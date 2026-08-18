Những quán cà phê sách tồn tại hàng thập kỷ ở Hà Nội

Giữa nhiều mô hình cà phê mới liên tục xuất hiện tại Hà Nội, những quán cà phê sách lâu năm vẫn giữ sức hút nhờ không gian yên tĩnh, kho sách đa dạng dành cho người đọc.

Cà phê sách từng là mô hình khá thịnh hành tại Hà Nội, đặc biệt trong giai đoạn những năm 2000-2010. Không ít địa chỉ sau đó đóng cửa hoặc thay đổi mô hình, nhưng một số quán vẫn tồn tại, trở thành nơi quen thuộc của người thích đọc, học tập và làm việc.

Tri thức - Znews gợi ý những quán cà phê sách lâu năm ở Hà Nội, vẫn giữ sức hút riêng sau nhiều năm hoạt động.

The Bookworm Hanoi

Địa chỉ: 44 Phạm Hồng Thái, phường Ba Đình, Hà Nội.

44 Phạm Hồng Thái, phường Ba Đình, Hà Nội. Giờ mở cửa: 9h-19h

9h-19h Tuổi đời: Khoảng 25 năm.

Bookworm Hanoi ra đời vào tháng 8/2001, ban đầu là điểm trao đổi sách tiếng Anh do nhà văn Australia Pam Scott sáng lập, hướng đến cộng đồng người nước ngoài tại Hà Nội. Năm 2006, Hoàng Văn Trường tiếp quản và tiếp tục phát triển nơi này theo hướng hiệu sách kết hợp cà phê.

Trong 25 năm hoạt động, quán đã nhiều lần chuyển địa điểm. Quán từng gắn bó khoảng một thập kỷ với số 44 Châu Long, trước khi chuyển sang 44 Phạm Hồng Thái từ tháng 11/2020. Hiện Bookworm chỉ duy trì một cơ sở tại Hà Nội.

Tiệm có hơn 20.000 cuốn sách tiếng Anh, gồm cả sách mới và đã qua sử dụng, trải rộng từ văn học, lịch sử, nghệ thuật đến du lịch, ẩm thực và nhiều đầu sách về Việt Nam.

Khách không phải mua vé vào cửa hay trả phí chỗ ngồi riêng. Có thể vào xem, chọn mua sách như tại một hiệu sách thông thường. Khu café phục vụ cà phê, trà và đồ ăn nhẹ để khách ngồi lại đọc hoặc nghỉ chân.

Lợi thế lớn nhất của quán cà phê sách này là kho ngoại văn đồ sộ và lịch sử kéo dài một phần tư thế kỷ. Tuy nhiên, phần lớn sách là tiếng Anh nên lựa chọn dành cho độc giả muốn tìm sách tiếng Việt khá hạn chế.

HanoiinMe - Flower + Book & Workshop

Địa chỉ: 26 Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

26 Hàng Vôi, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Giờ mở cửa: khoảng 7h30-22h.

khoảng 7h30-22h. Tuổi đời: khoảng 12 năm.

Quán khởi đầu năm 2012 với một cửa hàng hoa nhỏ, chưa phải quán cà phê sách. Sau khi chuyển về 26 Hàng Vôi, thương hiệu phát triển thêm Floral & Book Café, kết hợp hoa, sách và đồ uống. Đến nay quán cà phê sách có tuổi đời khoảng 12 năm.

Cách bố trí phản ánh khá rõ mô hình của quán. Tầng dưới dành cho tiệm hoa và quầy pha chế, tầng trên là không gian cà phê với bàn ghế, những giá sách và nhiều góc ngồi. Hoa tươi xuất hiện xuyên suốt, thay đổi theo ngày và mùa.

Với khách đến uống cà phê, cách sử dụng không gian không khác nhiều quán thông thường: gọi đồ uống rồi chọn chỗ ngồi, không có khoản phí riêng cho việc đọc sách hay sử dụng bàn ghế.

So với những quán đặt việc đọc sách ở vị trí trung tâm, lượng sách không phải lợi thế lớn nhất của quán. Điểm riêng nằm ở sự kết hợp giữa tiệm hoa và cà phê, tạo không gian phù hợp cả đọc sách, trò chuyện và chụp ảnh.

Tranquil Books & Coffee

Cơ sở đầu tiên: 5 Nguyễn Quang Bích, phường Hoàn Kiếm.

5 Nguyễn Quang Bích, phường Hoàn Kiếm. Giờ mở cửa: khoảng 8h-22h.

khoảng 8h-22h. Tuổi đời: Khoảng 11 năm.

