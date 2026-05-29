Câu chuyện doanh thu tăng gấp 3 lần của nhà bán trên Shopee

Chương trình đào tạo từ Shopee giúp nhà bán mới tìm lời giải cho bài toán tăng trưởng, từ tối ưu vận hành đến cải thiện doanh thu sau từng tháng kinh doanh.

Khởi động từ tháng 3, chương trình “Tiếp sức doanh nghiệp Việt” được Shopee triển khai định kỳ hàng tháng dành cho doanh nghiệp và nhà bán. Chương trình tập trung vào giải pháp nâng cao vận hành, tối ưu hiệu quả kinh doanh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.

Từ nhà bán địa phương lần đầu tiếp cận thương mại điện tử (TMĐT) đến doanh nghiệp tìm cách lấy lại đà phát triển, chương trình đào tạo của Shopee trở thành điểm tựa giúp họ nâng cao năng lực vận hành, thích ứng nhu cầu thị trường và mở ra hướng tăng trưởng mới.

Nhà bán mới loay hoay tăng nhận diện

Tuy cùng kinh doanh trên TMĐT, mỗi nhà bán lại đối mặt bài toán tăng trưởng khác nhau. Với gian hàng mới, mối quan tâm chủ yếu của họ là tìm cách tiếp cận khách hàng và xây dựng độ nhận diện trên nền tảng.

Là sinh viên năm 3 ngành TMĐT tại Đại học Thương Mại, đồng thời phụ trách vận hành tại gian hàng trên Shopee Mall, Hoàng Văn Khánh nhận ra điểm nghẽn khiến gian hàng mới tham gia TMĐT chưa đầy một năm của công ty chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.

“Gian hàng có lượng hiển thị khá cao nhưng tỷ lệ chuyển đổi thấp. Sau khi tham gia đào tạo thuộc chương trình ‘Tiếp sức doanh nghiệp Việt’, mình nhận ra hình ảnh và nội dung sản phẩm chưa đủ khác biệt, trong khi hoạt động quảng cáo vẫn triển khai cảm tính, thiếu chiến lược phân tích dữ liệu cụ thể. Do đó, chi phí tăng nhưng hiệu quả chưa tương xứng”, Khánh chia sẻ.

Từ buổi đào tạo, nhà bán nhận ra điểm cần cải thiện cho gian hàng TMĐT của doanh nghiệp.

Theo đó, với gian hàng mới, thách thức không chỉ nằm ở việc đưa sản phẩm lên sàn mà còn là cách vận hành hiệu quả giữa môi trường TMĐT cạnh tranh. Từ việc phân tích dữ liệu kinh doanh, tối ưu chi phí quảng cáo đến xây dựng hình ảnh gian hàng và tăng tỷ lệ chuyển đổi, đây đều là nội dung được Shopee cùng đối tác tập trung đào sâu chia sẻ trong chương trình “Tiếp sức doanh nghiệp Việt”. Qua đó, chương trình giúp nhà bán từng bước xây dựng tư duy vận hành bài bản và thích ứng tốt hơn với nhu cầu thị trường.

Tăng trưởng sau lớp học thực chiến

Bước ngoặt đến với Khánh và đội ngũ vận hành gian hàng, sau khi tham gia lớp đào tạo thuộc chương trình “Tiếp sức doanh nghiệp Việt”. Thay vì chỉ cung cấp kiến thức mang tính lý thuyết, chương trình tập trung vào tình huống thực tế trong lúc vận hành gian hàng để nhà bán có thể áp dụng trực tiếp vào hoạt động kinh doanh.

Sau buổi đào tạo SES 2.0 tại Hà Nội diễn ra vào tháng 3, Hoàng Văn Khánh bắt đầu tối ưu lại toàn bộ giao diện gian hàng, xây dựng hình ảnh nhận diện chuyên nghiệp hơn và thay đổi cách triển khai quảng cáo dựa trên dữ liệu. Việc theo dõi sát chỉ số chuyển đổi cũng giúp Khánh và đội ngũ vận hành xác định rõ nhóm khách hàng mục tiêu và phân bổ ngân sách hiệu quả hơn.

Gian hàng Rifo Việt Nam do Khánh cùng đội ngũ vận hành, được thiết kế đồng bộ và đang tham gia tích cực chương trình của sàn.

Sau khoảng 2 tháng áp dụng kiến thức được chia sẻ, doanh số của gian hàng ghi nhận mức tăng gấp 3 lần so với trước đó, trong khi chi phí marketing được tối ưu đáng kể.

“Chương trình đào tạo của Shopee thay đổi tư duy vận hành của tôi cùng các anh chị trong đội vận hành của công ty. Đội ngũ hiện tại hiểu cách phân tích dữ liệu để tập trung vào nguồn lực, chương trình của sàn giúp mang lại hiệu quả tối đa”, Khánh cho biết.

Kết quả tăng trưởng thực tế từ nhà bán mới bước vào TMĐT cho thấy năng lực vận hành bài bản và khả năng thích ứng trở thành yếu tố quan trọng để phát triển trên sàn TMĐT. Thông qua chuỗi hoạt động “Tiếp sức doanh nghiệp Việt”, Shopee tiếp tục khẳng định định hướng đồng hành dài hạn cùng cộng đồng nhà bán, hỗ trợ họ chuyển hóa kiến thức thành hiệu quả kinh doanh thực tế, từ đó tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn.