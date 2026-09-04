Khách sạn đang kiếm bộn tiền từ những người du lịch để đọc sách

Thay vì kín lịch tham quan, nhiều du khách chọn đến khách sạn, tạm rời điện thoại và dành phần lớn kỳ nghỉ để đọc sách.

Sách hiện diện ngày càng nhiều trong các kỳ nghỉ, phòng lưu trú. Ảnh: Ron Lach/Pexels.

Một kỳ nghỉ thường được lấp đầy bằng điểm đến, bữa ăn và những trải nghiệm nối tiếp. Nhưng tại một số khách sạn, du khách chỉ cần nhận phòng, chọn một góc ngồi thoải mái, mở sách và dành phần lớn thời gian để đọc.

Những chuyến đi như vậy được gọi là "reading retreat" (kỳ nghỉ dành cho việc đọc) hay "readaway" - cách chơi chữ từ “read” và “getaway”. Khác với việc mang vài cuốn sách theo hành lý để đọc lúc rảnh, đọc sách trở thành mục đích chính của chuyến đi.

Theo National Geographic, "reading retreat" đang tăng sức hút và "readaway" được dự báo là một trong những xu hướng đáng chú ý của du lịch năm 2026. Một khảo sát do nền tảng cho thuê nhà nghỉ dưỡng Vrbo công bố, 91% người được hỏi quan tâm đến những chuyến đi xoay quanh đọc sách, thư giãn và dành thời gian chất lượng bên người thân.

Dữ liệu của Vrbo cũng cho thấy lượng đề cập đến các từ khóa liên quan tới đọc sách trong đánh giá của khách lưu trú tăng 285% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lượt tìm kiếm "book retreats" trên Pinterest tăng 100%, còn "book club retreat ideas" (ý tưởng tổ chức kỳ nghỉ cho câu lạc bộ sách) tăng 265%.

Kỳ nghỉ không chỉ là lúc nghỉ ngơi mà còn là dịp nhiều du khách quay lại với thói quen đọc sách. Ảnh: Jay-r Alvarez/Pexels.

Trả tiền để đọc sách

Sức hút của loại hình này nằm ở sự tối giản. Thay vì bán cho khách một lịch trình dày đặc, khách sạn tạo ra khoảng thời gian mà việc “không làm gì” được xem là một phần của trải nghiệm.

Tại University Arms Hotel ở Cambridge (Anh), gói “Stay for the Story: A Reading Retreat” (Ở lại cùng những trang sách) được triển khai cho các kỳ lưu trú từ tháng 2 đến đầu tháng 11/2026. Chương trình kéo dài 2 đêm, hướng đến việc giúp khách tạm ngắt kết nối kỹ thuật số và tập trung hoàn toàn vào việc đọc.

Điểm đặc biệt là khách có thể giao điện thoại cho “Book Butler” - nhân viên phụ trách trải nghiệm sách - trong thời gian lưu trú. Gói nghỉ còn gồm danh sách sách được tuyển chọn, nhật ký đọc, tư vấn với Book Butler, đồ uống trong thư viện vào những khung giờ đọc riêng và trả phòng muộn.

Gói “Stay for the Story: A Reading Retreat” (Ở lại cùng những trang sách) được University Arms Hotel (Anh) triển khai từ đầu năm nay. Ảnh: University Arms Hotel.

Ở Mỹ, Lake Austin Spa Resort tại Texas đưa ra chương trình “Silent Shores Reading Retreat” trong năm 2026. Thay vì kín lịch hoạt động, chương trình chủ động dành những khoảng thời gian dài cho khách đọc sách bên hồ.

Xen giữa các phiên đọc là yoga, thiền, trò chuyện với tác giả hay workshop thiết kế giá sách. Chương trình ba đêm có giá lưu trú khởi điểm khoảng 1.100 USD /đêm, tùy loại phòng.

Điểm chung của những sản phẩm này là khách sạn không nhất thiết phải tạo thêm thật nhiều hoạt động. Thứ họ bán chính là điều kiện để khách có thể đọc mà ít bị gián đoạn, đó là phòng yên tĩnh, thư viện, ghế đọc, thiên nhiên, những khoảng trống trong lịch trình và đôi khi cả việc tạm rời điện thoại.

Nghỉ dưỡng chậm lên ngôi

"Reading retreat" phát triển trong bối cảnh nhiều du khách tìm kiếm những chuyến đi chậm hơn và ít phụ thuộc vào màn hình.

Theo National Geographic, các công ty chuyên tổ chức hành trình liên quan đến sách có những chương trình hết chỗ chỉ trong thời gian ngắn. Dữ liệu từ Google cho biết lượt tìm kiếm “book retreats” đạt mức cao nhất từ trước đến nay vào cuối năm 2025, trong khi “reading weekend” trở thành một trong những cụm từ du lịch nổi lên trong năm 2026.

Điều đáng chú ý là người tham gia không nhất thiết phải đọc cùng một cuốn hay thảo luận sách theo kiểu câu lạc bộ truyền thống. Nhiều kỳ nghỉ dành phần lớn thời gian để khách tự lựa chọn, như đọc một mình, trò chuyện với những người cùng sở thích hoặc tham gia một số hoạt động nhẹ như yoga, đi bộ và gặp tác giả.

Ngoài gói chuyên biệt, nhiều khách sạn bán lẻ dịch vụ đọc sách để đa dạng trải nghiệm và tệp khách. Ảnh: Cottonbro studio/Pexels.

Vì thế, sản phẩm mà khách sạn bán không hoàn toàn là sách. Thứ có giá trị hơn là thời gian và không gian để đọc. Hai điều tưởng đơn giản nhưng ngày càng khó tìm trong nhịp sống thường ngày.

Melanie Fish, Phó chủ tịch truyền thông của Expedia Group, cũng phân biệt “readaway” với việc đơn thuần mang một chồng sách theo trong kỳ nghỉ. Theo bà, đây là những chuyến đi nghỉ thực sự được xây dựng quanh việc đọc, nơi trải nghiệm có thể diễn ra trong một góc thư viện yên tĩnh, trên xích đu ngoài hiên hay chiếc ghế dài cạnh hồ bơi.