Điểm du lịch vẫn hút khách sau 70 năm nhờ một cuốn sách

Nhờ mối liên hệ với "Ông già và biển cả", tác phẩm kinh điển của Ernest Hemingway, ngày nay làng chài Cojímar vẫn là điểm dừng hút khách trên hành trình khám phá Cuba.

Cuộc sống của ngư dân tại làng chài Cojímar. Ảnh: José (Tito) Meriño.

Hơn 70 năm sau khi Ông già và biển cả ra đời, dấu vết của tác phẩm vẫn đưa du khách tìm đến Cojímar - làng chài nhỏ bên ngoài Havana (Cuba) - nơi nhà văn Ernest Hemingway từng neo thuyền, ra khơi và tìm thấy chất liệu cho câu chuyện về ông lão Santiago.

Theo Prensa Latina, Cojímar đến nay vẫn thu hút một dòng khách đặc biệt nhờ những ký ức gắn với Hemingway. Từ bến cảng, tượng nhà văn đến quán ăn ông từng lui tới, nhiều dấu tích vẫn trở thành điểm dừng của người yêu văn học khi đến Cuba.

Du khách ghé thăm tháp Torreón de Cojímar. Ảnh: The Havana Guide.

Làng chài gắn với "Ông già và biển cả"

Cojímar nằm cách trung tâm Thủ đô Havana khoảng 7 km về phía đông. Trong những năm sống tại Cuba, Hemingway thường đưa chiếc thuyền Pilar về neo tại đây rồi cùng ngư dân địa phương ra vùng biển ngoài khơi câu cá lớn.

Năm 2024, Ông già và biển cả có bản dịch mới do dịch giả Yo Le thực hiện, được Nhà sách Minh Thắng phối hợp với NXB Văn học phát hành. Ảnh: Fahasa.

Những chuyến đi, vùng biển và cuộc sống của ngư dân Cojímar trở thành một phần chất liệu để Hemingway xây dựng thế giới trong Ông già và biển cả, xuất bản năm 1952. Vì vậy, dù Cojímar không được gọi tên trực tiếp như một địa danh trong truyện, làng chài vẫn được biết đến rộng rãi nhờ mối liên hệ với tác phẩm.

Một trong những người gắn bó với Hemingway tại đây là Gregorio Fuentes, thuyền trưởng lâu năm của chiếc Pilar. Ông thường cùng nhà văn ra biển và được nhắc đến như một trong những người có thể đã góp phần truyền cảm hứng cho Santiago.

Tuy nhiên, nhân vật chính của Ông già và biển cả không được xác định là chân dung của riêng Fuentes mà có thể được hình thành từ nhiều ngư dân Hemingway từng gặp tại Cuba.

Trong tác phẩm, Santiago là một ngư dân già trải qua 84 ngày không bắt được cá trước khi một mình ra xa bờ và bước vào cuộc vật lộn với một con cá marlin khổng lồ. Thuyền nhỏ, biển khơi, nghề đánh cá và cuộc sống của những người sống nhờ biển khiến Cojímar trở thành một trong những nơi gợi nhớ rõ nét đến thế giới của câu chuyện.

Làng chài vẫn kéo khách yêu Hemingway sau hơn 70 năm

Cojímar ngày nay không được dựng thành một khu du lịch mô phỏng Ông già và biển cả. Nơi đây vẫn mang dáng dấp một làng ven biển, với cửa sông, những chiếc thuyền nhỏ và cuộc sống thường ngày của người dân.

Tượng bán thân Hemingway gần bờ biển khánh thành năm 1962. Ảnh: The Havana Guide.

Nhưng chính không gian này lại trở thành một phần sức hút đối với du khách sau hơn 70 năm. Theo Prensa Latina, mỗi năm làng chài vẫn đón một dòng khách đặc thù, chủ yếu là những người muốn tìm lại dấu vết của nhà văn và không gian gợi nhớ Ông già và biển cả.

Một chuyến khám phá Cojímar thường kéo dài khoảng 2-3 giờ. Du khách đi bộ quanh bến cảng, ghé tượng Hemingway, tháp Torreón de Cojímar, sau đó dùng bữa tại những địa chỉ gắn với nhà văn. The Havana Guide vẫn xếp nơi đây vào nhóm điểm đáng ghé với người yêu Hemingway khi đến Havana.

Tượng bán thân Hemingway gần bờ biển là một trong những điểm dừng nổi bật. Công trình được khánh thành năm 1962, một năm sau khi nhà văn qua đời. Những ngư dân Cojímar đã góp các chi tiết kim loại từ tàu thuyền để đúc tượng tưởng nhớ người từng nhiều năm ra khơi cùng họ.

Nhà hàng 100 tuổi La Terraza de Cojímar, nơi Hemingway thường ghé sau khi đánh cá. Ảnh: The Havana Guide.

Không xa đó là Torreón de Cojímar, tháp canh bằng đá có từ thế kỷ XVII. Công trình nằm sát cửa sông, nhìn ra vùng biển gắn với những chuyến đi của Hemingway.

La Terraza de Cojímar cũng là địa chỉ được nhiều du khách tìm đến. Nhà hàng mở cửa từ năm 1925, từng là nơi ngư dân tụ tập sau những chuyến đi biển và cũng là chỗ Hemingway thường ghé sau khi đánh cá.

Theo Smithsonian Magazine, La Terraza đến nay vẫn hoạt động và phần lớn khách tại đây là du khách. Bên trong lưu giữ nhiều bức ảnh về Hemingway và những chuyến đi biển. Chiếc bàn quen thuộc của nhà văn cũng được giữ lại. Năm 2025, nhà hàng tròn 100 tuổi và tiếp tục phục vụ các món vùng biển như cá nướng, súp cá và paella.

Ernest Hemingway (1899-1961) là nhà văn, nhà báo người Mỹ, một trong những tên tuổi lớn của văn học thế kỷ XX. Ông được trao giải Nobel Văn học năm 1954, với những tác phẩm nổi bật như Giã từ vũ khí, Chuông nguyện hồn ai và Ông già và biển cả. Ông già và biển cả (The Old Man and the Sea) được xuất bản năm 1952, là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Ernest Hemingway. Tác phẩm gây tiếng vang nhờ câu chuyện giản dị nhưng giàu sức gợi về cuộc đấu tranh của con người trước thiên nhiên, ý chí, lòng kiên trì và phẩm giá khi đối mặt với thất bại. Cuốn sách giành giải Pulitzer cho tiểu thuyết năm 1953 và góp phần củng cố vị thế của Hemingway trước khi ông nhận giải Nobel Văn học năm 1954. Với lối viết cô đọng đặc trưng của nhà văn, Ông già và biển cả trở thành tác phẩm kinh điển của văn học Mỹ, được dịch ra nhiều ngôn ngữ và chuyển thể nhiều lần cho điện ảnh, truyền hình.