Chi 300.000 đồng cho 50 phút ăn sáng kiểu Nhật ở TP.HCM

Một quán cơm Nhật tại TP.HCM phục vụ bữa sáng theo phong cách truyền thống với giá gần 300.000 đồng. Mỗi suất ăn kéo dài khoảng 50 phút và chỉ nhận tối đa 14 khách mỗi lần.

7h sáng, tại "phố Nhật" nằm trong hẻm trên đường Lê Thánh Tôn (phường Bến Nghé, TP.HCM), một tiệm cơm nhỏ bắt đầu đón khách trong khi những quán khác bên cạnh vẫn tối đèn. Phía trước quán treo tấm rèm in hình con hổ, bên cạnh là bảng thông báo với những dòng chữ viết tay: "Breakfast only" (tạm dịch: chỉ bán bữa sáng). Quán đón khách theo 4 khung giờ, bắt đầu từ 7h và kết thúc lúc 11h.

Khu bếp mở được đặt ở vị trí trung tâm, lấy cảm hứng từ irori - kiểu bếp lửa truyền thống trong những ngôi nhà Nhật Bản. Bên cạnh bếp, một người đàn ông Nhật liên tục trở mặt những miếng cá hồi trên lửa. Khói bốc lên nghi ngút, phần da cá dần chuyển sang màu vàng giòn.

Không gian quán chỉ có 14 ghế, tương ứng 14 khách cho mỗi lượt. Mỗi người có 50 phút để dùng bữa, sau đó quán dành khoảng 10 phút dọn dẹp và chuẩn bị cho lượt khách tiếp theo.

Không bảng hiệu lớn, trên cửa nhà hàng là vài dòng viết tay của chính người đầu bếp.

Cách chia lượt được thiết kế để các món ăn, đặc biệt là cá hồi, được phục vụ khi còn nóng và vừa chín tới. Khách đến muộn vẫn được phục vụ nhưng thời gian dùng bữa không kéo dài sang khung giờ kế tiếp.

"50 phút được tính toán để khách có đủ thời gian dùng một bữa sáng hoàn chỉnh. Chúng tôi khuyến khích khách đến đúng giờ để có đủ thời gian thưởng thức", ông Hiroyuki Susuki, đầu bếp tại tiệm, cho biết.

Bữa sáng gần 300.000 đồng

Lấy cảm hứng từ tinh thần ichiju sansai (một súp, ba món ăn), bữa sáng tại quán gồm cơm, một món canh và ba món ăn kèm. Một set có giá gần 300.000 đồng, đi kèm cơm và trà không tính thêm phí.

Bữa sáng tại quán gồm một món canh và ba món ăn dùng cùng cơm có giá gần 300.000.

Gạo Yumepirika từ Hokkaido được sử dụng để nấu cơm. Đây là giống gạo nổi tiếng của Nhật Bản, có hạt mềm, dẻo và vị thơm ngọt. Công đoạn nấu được kiểm soát kỹ về thời gian để cơm đạt độ mềm, dẻo phù hợp khi khách bắt đầu dùng bữa.

Cá hồi nướng là phần được chú trọng nhất trong set cơm, có trọng lượng khoảng 220-240 g. Thực khách có thể chọn một trong hai loại gia vị gồm muối kết hợp nước mắm Phú Quốc hoặc xì dầu kiểu Kyushu.

Đầu bếp theo dõi liên tục nhiệt độ và bề mặt cá để xác định thời điểm trở mặt. Lớp da được nướng đến khi giòn nhưng phần thịt bên trong vẫn giữ độ mọng nước.

Bên cạnh cơm và cá hồi, thực khách được phục vụ súp miso, sashimi cá chim trắng Phú Yên, củ cải bào dùng cùng sốt ponzu và cải bó xôi luộc ngâm trong nước dùng dashi kết hợp sốt mè.

Thực khách cũng có thể thay đổi hương vị bằng các gia vị như sa tế sò điệp Việt Nam, xốt chanh mật ong hoặc tiêu xanh Phú Quốc ngâm muối.

