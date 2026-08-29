5 quán cà phê sách 'trốn đông' dịp 2/9

Giữa những điểm vui chơi đông đúc dịp Quốc khánh (2/9), một quán cà phê nhiều sách, đủ yên tĩnh để ngồi vài giờ có thể trở thành khoảng nghỉ dễ chịu ngay trong lòng Hà Nội.

Theo Bộ Nội vụ, công chức, viên chức được nghỉ Quốc khánh năm nay 5 ngày liên tiếp, từ 29/8 đến hết 2/9. Kỳ nghỉ kéo dài mở ra nhiều lựa chọn vui chơi, tham quan tại Hà Nội, đồng thời khiến các điểm đến nổi tiếng và khu vực trung tâm có thể rơi vào cảnh đông đúc.

Với những người không muốn chen chân giữa dòng khách nhưng vẫn cần một nơi thư giãn ngoài nhà, quán cà phê sách là lựa chọn đáng cân nhắc. Không gian nhiều sách, tương đối yên tĩnh cùng những góc ngồi riêng giúp khách đọc vài trang, làm việc hoặc đơn giản là tạm tránh nhịp phố xá ồn ào.

Tri Thức - Znews gợi ý 5 quán cà phê sách tại Hà Nội phù hợp cho một buổi “trốn đông” trong kỳ nghỉ 2/9.

Tủ Sách

Địa chỉ: 101C6 Trần Huy Liệu, phường Giảng Võ, Hà Nội.

Giờ mở cửa thường lệ: 7h30-22h.

Mức giá tham khảo: 30.000-60.000 đồng.

Nằm khuất trong khu tập thể Giảng Võ, Tủ Sách Coffee tách khỏi dòng xe và không khí náo nhiệt trên phố Trần Huy Liệu. Quán có hai tầng với hàng nghìn cuốn sách cũ thuộc nhiều thể loại như văn học, lịch sử, kỹ năng sống và sách thiếu nhi. Khách được tự chọn sách và đọc miễn phí tại chỗ.

Hai tầng phục vụ những nhu cầu khác nhau. Tầng một rộng mở, phù hợp với khách đi theo nhóm hoặc muốn trò chuyện, tầng hai yên tĩnh hơn, dành cho người đọc sách, học tập và làm việc. Bàn ghế, Wi-Fi và ổ cắm cho phép khách ngồi lại lâu thay vì chỉ ghé uống nhanh rồi rời đi.

Việc chia tách không gian giúp quán phù hợp với người muốn “trốn đông” trong kỳ nghỉ 2/9. Khách đi một mình có thể lên tầng hai, chọn một cuốn sách rồi tìm chỗ ngồi riêng, ít bị ảnh hưởng bởi nhóm đông ở tầng dưới. Quán mở từ sáng sớm đến 23h, thuận tiện ghé vào đầu buổi sáng hoặc đầu giờ chiều, khi các điểm vui chơi bên ngoài bắt đầu đông khách.

Hạn chế là diện tích quán không quá lớn, các bàn trên tầng hai được kê khá gần nhau. Vào giờ cao điểm, không gian đọc vẫn có thể ồn và nhanh hết chỗ. Một số vị trí sử dụng ánh đèn vàng hơi tối, vì vậy khách có nhu cầu đọc lâu nên ưu tiên bàn gần cửa sổ và tránh buổi tối.

Tiny Cafe

Địa chỉ: Tầng 4, tòa CT1, số 20 Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội.

Giờ mở cửa thường lệ: 9h-22h.

Mức giá tham khảo: khoảng 40.000-65.000 đồng.

Cơ sở mới của Tiny Cafe tại phố Ngô Thì Nhậm chính thức đón khách từ ngày 14/8. Đây là địa điểm thứ 20 của chuỗi, tiếp tục mô hình cà phê kết hợp không gian đọc sách, học tập và làm việc đã tạo nên dấu ấn của Tiny.

Quán nằm trên tầng 4 của một tòa nhà, tách khỏi dòng xe và hàng quán đông đúc bên dưới. Không gian có nhiều bàn, Wi-Fi, ổ cắm cùng các khu vực đặt sách để khách đọc tại chỗ. So với những cơ sở Tiny thường mang phong cách nhà cũ, địa điểm này được bổ sung tranh, bản vẽ và các chi tiết trang trí gợi liên tưởng đến một phòng trưng bày nghệ thuật.

Vị trí tại Hà Đông là lợi thế với những người muốn tránh khu vực hồ Hoàn Kiếm, Ba Đình và các điểm vui chơi trung tâm trong dịp 2/9. Khách có thể ở lại vài giờ để đọc sách, làm việc hoặc trò chuyện mà không phải di chuyển vào những tuyến phố dự kiến tập trung đông người.

Thanh Ninh Books

Địa chỉ: 88 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Giờ mở cửa tham khảo: 8h30-18h30.

Mức giá đồ uống: khoảng 55.000-70.000 đồng.

