, giữa thông điệp marketing và bằng chứng khoa học vẫn có một khoảng cách nhất định. Theo IFT, khi những phát hiện khoa học phức tạp được đơn giản hóa hoặc phóng đại để quảng bá sản phẩm, người tiêu dùng có thể hình thành kỳ vọng vượt quá những gì bằng chứng hiện tại cho phép.

Một số hợp chất có thể cho thấy tác dụng tích cực trong nghiên cứu phòng thí nghiệm hoặc trên động vật, nhưng điều đó chưa đồng nghĩa với việc chúng tạo ra hiệu quả tương tự và ổn định trên người.

Theo IFT, đây cũng là lý do các "health claims" (tuyên bố về lợi ích sức khỏe) cần dựa trên bằng chứng và được truyền đạt một cách có trách nhiệm. Khi những thông điệp như "tăng cường miễn dịch", "chống lão hóa" hay "giàu chất chống oxy hóa" xuất hiện ngày càng nhiều trong marketing thực phẩm, ranh giới giữa việc cung cấp thông tin và tạo ra một hình ảnh sức khỏe hấp dẫn nhưng chưa được chứng minh đầy đủ cũng trở nên đáng chú ý hơn.

Trước đó, ngày 11/3, ChaTraMue đăng tải bài viết thừa nhận sự "flop" (thất thế, kết quả không như kỳ vọng) ở Việt Nam sau gần 3 năm ra mắt, dù đứng đầu tại quê hương.