Nguyễn Thùy (ngụ phường Sài Gòn, TP.HCM) ghé thử bữa sáng kiểu Nhật, ngày 30/9.

Nguyễn Thùy (ngụ tại phường Sài Gòn, TP.HCM) biết đến quán qua lời giới thiệu của bạn bè và quyết định đến dùng thử.

“Đồ ăn ở đây ngon. Tuy nhiên, so với một bữa sáng ở Việt Nam thì giá hơi cao so với mặt bằng chung nên tôi khó có thể ăn thường xuyên được”, Thùy nói.

Mức giá gần 300.000 đồng cao hơn nhiều so với những lựa chọn quen thuộc trong bữa sáng của người Việt, như phở hay bún. Tuy nhiên, cách chuẩn bị cầu kỳ cùng việc sử dụng nhiều nguyên liệu, gia vị đặc trưng của Nhật Bản cùng với phong cách phục vụ kĩ lưỡng nên món ăn này khó có thể bán một mức giá thấp hơn.

"Bán đồ Nhật cho người Việt"

Theo nhân viên quán, lượng khách hiện được chia tương đối cân bằng, khoảng 50% là người Nhật và 50% là người Việt Nam.

Biết đến nhà hàng thông qua mạng xã hội, Satoko Inoue (du khách người Nhật) thấy hương vị bữa ăn khiến cô nhớ về quê nhà.

Satoko Inoue, một du khách Nhật, biết đến quán thông qua mạng xã hội. Cô chọn phần cá hồi dùng với xì dầu kiểu Kyushu.

"Vị xì dầu Kyushu rất giống với hương vị ở Nhật, làm tôi có cảm giác như đang ở Nhật Bản", cô chia sẻ.

Trong khi đó, Thùy Nguyễn chọn phần cá hồi dùng cùng muối và nước mắm Phú Quốc. Theo cô, hương vị này vừa gợi nhớ món ăn từng thưởng thức tại Nhật Bản, vừa có nét quen thuộc từ những gia vị thường gặp trong ẩm thực Việt Nam.

Bữa sáng tại quán gồm một món canh và ba món ăn dùng cùng cơm.

Sự kết hợp giữa nguyên liệu của hai quốc gia được thể hiện ở nhiều thành phần trong bữa ăn. Cá chim trắng Phú Yên, tiêu xanh và nước mắm Phú Quốc được đưa vào thực đơn bên cạnh những nguyên liệu, cách chế biến đặc trưng của Nhật Bản.

Theo ông Tsuruhara Shozo, co-founder Morning Tiger, trong quá trình tìm hiểu và khảo sát nguyên liệu tại Việt Nam, đội ngũ nhận thấy các nguyên liệu Việt có hương vị đặc biệt nên quyết định kết hợp vào món cá hồi.

"Đây là cách chúng tôi tạo thêm lựa chọn để thực khách có thể khám phá những hương vị quen thuộc của Việt Nam trong một trải nghiệm bữa sáng mang tinh thần Nhật Bản", ông Tsuruhara Shozo nói.

Sự kết hợp giữa các nguyên liệu Nhật Bản và Việt Nam trong bữa sáng ở nhà hàng tại TP.HCM.

Theo Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản trong tháng 7 đạt 52.100 lượt người, tháng 8 đạt 56.600 lượt người, lần lượt giảm 2,7% và 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng đầu năm, Nhật Bản đã thu hút 505.300 lượt khách từ Việt Nam, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2025. Dù vậy, tổng số khách trong 8 tháng vẫn đang đạt mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, năm 2025 có gần 679.000 lượt khách Việt đến Nhật Bản. Trong nửa đầu năm 2026, lượng khách Việt sang Nhật đạt 396.000 lượt. Việt Nam hiện là thị trường khách lớn thứ 9 của Nhật Bản và đứng thứ 3 tại Đông Nam Á.