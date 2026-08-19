Văn hóa đọc qua hình ảnh khách Tây cầm sách trên bãi biển, quán ăn

Kỳ nghỉ không chỉ là lúc nghỉ ngơi mà còn là dịp nhiều du khách phương Tây quay lại với thói quen đọc sách, ngay cả khi điện thoại luôn ở bên cạnh.

Đọc sách trong kỳ nghỉ là một nét văn hóa riêng của người phương Tây. Ảnh: Carla Canepa/Pexels.

Trên bãi biển, trong quán cà phê hay lúc chờ món ăn, không khó bắt gặp du khách phương Tây ngồi hàng chục phút với một cuốn sách trên tay. Giữa thời đại smartphone gần như luôn hiện diện trong mọi chuyến đi, sách vẫn giữ một vị trí đáng kể trong cách nhiều người tận hưởng kỳ nghỉ.

Đọc sách trong kỳ nghỉ thậm chí đã trở thành một nét văn hóa riêng, với những khái niệm như “beach read” (sách được chọn để đọc khi nghỉ bên biển) hay “Paperback-Packers” (những du khách luôn xếp sách bìa mềm vào hành lý).

Phía sau thói quen này không chỉ là sở thích cá nhân. Những khảo sát về văn hóa đọc và xu hướng du lịch tại Anh, Mỹ và châu Âu cho thấy kỳ nghỉ tạo ra khoảng thời gian hiếm hoi để nhiều người đọc lâu hơn, tạm rời những xao nhãng thường ngày và tìm lại thói quen vốn dễ bị smartphone, mạng xã hội lấn át.

Có thời gian để đọc

Năm 2025, British Airways Holidays, đơn vị cung cấp các kỳ nghỉ trọn gói của hãng hàng không British Airways, đưa “Paperback-Packers” (những du khách mang sách bìa mềm theo trong hành lý) vào danh sách những xu hướng du lịch đáng chú ý. Cụm từ này chỉ những người coi sách là một phần quen thuộc của chuyến đi, từ lúc chờ ở sân bay đến khi nằm bên bãi biển hay dùng bữa.

Nhiều người có xu hướng đọc nhiều hơn khi đi nghỉ. Khảo sát của hãng ghi nhận 47% người đang đi làm thường đọc nhiều hơn trong kỳ nghỉ. Trong nhóm này, 90% có khả năng đọc hết một cuốn sách hơn so với ngày thường.

Khách Tây có thể tận dụng mọi khoảng nghỉ trong chuyến đi để đọc sách. Ảnh: Eliza Ari, Rahime Gül/Pexels.

Lý do khá dễ hình dung. Khi công việc, việc nhà và những lịch trình quen thuộc tạm lùi lại, chuyến đi tạo ra nhiều khoảng nghỉ dài hơn. Một buổi chiều nằm bên biển, thời gian chờ tàu hay vài giờ bên hồ bơi đều có thể trở thành lúc dành cho sách.

Nhiều người còn chọn sách từ trước khi lên đường. British Airways thống kê, hơn 50% độc giả Anh có thói quen chuẩn bị sách cho kỳ nghỉ. Một số tìm những cuốn có bối cảnh hoặc nội dung gắn với chính nơi mình sắp đến, biến việc đọc thành một cách tìm hiểu điểm đến trước và trong hành trình.

KAYAK, nền tảng tìm kiếm và so sánh dịch vụ du lịch trực tuyến, cũng ghi nhận xu hướng tương tự trong khảo sát hơn 2.000 du khách Anh năm 2025. Phần lớn người tham gia xem kỳ nghỉ là dịp để dành thời gian cho bản thân. Họ ưu tiên những nơi có không gian yên tĩnh, phù hợp để nghỉ ngơi và đọc sách.

Đặc biệt, dù máy tính bảng và thiết bị đọc sách điện tử ngày càng phổ biến, 60% vẫn thích mang theo sách giấy trong chuyến đi.

Bởi vậy, cuốn sách trên tay một du khách đang nằm bên bãi biển không hẳn là hình ảnh ngẫu nhiên. Với nhiều người, đọc sách trở thành một phần của cách tận hưởng kỳ nghỉ, giảm nhịp độ và dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động vốn khó chen vào lịch trình hàng ngày.

Một cách thư giãn trong những khoảng chờ

Một chuyến du lịch tự túc thường khiến du khách phải liên tục nhìn vào điện thoại để tìm đường, kiểm tra giờ tàu, tra cứu địa điểm, chụp ảnh hay trả lời tin nhắn. Giữa nhịp di chuyển đó, đọc sách mang đến một khoảng nghỉ yên tĩnh hơn.

Với nhiều du khách Tây, sách, đồ ăn nhẹ, thảm trải trên bãi biển mở đầu cho một kỳ nghỉ hoàn hảo. Ảnh: Kaboompics/Pexels.

Khi cầm một cuốn sách, người đọc có thể tập trung vào câu chuyện trước mắt mà không bị ngắt quãng bởi thông báo, video hay những nội dung liên tục xuất hiện trên màn hình. Đây là trải nghiệm khá khác so với việc cầm điện thoại, dù cả hai đều có thể được dùng để lấp thời gian rảnh.

Vì vậy, hình ảnh một vị khách đọc sách trong quán ăn hay trên tàu không nhất thiết chỉ vì họ “có thời gian”. Với nhiều người, đó còn là cách chủ động giảm nhịp độ, tạm rời những kích thích liên tục trong hành trình.

Sách cũng phù hợp với những lúc một người muốn ở một mình mà vẫn có một hoạt động để tập trung. Một bữa ăn một mình, chuyến tàu dài hay buổi chiều bên biển vì thế không mang cảm giác trống trải.

The Guardian cho rằng những cuốn “beach read” (sách đọc trong kỳ nghỉ bên biển) thường được chọn theo tiêu chí dễ đọc, cuốn hút và mang tính giải trí. Nội dung có thể là tiểu thuyết tình cảm, trinh thám, hài hước hoặc những câu chuyện nhẹ nhàng, không đòi hỏi người đọc phải tập trung quá căng thẳng.