Sông nước miền Tây qua những trang sách của Nguyễn Ngọc Tư

Gắn bó với miền đất phương Nam từ những trang viết đầu tiên, Nguyễn Ngọc Tư đưa vào văn chương những câu chuyện hồn hậu, chất phác và nặng nghĩa tình mảnh đất ấy.

Sinh ra và lớn lên ở Cà Mau, nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đưa cảnh sắc và đời sống phương Nam vào văn chương một cách tự nhiên. Sông rạch, cánh đồng, ghe xuồng, bùn sình hay rừng đước không đứng riêng như những phông nền, mà trở thành một phần trong câu chuyện về những người gắn bó với quê hương.

Đọc các tác phẩm của chị, người ta có thể cảm nhận một miền Tây không hoàn toàn giống những hình ảnh thường thấy trên mạng xã hội.

Trôi (2023)

Nguyễn Ngọc Tư dùng từ “trôi” để mô tả những cuộc di cư của người miền sông nước trong tập truyện ngắn cùng tên. Gồm 13 truyện ngắn, tác phẩm tiếp tục xoáy vào cái nghèo, sự bấp bênh và cảm giác lạc lõng của nhiều phận người miền Tây. Họ không thể cố định ở một nơi, mà liên tục dịch chuyển theo dòng đời, như thể bị cuốn đi bởi một quy luật mà chính mình không thể cưỡng lại.

Các nhân vật hiện lên như những khúc củi mục xuôi theo dòng nước, không biết sẽ dạt về đâu, rồi mắc kẹt ở một nơi nào đó. Trên hành trình ấy, họ va vấp, mất mát và nếm trải những nỗi đau riêng. Nhưng dù đi đến đâu, những con người ấy vẫn bị níu giữ bởi không gian sông nước và một nỗi buồn man mác rất Nam Bộ.

Cố định một đám mây (2018)

Trong Cố định một đám mây, Nguyễn Ngọc Tư không cố thoát khỏi cõi miền Tây Nam Bộ mà ngược lại, mở rộng không gian ấy bằng những cuộc xê dịch của nhân vật. Những chuyến đi đưa họ qua nhiều vùng đất, nhưng phía sau mỗi địa danh vẫn là những phận người được kết nối bằng những trạng huống vừa bi vừa hài của đời sống.

Miền Tây trong văn Nguyễn Ngọc Tư vì thế không còn bị giới hạn bởi những địa danh có thật. Cà Mau có thể hóa thành Thổ Sầu, một cái tên dần trở thành danh từ chung, gợi ám ảnh về những vùng đất buồn bã và những phận người nhiều mất mát.

Đến những trang viết khác, không gian ấy lại biến thành Nước Mặn, Biên Thành rồi thu gọn thành Côi, cái tên gợi liên tưởng đến sự côi cút, đơn côi hay mồ côi, tùy vào cách mỗi độc giả bước vào thế giới của tác phẩm.

Không ai qua sông (2016)

Tuyển tập gồm 13 truyện ngắn, một con số khá khiêm tốn so với những tác phẩm trước đây của Nguyễn Ngọc Tư. Những câu chuyện giàu chi tiết, đầy ắp chất liệu từ đời sống nhưng vẫn phảng phất một dư vị buồn quen thuộc.

Mạch cảm xúc trong tập truyện dường như được chia thành hai nửa. Một bên là những câu chuyện về con người miền sông nước, nửa còn lại mở ra đời sống thường nhật của cư dân nơi xóm nhỏ Nhơn Thành. Ở đó, một xã hội thu nhỏ hiện lên với những ranh giới nhập nhòa giữa thực và hư, giữa người sống và kẻ đã khuất.

Khói trời lộng lẫy (2010)

Khói trời lộng lẫy dài hơn 16.000 chữ, là câu chuyện miên man đan xen giữa ký ức, thực tại và những ước mơ của một cô gái đưa em trai nhỏ rời bỏ cuộc sống phố thị, tìm đến một xóm nghèo trên cồn đất hoang vắng giữa miền sông nước Tây Nam Bộ.

Trung thành với giọng văn dân dã, đậm chất Nam Bộ, Nguyễn Ngọc Tư một lần nữa đưa người đọc bước vào không gian sông nước, cây trái và những sinh hoạt đời thường của miền quê phương Nam. Qua cảnh vật mênh mông, trù phú ấy, những phận người nhỏ bé hiện lên với nỗi buồn, khát vọng và những giấc mơ riêng, tạo nên một thế giới vừa gần gũi vừa man mác ám ảnh.

Cánh đồng bất tận (2005)

Cánh đồng bất tận, tập truyện gồm 13 tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, đồng thời là một trong những cuốn sách được biết đến rộng rãi nhất của chị.

Các truyện xoay quanh những con người nông thôn bình dị, lam lũ, sống giữa những dòng sông, cánh đồng và miền quê sông nước Nam Bộ. Nổi bật với truyện ngắn cùng tên Cánh đồng bất tận, được chuyển thể thành phim điện ảnh vào năm 2010 và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Ngọn đèn không tắt (2000)

Ngọn đèn không tắt mở ra một bức tranh sinh động về đời sống của những người trẻ và những con người bình dị nơi miền quê Nam Bộ. Tập truyện hấp dẫn bởi giọng văn mộc mạc, ngôn ngữ đời thường, qua đó tái hiện tự nhiên màu sắc, hương vị và không khí của vùng đất tận cùng Tổ quốc.

Qua ngòi bút Nguyễn Ngọc Tư, những con người lam lũ, giản dị, bộc trực hiện lên chân thực mà giàu chiều sâu. Đằng sau vẻ ngoài thô mộc ấy là những tâm hồn nhân hậu, tinh tế, được bộc lộ qua cách họ đối đãi với nhau và ứng xử trước những biến động của cuộc đời.