ShopeeFood ra mắt tính năng “Đặt trước, lấy tại quán”, mang đến thêm lựa chọn tiện lợi, giúp người dùng chủ động thời gian đặt món và linh hoạt sắp xếp theo lịch cá nhân.

Trong nhịp sống bận rộn, nhiều nhu cầu thường ngày có thể được sắp xếp linh hoạt hơn. Một ly cà phê trên đường đi làm, bữa trưa giữa giờ hay phần ăn mang về sau giờ làm nếu được chuẩn bị trước sẽ giúp người dùng chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian.

Với mong muốn tối ưu trải nghiệm người dùng trong tình huống “tiện đường ghé lấy”, ShopeeFood triển khai tính năng “Đặt trước, lấy tại quán”, áp dụng tại đối tác nhà hàng có hỗ trợ hình thức đặt món này. Tính năng cho phép người dùng đặt món trước trên ứng dụng, lựa chọn thời gian nhận hàng phù hợp và ghé quán lấy món theo khung giờ đã hẹn.

Chị Trâm Anh (26 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi có thói quen ghé mua cà phê hay bữa sáng trên đường đi làm. Tuy nhiên, có hôm quán đông, việc xếp hàng gọi món và chờ chuẩn bị có thể mất thêm 10-15 phút, dễ ảnh hưởng đến lịch trình. Tôi nghĩ nếu được chọn món trước, đến nơi chỉ cần ghé lấy thì sẽ nhanh gọn và thuận tiện hơn”.

Người dùng giờ đây có thể đặt món trên ShopeeFood, chọn thời gian nhận và ghé quán lấy món mà không phải chờ đợi trực tiếp.

Để sử dụng tính năng, người dùng truy cập mục “Đặt trước, lấy tại quán” trên trang chủ ShopeeFood hoặc tìm món ăn và chọn bộ lọc “Lấy tại quán” để xem cửa hàng có hỗ trợ. Sau khi chọn cửa hàng và món ăn yêu thích, người dùng có thể hẹn thời gian nhận đơn, áp dụng mã giảm giá có sẵn trong ví (nếu có) và hoàn tất thanh toán không tiền mặt trên ứng dụng.

Chỉ mới sử dụng gần đây, anh Hoàng Nam (32 tuổi, Hà Nội) cho biết tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” giúp quá trình ghé mua đồ ăn, thức uống trên đường di chuyển tiện lợi hơn. Anh chia sẻ: “Sau khi tan làm, tôi thường tiện đường ghé mua bữa tối, nhưng vì là giờ cao điểm nên lắm lúc mất khá nhiều thời gian chờ hoặc món tôi thích đã hết. Từ khi sử dụng tính năng ‘Đặt trước, lấy tại quán’ của ShopeeFood, tôi có thể chọn món và giờ nhận trước khi rời công ty, rồi ghé qua lấy trên đường về. Nhờ vậy, tôi mua được đúng món mình muốn đúng khung thời gian mình cần”.

Chỉ vài thao tác đơn giản trên ShopeeFood, người dùng có thể đặt trước món ăn, hẹn giờ nhận và thanh toán ngay trên ứng dụng.

Bên cạnh sự chủ động về thời gian, người dùng còn có thể tận hưởng ưu đãi giảm 30% khi sử dụng tính năng “Đặt trước, lấy tại quán”. Chương trình áp dụng hàng ngày từ thứ hai đến chủ nhật trong khung giờ 6h-9h và 12h-15h tại toàn bộ quán có hỗ trợ hình thức “Đặt trước, lấy tại quán”. Cụ thể, người dùng sẽ được giảm 30% cho đơn đặt món với mức ưu đãi tối đa 50.000 đồng, không yêu cầu giá trị đơn tối thiểu (số lượng có hạn), giúp chủ động thời gian nhận món và tối ưu chi phí ăn uống.

Với việc triển khai tính năng “Đặt trước, lấy tại quán”, ShopeeFood tiếp tục mở rộng lựa chọn đặt món phù hợp nhu cầu khác nhau. Qua đây, nhu cầu quen thuộc trong ngày được kết nối linh hoạt hơn với hành trình di chuyển, đồng thời người dùng có thể tận dụng khoảng thời gian để chủ động sắp xếp thêm nhu cầu nhỏ, giúp nhịp sống bận rộn trở nên nhẹ nhàng và thuận tiện hơn.