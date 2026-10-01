Michelin Guide đến Phú Quốc

Sau Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, Phú Quốc trở thành điểm đến thứ 4 tại Việt Nam được Michelin Guide đưa vào phạm vi tuyển chọn.

Du khách quốc tế đổ về Phú Quốc cuối năm 2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ngày 1/10, cẩm nang Michelin Guide công bố mở rộng hoạt động đánh giá đến Phú Quốc. Các thẩm định viên của tổ chức sẽ khảo sát, đánh giá nhà hàng trên đảo trước khi công bố danh sách vào giữa năm 2027.

Phú Quốc được lựa chọn sau Hà Nội và TP.HCM vào năm 2023, Đà Nẵng vào năm 2024. Đây là lần đầu hệ thống Michelin Guide mở rộng phạm vi tuyển chọn đến một điểm đến ngoài 3 thành phố trên.

Gwendal Poullennec, Giám đốc Quốc tế Michelin Guide, cho biết ẩm thực Phú Quốc được hình thành từ mối liên hệ với biển và nguồn sản vật địa phương, trong đó có nước mắm và hồ tiêu. Ông cho rằng nét riêng của đảo nằm ở sự kết hợp giữa văn hóa ẩm thực làng chài với những nhà hàng mới do các đầu bếp có kinh nghiệm quốc tế dẫn dắt.

Từ Dương Đông đến làng chài Hàm Ninh, các quán ăn địa phương vẫn duy trì nhiều món ăn và hương vị truyền thống. Trong khi đó, sự phát triển của ngành lưu trú kéo theo sự xuất hiện của những mô hình nhà hàng mới, trong đó có các đầu bếp từng làm việc ở nước ngoài.

Các nhà hàng được trao một sao và giữ vững danh hiệu một sao Michelin trong buổi lễ tối 4/6 tại Hà Nội. Ảnh: Đan Châu.

Tại Phú Quốc, Michelin Guide áp dụng phương pháp đánh giá thống nhất với các điểm đến khác trên thế giới. Thẩm định viên làm việc ẩn danh, độc lập và dựa trên năm tiêu chí, tập trung vào chất lượng món ăn.

5 tiêu chí gồm: chất lượng nguyên liệu, kỹ thuật nấu ăn, sự hài hòa về hương vị, cá tính của đầu bếp thể hiện qua món ăn và tính nhất quán của món ăn theo thời gian cũng như trên toàn thực đơn.

Danh sách tuyển chọn của Michelin Guide gồm nhiều hạng mục. Trong đó, hệ thống sao Michelin được trao cho những nhà hàng có chất lượng món ăn nổi bật.

Một sao Michelin dành cho nhà hàng có chất lượng món ăn tốt, xứng đáng để thực khách dừng chân thưởng thức.

Hai sao ghi nhận chất lượng món ăn xuất sắc, xứng đáng để quay lại.

Ba sao dành cho những nhà hàng có chất lượng món ăn ở mức cao nhất, xứng đáng để thực khách lên kế hoạch đến thưởng thức.

Bên cạnh hệ thống sao Michelin, danh sách còn có Bib Gourmand, dành cho các nhà hàng phục vụ món ăn chất lượng với mức giá hợp lý.

Michelin Guide cho biết các thẩm định viên có kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực ẩm thực, tiến hành đánh giá thường xuyên và ẩn danh. Tổ chức này khẳng định quy trình được thực hiện độc lập, khách quan và không chịu tác động từ bên ngoài.

Chủ quán bánh cuốn Thanh Vân (Hà Nội) cầm trên tay cúp vinh danh ở hạng mục Bib Gourmand của Michelin Guide sáng 5/6. Ảnh: Trần Hiền.