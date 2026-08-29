Quán phở gà ở Hà Nội bất ngờ gây chú ý trên MXH Trung Quốc

Một quán phở gà ở Hà Nội từng nhận vinh danh từ Michelin Guide được nhắc tên liên tục trên MXH xứ Trung. Điều này góp thêm dấu mốc cho hành trình đưa hương vị Việt ra quốc tế.

Phở gà trộn và phở gà nước tại quán. Ảnh: Michelin Guide.

Đầu tháng 8, Shen (du khách Trung Quốc) đăng tải bài review quán phở gà Nguyệt (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trên nền tảng Xiaohongshu, kèm theo tiêu đề: "Không đùa đâu, đây là quán ăn ngon xếp thứ 3 trong chuyến du lịch Hà Nội".

Bài viết thu hút hàng nghìn lượt tương tác và bình luận. Một số du khách Trung Quốc bày tỏ sẽ lưu lại địa chỉ để ghé thưởng thức khi đến Hà Nội. Trong khi đó, nhiều người khác nói rằng từng ghé quán phở gà này trong chuyến du lịch, thậm chí ăn đến vài lần.

Ngoài bài đăng của Shen, một tháng qua, trên Xiaohongshu cũng xuất hiện loạt bài giới thiệu và chia sẻ về trải nghiệm ăn uống, món đáng thử tại đây. Khi tìm kiếm cụm từ "河内鸡肉粉" (tạm dịch: phở gà Hà Nội) cho ra hàng trăm kết quả về quán ăn này.

Chinh phục khách Trung

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Shen cho biết mình đã ghé quán phở gà này trong chuyến du lịch Hà Nội cuối tháng 7, nhờ tham khảo gợi ý từ các nền tảng mạng xã hội. Quán ăn nằm ở mặt tiền, dễ tìm. Cô đã gọi phở trộn đùi với giá 70.000 đồng/bát.

Shen và 2 người bạn đi cùng đều gọi phở trộn. Ảnh: Shen.

Ban đầu, Shen không kỳ vọng nhiều, nhưng sau khi trộn đều các nguyên liệu lại bất ngờ với hương vị từ miếng gắp đầu tiên. Thịt gà dai giòn, sợi phở mềm, thấm xốt và nước dùng kèm ngọt thanh.

"Trong hơn một tuần ở Hà Nội, tôi đã ăn phở gà liên tiếp 3 ngày. Đây không phải quán ngon nhất, nhưng lại là quán khiến tôi nhớ nhất sau chuyến đi. Tôi đã giới thiệu địa chỉ cho bạn bè", cô nói.

Nữ du khách cũng chỉ ra một số điểm chưa hài lòng như không gian ngồi lại chưa được thoáng khi khách đông, mức giá hơi nhỉnh so mặt bằng chung các quán đã ăn trong hành trình. Dù vậy, nếu có dịp trở lại Hà Nội, Shen vẫn quay lại đây vì món ăn hợp khẩu vị và thích không khí đường phố trước quán.

Phía du khách Yuan Yuan cũng đến trải nghiệm phở lườn trong chuyến du lịch Hà Nội cuối tháng 7. Theo đánh giá cá nhân, thịt gà luộc chín tới, nước dùng vừa vặn, không quá ngọt. Tuy nhiên, khẩu phần hơi ít so với mức giá. Trước khi trở về Trung Quốc, tôi đã đến quán ăn thêm phở trộn đùi.

Wang Ning đến ăn tại quán và mua mang về nhiều lần trong chuyến đi. Ảnh: Wang Ning.

Trong khi đó, du khách Wang Ning từng viết bài review quán phở gà này và cho biết đã ăn tổng cộng 3 lần. Đêm đầu tiên ở Hà Nội, sau khi ăn tại chỗ, cô đã gọi thêm phần mang về trước khi quán đóng cửa. Hai ngày tiếp theo đều ghé đến đây, dù đã được giới thiệu những quán khác. Trước khi ra sân bay, Ning gọi thêm 2 phần để thưởng thức.

"Tôi đã thử 4 loại, gồm lưng, lườn, cánh và đùi. Hương vị đồng đều, bao bì chỉn chu. Nước xốt của phở trộn làm hài hòa nguyên liệu. Nhưng tôi ít ngồi tại quán vì khá ồn lúc đông khách", cô viết.

Phở gà ra quốc tế

Phở gà Nguyệt mở bán từ năm 2009, đứng sau là bà Lê Thị Minh Nguyệt (59 tuổi).

Quán duy trì sức hút nhiều năm tại Hà Nội, nhưng bắt đầu đón nhiều thực khách quốc tế trong vài năm gần đây, khi là quán phở gà duy nhất được vinh danh Bib Gourmand (quán ngon, giá phải chăng) trong ấn bản đầu tiên của Michelin Guide - hệ thống xếp hạng ẩm thực của Tập đoàn Michelin (Pháp) - năm 2023. Năm 2024-2026, quán liên tiếp giữ vững danh hiệu.

Quán phở đông khách thời điểm mới được Michelin Guide vinh danh năm 2023. Ảnh: Thụy Trang.

Theo cuốn cẩm nang đỏ, quán có không gian khiêm tốn nhưng ấm cúng. Tâm điểm là nồi nước dùng nóng hổi, ​​xung quanh bày rổ bánh phở, giá đỗ và khay thịt gà vàng óng. Về sau, quán đã mở thêm chỗ ngồi lại.

Nước dùng tại đây ninh từ xương gà trong 12 tiếng. Sử dụng gà mái ta lai để thịt chắc, da giòn và khi luộc sẽ có màu vàng tự nhiên. Gia vị chỉ gồm hành và gừng nướng, nấm hương để tăng vị ngọt.

Các chuyên gia ẩn danh từ Michelin khuyên dùng phở đùi trộn hoặc phở thập cẩm kết hợp giữa lườn và đùi. Mức giá dao động 55.000-120.000 đồng/bát.

Bát phở gà đặc biệt tại một quán ở phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), được Michelin Guide vinh danh ở hạng mục Michelin Selected (chất lượng xuất sắc) hồi tháng 6. Ảnh: Châu Sa.

Sự yêu thích của du khách Trung Quốc dành cho quán phở gà ở Hà Nội diễn ra trong bối cảnh Hà Nội và TP.HCM nằm trong top 10 điểm đến được du khách Trung Quốc lựa chọn nhiều nhất trong mùa hè năm nay.

Trước đó, phở gà Việt Nam cũng không ít lần được độc giả toàn cầu của chuyên trang ẩm thực TasteAtlas đưa vào các bảng xếp hạng. Chứng tỏ món ăn này đang từng bước ra khỏi phạm vi quen thuộc, góp phần đưa hương vị Việt đến gần bạn bè quốc tế.

Gần nhất, hồi cuối tháng 7, phở gà đứng thứ 61/100 trong danh sách 100 món gà ngon nhất thế giới của chuyên trang, dựa trên hơn một triệu lượt đánh giá. Đồng thời lọt vào danh sách 66 món súp thịt ngon nhất châu Á.

TasteAtlas miêu tả món ăn này là một biếu tấu từ phở bò, kết hợp nhiều bộ phận của gà, bao gồm ức, đùi, cánh, da và mỡ. Nước dùng phở gà thanh nhẹ và trong hơn phở bò, nhờ nêm gia vị với gừng, nước mắm và hành tím, hoàn thiện bằng các loại rau thơm.

Năm 2025, phở gà cũng từng nằm trong danh sách 100 món sợi ngon nhất thế giới của chuyên trang này.