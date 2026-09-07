Vì sao du khách phải uống sữa chuối ngay khi đặt chân đến Hàn Quốc?

Sữa chuối tạo kỷ lục về doanh số tại các cửa hàng tiện lợi ở sân bay Incheon, khi ngày càng nhiều du khách nước ngoài tìm mua món đồ uống được xem là biểu tượng của Hàn Quốc.

Dữ liệu từ các chuỗi cửa hàng tiện lợi cho thấy du khách nước ngoài có xu hướng mua sữa chuối ngay khi đến sân bay quốc tế Incheon. Sản phẩm cũng nằm trong nhóm hàng bán chạy tại các cửa hàng gần những điểm du lịch Hàn Quốc được nhiều du khách ghé thăm, theo Seoul Economic Daily.

Theo chuỗi cửa hàng tiện lợi CU, từ tháng 1 đến ngày 17/8, sữa chuối Binggrae đứng thứ 2 trong các nhóm sản phẩm bán chạy nhất tại ga đến của sân bay.

Tại khu vực làm thủ tục khởi hành, sức mua còn cao hơn. Sữa chuối đứng đầu doanh số tại 10 cửa hàng tiện lợi CU quanh sân bay, với lượng bán ra tăng khoảng 43,1% so với cùng kỳ năm trước.

Không chỉ CU, sản phẩm cũng bán chạy tại các cửa hàng GS25 ở sân bay Incheon. Tại một trong 4 cửa hàng đang hoạt động ở sân bay, trung bình 1.200 chai sữa chuối được bán mỗi ngày. Để đáp ứng nhu cầu, thương hiệu bố trí khu trưng bày riêng ở vị trí trung tâm cửa hàng và tăng lượng hàng dự trữ hơn 5 lần so với trước.

Trào lưu

Sức hút của sữa chuối được cho là một phần đến từ cách thưởng thức mới lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều video hướng dẫn làm "banana milk latte", bằng cách mua sữa chuối, cà phê Americano và đá tại cửa hàng tiện lợi ở sân bay rồi trộn với nhau, thu hút sự chú ý của du khách nước ngoài.

Các chai sữa chuối Binggrae được xếp kín 5 tầng kệ tại một cửa hàng tiện lợi CU ở cửa số 5, nhà ga 1, sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: CU.

Cách pha nhanh chóng được chia sẻ trong cộng đồng khách quốc tế, khiến sữa chuối trở thành món đồ uống được truyền tai là "nên thử ít nhất một lần" khi đến Hàn Quốc.

Trào lưu cũng thu hút sự chú ý của người nổi tiếng. Hailey Bieber đến Seoul hồi tháng 5, đăng trên Instagram về thức uống sau khi thử tại một cửa hàng tiện lợi và cho biết cô "không thể ngừng uống". Diễn viên Emma Roberts cũng thử món này trong chuyến đi Hàn Quốc.

Các nhà bán lẻ bắt đầu nắm bắt xu hướng. GS25 hiện bán các nguyên liệu thành một bộ, gồm sữa chuối, một shot espresso từ máy pha cà phê tại cửa hàng và cốc đá, với giá ưu đãi so với mua riêng từng món, theo Korea Herald.

Công thức này cũng mở ra nhiều cách kết hợp khác. Khi sữa chuối được xem như một nguyên liệu thay vì thức uống hoàn chỉnh, sản phẩm bắt đầu được dùng cùng kem hoặc matcha.

Du khách Irina Damov, 32 tuổi, đến từ Romania, cho biết quyết định thử món Americano đá pha với sữa chuối sau khi thấy nhiều du khách khác giới thiệu. "Sữa chuối có thể mua ở khắp nơi, giá rẻ và liên tục xuất hiện trong các video du lịch nên ngày càng được khách quốc tế yêu thích", cô nói.

Hailey Bieber pha sữa chuối latte trong cửa hàng tiện lợi ở Seoul, Hàn Quốc, hồi tháng 5, tạo nên trào lưu mới cho khách du lịch. Ảnh: @haileybieber/Instagram.

Từ thức uống bình dân thành biểu tượng K-food

Nhà phê bình văn hóa Kim Heon-sik cho biết chuối là hương vị quen thuộc với người nước ngoài nên dễ tiếp cận, trong khi sữa chuối là thức uống mang tính biểu tượng trong đời sống của người Hàn suốt nhiều thập kỷ.

"Điều này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của du khách quốc tế muốn trải nghiệm lối sống thực sự của người Hàn như một người bản địa", ông nói.

Ông cho rằng nếu trước đây đồ ăn Hàn Quốc chủ yếu được biết đến qua các món ăn chính như kim chi hay thịt nướng, du khách trẻ hiện hứng thú hơn với các món ăn nhẹ, đồ tráng miệng và thức ăn đường phố. Đây là những trải nghiệm đời thường giúp họ cảm nhận văn hóa Hàn Quốc gần gũi hơn.

