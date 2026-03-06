‘Đảo hoa hậu’ đại náo Shopee Live mở màn xu hướng shoppertainment 2026

Sân khấu “Đảo hoa hậu” cháy vé nay đã lên sóng Shopee Live, nhanh chóng tạo nên cơn sốt triệu view, đánh dấu màn khởi động bùng nổ cho xu hướng shoppertainment 2026.

Sau một đêm lên sóng, fan meeting của vở kịch Đảo hoa hậu trên Shopee Live đầu tháng 3 nhanh chóng chiếm spotlight khắp nền tảng. Từ màn hô tên “chấn động”, phần thi duyên dáng đậm chất miền Nam đến phần thuyết trình hài hước, hàng loạt clip recap thu hút trăm nghìn lượt xem trong thời gian ngắn.

Những khoảnh khắc ứng xử “khó đỡ” cùng biểu cảm lầy lội hay câu thoại hài hước của dàn cast cũng liên tục được cắt ghép, chế meme và lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Đằng sau loạt khoảnh khắc viral là chiến lược mở rộng nội dung trên Shopee Live, khi nền tảng liên tục khai thác format mới lạ. Qua đó, đơn vị không ngừng làm mới và nâng cấp trải nghiệm mua sắm kết hợp giải trí cho người dùng.

"Bắt trend" vở kịch đang hot, khuấy đảo cộng đồng mạng

Nếu trước đó Shopee tạo dấu ấn với các phiên livestream sân khấu ca nhạc quy mô lớn trên Shopee Live, thì lần kết hợp cùng vở kịch Đảo hoa hậu cho thấy bước chuyển mình rõ rệt trong cách xây dựng nội dung. Nền tảng tiếp tục thử nghiệm và nâng cấp “cuộc chơi” với format giải trí mới, lần đầu đưa fan meeting của một vở kịch lên sóng livestream, tăng tính tương tác và kết nối khán giả.

Dân tình “rần rần” chia sẻ các khoảnh khắc ấn tượng và meme viral khắp mạng xã hội. nền tảng MXH.

Màn hợp tác này xuất phát từ việc tận dụng sức nóng sẵn có của Đảo hoa hậu - một trong những vở kịch khó mua vé thời gian qua. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả chia sẻ phải xếp hàng chờ cả nghìn người mới đến lượt đặt chỗ, thậm chí liên tục “săn” vé vẫn không kịp. Chính độ phủ thảo luận dày đặc góp phần hình thành cộng đồng người hâm mộ đông đảo, duy trì độ hấp dẫn cho suất diễn của vở kịch này.

Shopee Live bắt tay cùng dàn cast “Đảo hoa hậu” mở ra phiên livestream kết hợp giải trí, mua sắm mới mẻ.

Nắm bắt đúng thời điểm, Shopee Live nhanh chóng tái cấu trúc tinh thần vở diễn thành format giải trí mới trên sóng livestream. Chương trình được thiết kế gần gũi, giàu tính tương tác, giúp hàng triệu khán giả online có thể theo dõi sân khấu đang “cháy vé”, đồng thời mang đến trải nghiệm mua sắm kết hợp giải trí liền mạch và hấp dẫn.

Điểm nhấn “chất liệu” văn hóa miền Nam

Với chủ đề “Hoa hậu miền Nam”, fan meeting do Shopee Live tổ chức, kết hợp cùng dàn cast Đảo hoa hậu mang đến bữa tiệc giải trí đúng nghĩa. Chương trình được xây dựng xuyên suốt như vở kịch thống nhất, nơi mỗi phần thi không chỉ tôn vinh sắc đẹp mà còn lồng ghép nét văn hóa đặc trưng của miền Nam. Sự pha trộn giữa yếu tố hiện đại và sắc màu địa phương dẫn dắt khán giả qua hành trình ngập tràn tiếng cười với những màn tung hứng duyên dáng của dàn nghệ sĩ.

Sân khấu với thiết kế đậm chất miền Nam, mang lại cảm giác vừa gần gũi vừa sôi động.

Từ thiết kế sân khấu mang hơi thở miệt vườn đến hình ảnh tà áo bà ba cách điệu, từng chi tiết đều góp phần khắc họa rõ nét bản sắc miền Tây Nam Bộ. Mỗi thí sinh bước lên sân khấu không chỉ xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, mà còn đại diện cho câu chuyện văn hóa của tỉnh thành mình.

Nhờ đó, mỗi phần thi không đơn thuần là màn trình diễn cá nhân, mà trở thành “điểm nhấn văn hóa” sống động, giới thiệu nét đặc trưng như đờn ca tài tử, không khí đám cưới miền sông nước hay điệu múa Khmer đặc sắc.

Bé 7 mang trọn không khí đám cưới miền Tây Nam Bộ lên sóng livestream với màn múa mâm đậm chất sông nước.

Sự kết hợp này giúp chương trình giữ được tinh thần giải trí sôi động, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp đời sống và con người miền Tây Nam Bộ. Các phần thi trình diễn và ứng xử cũng được biến tấu bất ngờ, lồng ghép yếu tố văn hóa vùng miền duyên dáng, khiến khán giả không khỏi thích thú.

Không chỉ dừng lại ở phút giây giải trí, phiên livestream còn mang đến bầu không khí mua sắm sôi động. Trong suốt chương trình, người xem còn tham gia minigame săn kho 180 triệu xu, dự đoán đúng hoa hậu đăng quang để có cơ hội nhận vé xem kịch Đảo hoa hậu, cùng hàng loạt voucher Shopee. Nhờ đó, buổi xem show trở thành trải nghiệm giải trí, chốt đơn hấp dẫn.

BB Trần hóa thân thành công tử miền Tây Nam Bộ “hớp hồn” trái tim thiếu nữ.

Sau Tết Nguyên Đán, Shopee Live mang đến làn gió mới cho mảng livestream khi mạnh tay đầu tư chương trình kết hợp giải trí và mua sắm sáng tạo, bắt nhịp nhanh với thị hiếu giới trẻ. Với đà khởi động này, Shopee Live hứa hẹn tiếp tục mang đến nhiều format bùng nổ, đã mắt, đã tai trong thời gian tới.