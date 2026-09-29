Người dùng tối ưu thời gian nhờ thói quen đặt trước, lấy tại quán

Thay vì đến quán gọi món và đôi khi phải chờ đơn mang đi lúc đông khách, nhiều người lựa chọn tối ưu thời gian với tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” trên ShopeeFood.

Với một số người trẻ, thay đổi cách đặt món là cách giúp họ sắp xếp thời gian hiệu quả hơn. Một ly cà phê trước giờ làm, một bữa ăn lấy lại năng lượng cho ca học sau hay món ngon giữa hai lịch hẹn khác nhau đều có thể được đặt từ sớm, chọn thời gian ghé quán lấy ngay trên cung đường di chuyển để tối ưu lịch trình trong ngày.

Giữ thói quen cà phê sáng giữa những ngày làm việc bận rộn

Có công việc linh hoạt về giờ giấc, Nguyễn Trung Kiên, nhân viên marketing tại Hà Nội, thường dành thời gian ghé quán mua cà phê và ăn sáng trước khi đến văn phòng. Với anh, ly cà phê sáng giúp bản thân tỉnh táo hơn, chuẩn bị tinh thần để bắt đầu một ngày làm việc.

Bước vào giai đoạn cuối năm, khối lượng công việc gia tăng, lịch trình của Trung Kiên trở nên dày đặc hơn. Đặc biệt, một số buổi họp diễn ra từ sáng sớm, buộc anh phải rút ngắn thời gian chuẩn bị trước khi lên văn phòng.

Thay đổi trong công việc khiến khoảng thời gian của anh dành cho việc mua cà phê mỗi sáng đôi khi không còn nhiều như trước. Có những ngày, anh không kịp mua cà phê vì không thể chờ hàng dài người đợi gọi món tại quán.

Từ mong muốn chủ động hơn trong buổi sáng bận rộn, Trung Kiên bắt đầu tìm các cách để duy trì thói quen mà không phải mất thời gian chờ tại quán. Khi sử dụng ShopeeFood, anh chú ý đến tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” và đã thử đặt đơn đầu tiên tại một cửa hàng Highlands Coffee trên đường đi làm. Sau khi chọn món, chọn khung thời gian ghé quán và thanh toán trên ứng dụng, anh chỉ cần đến cửa hàng đúng khung giờ đã hẹn, nhận ly cà phê sáng mà không phải chờ đợi lâu.

Tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” trên ShopeeFood giúp Kiên cân bằng lịch trình những ngày bận rộn.

“Nhờ có tính năng này của ShopeeFood, tôi không còn phải cân nhắc mỗi ngày xem bản thân có đủ thời gian mua cà phê sáng hay không. Đặt trước rồi ghé quán lấy giúp tôi chủ động hơn trong những ngày bận rộn gần đây”, Kiên chia sẻ.

Sau vài lần trải nghiệm, đặt món trước - lấy tại quán dần trở thành thói quen buổi sáng của Trung Kiên. Những hôm muốn dùng thêm bánh mì hoặc bánh ngọt, anh có thể đặt cùng một đơn với ly cà phê và đến cửa hàng lấy, giúp tiết kiệm khá nhiều thời gian chuẩn bị trước khi đi làm.

Đặt món trước cho giờ nghỉ, vừa tiết kiệm thời gian vừa có thêm ưu đãi

Với Phạm Gia Hân, sinh viên năm nhất Đại học Tài chính - Marketing, lịch học kết hợp cùng câu lạc bộ và nhiều dự án khác nhau khiến những khoảng nghỉ giữa các lịch trình trên trường khá ngắn ngủi. Do đó, Gia Hân thường ưu tiên bữa ăn nhanh, gọn trong giờ nghỉ để nạp lại năng lượng. Khung giờ nghỉ trưa hay cuối giờ chiều, các quán quanh trường lại khá đông sinh viên, việc chờ món đôi khi chiếm gần hết khoảng nghỉ của cô nàng. Có hôm Hân phải ăn vội, thậm chí bỏ qua bữa trưa để kịp tiết học.

“Những hôm chỉ có khoảng nghỉ ngắn giữa 2 tiết, nên tôi thường chọn đặt qua tính năng ‘Đặt trước, lấy tại quán’ của ShopeeFood để có thể nhận món ngay sau khi đến quán. Còn nếu được tan học sớm, tôi sẽ đặt và ghé lấy trên đường về. Với tôi, thay đổi đáng kể nhất không nằm ở việc có thêm một cách đặt món, mà là tôi có thể chủ động hơn trong khoảng thời gian vốn khá hạn chế”, Hân cho biết.

Sau khi được bạn bè giới thiệu, Hân bắt đầu sử dụng tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” vào những ngày có lịch học dày.

Là sinh viên, chi phí ăn uống cũng là một yếu tố Hân cần cân nhắc khi chọn các cách đặt món. Theo cô nàng, các đơn lấy tại quán còn có thể áp dụng mã ưu đãi riêng, từ đó giúp cô tiết kiệm thêm cho khoản chi ăn uống mỗi tháng.

Chủ động bữa tối khi có nhiều lịch hẹn cố định

Lịch trình một ngày của Nguyễn Thị Liêm, Trưởng ban Pháp chế tại một công ty ở TP.HCM, nối dài từ giờ làm tại công ty đến các lớp học buổi tối. Một năm trở lại đây, cô bắt đầu theo học chương trình thạc sĩ Luật Kinh tế, cũng như tham gia thêm câu lạc bộ cầu lông để duy trì thói quen vận động. Vì vậy, sau giờ làm, Liêm vẫn bận rộn, các hoạt động nối tiếp nhau khiến cô phải tranh thủ ăn tối trên đường đến lớp hoặc từ sân cầu lông về nhà.

Để tiết kiệm thời gian, Liêm thường mua đồ ăn tại các quán nằm trên tuyến đường di chuyển giữa 2 lịch trình. Tuy nhiên, nếu trùng giờ cao điểm, quán đông khách, thời gian chờ món có thể kéo dài, cô phải vội đến lớp hoặc bớt thời gian nghỉ ngơi sau giờ làm.

Từ đó, Liêm bắt đầu sử dụng tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” trên ShopeeFood để chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch cá nhân. Mở ứng dụng, nữ nhân viên văn phòng chỉ cần chọn mục “Đặt trước, lấy tại quán” trên trang chủ, chọn món ăn, khung giờ nhận tại quán, áp mã ưu đãi nếu có và thanh toán.

Liêm chia sẻ bí kíp: “Tôi thường đặt món bằng tính năng này trước khi di chuyển và tính toán thời gian đi từ công ty hoặc sân cầu lông đến quán để chọn khung giờ lấy đơn hợp lý. Với lịch trình của tôi, việc vừa đến quán đã có bữa tối sẵn sàng rất thuận tiện”.

Liêm hay đặt món bằng tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” trước khi di chuyển và tính toán thời gian lấy đơn hợp lý.

Mỗi người một lịch trình - có người cần ly cà phê trước giờ làm, có người tranh thủ ăn giữa 2 tiết học, có người lại muốn bữa tối luôn được sẵn sàng cho lịch hẹn nối tiếp. Khi quán đông, việc phải chờ món dễ làm xáo trộn những khoảng thời gian vốn đã được tính sẵn.

“Đặt trước, lấy tại quán” trên ShopeeFood giúp người dùng chủ động thời gian nhận món, phù hợp với lịch trình bận rộn. Để sử dụng, người dùng chọn mục “Đặt trước, lấy tại quán” trên trang chủ hoặc bật bộ lọc “Lấy tại quán” khi tìm món trên ứng dụng, sau đó chọn món, giờ nhận và thanh toán. Đến thời gian đã chọn, người dùng chỉ cần ghé quán để nhận món và tiếp tục các hoạt động trong ngày.