Cửa hàng tiện lợi tại Myeongdong, Hàn Quốc, bày bán sữa chuối, hướng dẫn cách pha sữa chuối latte kiểu mới. Ảnh: Yonhap.

Sản phẩm ra đời từ đầu những năm 1970, trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc đẩy mạnh tiêu thụ sữa nhằm cải thiện dinh dưỡng nhưng gặp trở ngại do nhiều người không quen với mùi vị sữa tươi và một bộ phận không dung nạp lactose.

Binggrae khi đó lựa chọn kết hợp sữa với hương chuối. Vào thời điểm chuối được xem là loại trái cây đắt đỏ, không phải gia đình nào cũng có điều kiện mua, hương vị này giúp người tiêu dùng tiếp cận mùi thơm và vị ngọt của chuối thông qua một sản phẩm quen thuộc hơn.

Thiết kế chai cũng góp phần tạo dấu ấn riêng cho sản phẩm. Binggrae lấy cảm hứng từ hình dáng chum trăng (Moon jar) trong văn hóa Hàn Quốc, với thân chai tròn, thấp.

Thiết kế được lựa chọn nhằm gợi cảm giác gần gũi, ấm áp với những người rời quê lên thành phố trong giai đoạn Hàn Quốc công nghiệp hóa nhanh. Hình dáng tròn đầy cũng tạo cảm giác phong phú về mặt thị giác. Năm 2016, kiểu dáng chai được đăng ký nhãn hiệu, trở thành một phần nhận diện của sản phẩm.

Sữa chuối được bày bán tại một siêu thị lớn ở Seoul. Ảnh: News1.

Những năm đầu, hoạt động sản xuất sữa chuối không đơn giản. Công nghệ thời điểm đó khiến việc kết hợp chất béo trong sữa với hương trái cây gặp nhiều khó khăn. Mùi chuối có thể không rõ hoặc sản phẩm nhanh hỏng.

Sau nhiều lần thử nghiệm, Binggrae xác định được tỷ lệ giữa độ tươi và vị ngọt vào tháng 6/1974, tạo nên hương vị được duy trì về sau.

Khi quy định về thực phẩm tại Hàn Quốc được siết chặt trong những năm 2010, các sản phẩm không chứa nước ép trái cây thực tế có nguy cơ phải đổi tên thành "sữa có hương chuối".

Binggrae sau đó bổ sung nước ép chuối thật và tiếp tục sử dụng tên Banana Flavored Milk. Theo doanh nghiệp, sản phẩm từ đây không chỉ tạo hương vị chuối mà còn có thành phần thực tế từ loại trái cây này.

Sự phổ biến của văn hóa Hàn Quốc qua phim truyền hình và mạng xã hội giúp sữa chuối tiếp cận nhiều du khách quốc tế. Một trong những trào lưu nổi bật là công thức kết hợp sữa chuối với cà phê hạt phỉ và đá viên.

Các video ngắn về cách pha đồ uống này từng lan truyền trên TikTok và Instagram, biến công thức tự pha tại cửa hàng tiện lợi thành một trải nghiệm được nhiều du khách thử khi đến Hàn Quốc.

CEO Nvidia Jensen Huang phát sữa chuối và đồ ăn nhẹ cho công chúng tập trung bên ngoài nhà hàng thịt ba chỉ nướng ở quận Hongdae, Seoul, Hàn Quốc ngày 5/6. Ảnh: Korea Herald.

Sữa chuối còn gắn với trải nghiệm "jjimjilbang", nhà tắm hơi truyền thống của Hàn Quốc. Sau khi văn hóa này xuất hiện phổ biến trong phim truyền hình, nhiều du khách nước ngoài bắt đầu trải nghiệm theo cách người Hàn thường làm, từ quấn khăn thành hình hai tai thỏ, ăn trứng nướng đến uống một chai sữa chuối lạnh.

Sản phẩm hiện được xuất khẩu đến hơn 30 quốc gia, song hình thức đóng gói thay đổi tùy điều kiện vận chuyển. Tại các thị trường xa như Mỹ và châu Âu, thức uống được đóng trong hộp vô trùng có thời hạn bảo quản dài để thuận tiện phân phối.

Trong khi đó, thị trường Trung Quốc có cách tiếp cận khác biệt. Theo Binggrae, hình dáng chai đặc trưng được người tiêu dùng tại đây xem là dấu hiệu nhận biết sản phẩm xuất hiện trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc.

Do đó, doanh nghiệp xây dựng hệ thống phân phối chuỗi lạnh và tiếp tục đưa sản phẩm sang Trung Quốc với kiểu chai tương tự phiên bản bán tại Hàn Quốc. Hoạt động sản xuất tại địa phương cũng được mở rộng trong năm nay.