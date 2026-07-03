Shopee mở hội giải trí và săn deal hấp dẫn cho mùa hè

Điểm hẹn giải trí và mua sắm mùa hè gọi tên Shopee trong hai ngày 6-7/7, hứa hẹn mang đến những ưu đãi hấp dẫn.

Chuỗi livestream đặc biệt trở lại với diện mạo mới, hứa hẹn khuấy động không khí với trải nghiệm săn ưu đãi hấp dẫn, tham gia lắc siêu xu, cùng cơ hội nhận nhiều phần quà may mắn.

Thử vận may trên Shopee fan meeting Đảo hoa hậu 6/7

Sau màn hô tên, trình diễn tài năng và thử thách đã trở nên quen thuộc với khán giả, Shopee fan meeting Đảo hoa hậu sẽ trở lại lúc 19h30 ngày 6/7 trên Shopee với phiên bản mới.

Tạm gác hành trình chinh phục vương miện, dàn gương mặt thương hiệu Đảo hoa hậu sẽ bước vào màn đối đầu và tung hứng hài hước, đồng thời giới thiệu món đặc sản đậm chất miền Tây Nam Bộ. Đặc biệt, 10 khán giả may mắn được trao mỗi người một mã ưu đãi trị giá 9,9 triệu đồng để mua sản phẩm thuộc thương hiệu Elmich từ gian hàng elmich_official_store trên Shopee ngay trong phiên livestream, thông qua hình thức bốc thăm trực tiếp (thể lệ chi tiết được cập nhật trên website).

Dàn cast Đảo hoa hậu tái ngộ, sẵn sàng khuấy động livestream vào 19h30 ngày 6/7 trên Shopee. Ảnh chụp từ fanpage thương hiệu.

Bí mật được giữ kín cùng câu chuyện chưa từng chia sẻ của dàn thí sinh Đảo hoa hậu sẽ được hé lộ trên sóng livestream. Đặc biệt, sự xuất hiện của nghệ sĩ Đại Nghĩa trong vai trò khách mời được kỳ vọng mang đến nhiều tương tác thú vị. Khi kinh nghiệm của “Nụi” gặp gỡ năng lượng duyên dáng từ dàn thí sinh Đảo hoa hậu, khán giả xem livestream có thể chờ đón nhiều khoảnh khắc giải trí.

Nghệ sĩ Đại Nghĩa sẽ tham gia Shopee fan meeting Đảo hoa hậu trên Shopee. Ảnh chụp từ fanpage thương hiệu.

Chia quỹ xu 30 triệu tại đại chiến phép thuật Sao thì sao 7/7

Mang đến màu sắc mới cho chuỗi giải trí mùa hè, “Sao thì sao” sẽ đưa khán giả bước vào thế giới huyền bí với chủ đề “Cúp thần đại chiến” vào ngày 7/7 trên Shopee. Lấy cảm hứng từ câu chuyện phép thuật quen thuộc, chương trình mở ra hành trình kịch tính - nơi niềm tin, tình bạn và lòng dũng cảm liên tục bị thử thách trước thế lực đối đầu.

Bên cạnh màn tranh tài gay cấn, khán giả còn có cơ hội tham gia lắc siêu xu để chia quỹ thưởng đến 30 triệu xu suốt chương trình. Đặc biệt, cuộc chiến lần này quy tụ dàn khách mời quen thuộc gồm thành viên nhóm nhạc UPRIZE, Ngọc Phước, Tuấn Kiệt và Dương Quốc Mỹ, hứa hẹn mang đến bất ngờ thú vị.

Biệt đội pháp sư sẽ góp mặt trong “Sao thì sao” tập 1 từ 12h30 đến 13h30 ngày 7/7 trên Shopee. Ảnh chụp từ fanpage thương hiệu.

Với màn đấu trí căng thẳng, thử thách khó lường cùng tình huống tung hứng hài hước, “Cúp thần đại chiến” sẵn sàng mang đến buổi trưa giải trí thú vị, đồng thời tìm ra phe tinh anh hay hắc ám sẽ giành chiến thắng cuối cùng.

Không dừng ở chương trình giải trí, Shopee còn khởi động chuỗi livestream 7/7 hoành tráng, quy tụ nhiều cái tên quen thuộc như Lucie Nguyễn, Đinh Ngọc Diệp, Liêu Hà Trinh, Quốc Trường, Sam, Diệp Lê, Ngô Kiến Huy. Với sự xuất hiện của dàn sao thuộc nhiều lĩnh vực, chuỗi livestream sẽ là dịp để khán giả theo dõi buổi chia sẻ gần gũi về trải nghiệm mua sắm, vừa thỏa sức giải trí, vừa dễ dàng sở hữu món đồ yêu thích với giá tiết kiệm.