Thanh Ninh bắt đầu đón khách tại số 88 Nguyễn Du vào đầu năm 2026. Nơi đây gần với một hiệu sách độc lập hơn mô hình quán cà phê chỉ dùng sách để trang trí. Tại quán, khách có thể xem, đọc tại chỗ và mua những đầu sách trên kệ.

Không gian gồm ba tầng, mặt tiền kính đón nhiều ánh sáng tự nhiên. Hai tầng dưới dành cho sách và chỗ ngồi, trong khi tầng trên có khoảng sân nhỏ. Danh mục sách nghiêng về văn học, nghệ thuật, văn hóa và các ấn phẩm độc lập. Quán cũng tổ chức câu lạc bộ đọc sách, buổi trò chuyện và sự kiện cộng đồng.

Thanh Ninh phù hợp với người muốn dành kỳ nghỉ để thực sự tìm và đọc sách, thay vì chỉ chụp ảnh bên giá sách. Vị trí trên phố Nguyễn Du cũng đủ gần khu trung tâm để kết hợp đi bộ, song không nằm ngay giữa các tuyến tham quan đông nhất.

Hạn chế của quán là diện tích mỗi tầng không lớn, số bàn ít hơn các quán chuyên phục vụ khách làm việc.

The Wiselands

Địa chỉ: 17 Hạ Hồi, phường Cửa Nam, Hà Nội.

Giờ mở cửa thường lệ: 7h-23h.

Mức giá: Khoảng 42.000-65.000 đồng/đồ uống.

Khai trương tại Hà Nội vào tháng 2/2022, The Wiselands được xây dựng theo mô hình “thư quán” kết hợp sách, cà phê và công nghệ. Thời điểm ra mắt, địa chỉ này có khoảng 3.000 đầu sách từ các nhà xuất bản và nguồn quyên góp, kho sách tiếp tục được bổ sung trong quá trình hoạt động.

Sách trải rộng trên nhiều chủ đề như văn học, lịch sử, kinh tế, giáo dục, tôn giáo và truyện tranh. Khách được đọc miễn phí tại quán. Ở giai đoạn đầu, tiệm còn bố trí máy tính bảng để người đọc tra cứu, chọn sách rồi nhờ nhân viên mang đến bàn.

Quán nằm trong ngõ Hạ Hồi, cách đường Quang Trung khoảng 30 m. Khoảng lùi khỏi phố lớn cùng cây xanh, sân ngoài trời và không gian trong nhà giúp nơi đây yên hơn đáng kể so với các quán mặt phố. Ba tầng với nhiều khu vực ngồi cũng tạo cơ hội tìm được một góc riêng ngay cả khi lượng khách tăng.

Ưu điểm khác là thời gian phục vụ kéo dài đến 23h và giá khởi điểm tương đối thấp. Tuy nhiên, quán có thể đông vào buổi chiều và tối, sân vườn đẹp nhưng không phù hợp trong ngày nắng nóng hoặc mưa. Người muốn tập trung đọc nên chọn bàn trong nhà và đến vào đầu buổi sáng.

Tranquil

Địa chỉ: 19 Cao Bá Quát, phường Ba Đình, Hà Nội.

Giờ mở cửa thường lệ: 8h-22h30.

Mức giá tham khảo: 40.000-80.000 đồng.

Tranquil mở địa điểm đầu tiên tại phố Nguyễn Quang Bích vào tháng 7/2015. Cơ sở Cao Bá Quát xuất hiện sau đó và bắt đầu được nhiều khách biết tới từ năm 2022, nhờ không gian nằm sâu trong khuôn viên một biệt thự Pháp cũ.

Khác với những quán có giá sách lớn phủ kín tường, sách tại Tranquil là một phần của tổng thể văn hóa gồm cà phê, âm nhạc và các hoạt động giao lưu. Tủ sách tập trung vào văn học, nghệ thuật, tâm lý và một số đầu sách ngoại văn. Bàn ghế trong nhà phù hợp để đọc hoặc làm việc, trong khi khoảng sân nhiều cây dành cho khách muốn trò chuyện nhẹ nhàng.

Vị trí gần Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhưng tách khỏi đường lớn giúp cơ sở này trở thành điểm dừng hợp lý sau khi tham quan khu vực Ba Đình. Khoảng sân rộng, kiến trúc cổ và bóng cây cũng mang lại cảm giác như rời khỏi phố đông dù quán vẫn nằm ngay trung tâm.

Tuy nhiên, quán vốn là địa chỉ quen thuộc của giới trẻ Hà Nội nên không phải lúc nào cũng vắng. Một số buổi có chương trình âm nhạc hoặc khách đi theo nhóm, không gian sẽ khó giữ được độ tĩnh như thường lệ.

Mức giá cũng cao hơn Tủ Sách và The Wiselands. Người chủ yếu muốn đọc nên tới vào buổi sáng, chọn khu trong nhà và tránh thời gian diễn ra sự kiện.