Tranquil bắt đầu từ một căn nhà trong ngõ 5 Nguyễn Quang Bích, phường Hoàn Kiếm vào tháng 7/2015, với ý tưởng tạo một nơi đủ yên để khách có thể dành hàng giờ đọc sách, viết hoặc làm việc.

Không gian ban đầu khá nhỏ, nổi bật với những giá sách cao sát tường, bàn ghế gỗ, ánh sáng ấm và gác lửng. Tại quán, khách được khuyến khích trò chuyện nhỏ, hạn chế tiếng động để không ảnh hưởng những người đang đọc hoặc làm việc.

Khách không phải mua vé vào cửa hay trả phí sử dụng bàn theo giờ. Chỉ cần gọi đồ uống và có thể lấy sách tiếng Việt, tiếng Anh trên các giá để đọc tại chỗ.

Từ một quán nhỏ, Tranquil dần phát triển thành chuỗi. Đến năm 2026, thương hiệu công bố 5 địa chỉ tại Hà Nội, gồm 5 Nguyễn Quang Bích, 8 Nguyễn Quang Bích, 15B Trần Hưng Đạo, 18B Nguyễn Biểu và 19 Cao Bá Quát.

Bên cạnh sách, Tranquil sau này phát triển thêm những đêm nhạc, piano và hoạt động văn hóa. Điểm mạnh của quán vẫn là bầu không khí phù hợp với người đi một mình, đọc hoặc làm việc.

Tổ Chim Xanh - Bluebirds' Nest

Địa chỉ: khu tập thể Đặng Dung, Ba Đình

khu tập thể Đặng Dung, Ba Đình Giờ mở cửa: 8h-22h30

8h-22h30 Tuổi đời: Gần 11 năm.

Tổ Chim Xanh - Bluebirds' Nest chính thức hoạt động ngày 15/11/2015, từ mong muốn tạo một "chốn đi về" dành cho những người yêu sách, nghệ thuật và các hoạt động sáng tạo.

Khác Tranquil, Tổ Chim Xanh không phát triển thành chuỗi. Sau gần 11 năm, quán vẫn duy trì một địa điểm tại khu tập thể trên phố Đặng Dung.

Không gian quán được chia thành nhiều khu, gồm giá sách, bàn đọc, chỗ ngồi bệt và khoảng sân nhiều cây xanh. Bên cạnh việc đọc sách, quán còn tổ chức chiếu phim, workshop, hoạt động âm nhạc, làm đồ thủ công và trao đổi sách, nhờ đó mang dáng dấp của một không gian văn hóa cộng đồng hơn là quán cà phê đơn thuần.

Cách sử dụng quán khá đơn giản. Khách gọi đồ uống rồi có thể lấy sách đọc tại chỗ, không có phí đọc sách hay phí chỗ ngồi riêng. Tổ Chim Xanh từng triển khai hình thức trao đổi sách, cho phép người đọc mang sách của mình đến và đổi lấy một cuốn khác. Riêng workshop, chiếu phim hoặc những chương trình đặc biệt có thể áp dụng mức phí riêng tùy sự kiện.

Điểm cộng của Tổ Chim Xanh là không gian có cá tính, nhiều hoạt động cộng đồng và khoảng sân xanh. Tuy nhiên, quán nằm sâu trong khu dân cư nên tương đối khó tìm với khách lần đầu.

Đông Tây Café - Sách

Địa chỉ: 103K2 ngõ 48 Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, Hà Nội.

103K2 ngõ 48 Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai, Hà Nội. Giờ mở cửa: khoảng 7h-22h30

khoảng 7h-22h30 Tuổi đời: 13 năm.

Đông Tây bắt đầu từ hoạt động kinh doanh sách. Năm 1999, Công ty TNHH Văn hóa Đông Tây được thành lập, ban đầu vận hành một nhà sách nhỏ chuyên bán sách, báo. Sau đó, đơn vị mở rộng sang mô hình thư viện kết hợp cà phê, tạo không gian để khách đọc sách, học tập, làm việc và tham gia các hoạt động văn hóa.

Đông Tây Café - Sách sau đó phát triển thành chuỗi với 8 cơ sở trải dài nhiều tỉnh, thành phố. Sau quá trình thu gọn hệ thống, hiện chuỗi còn 3 cơ sở đang hoạt động tại Hà Nội, Nghệ An và Quảng Ninh.

Mô hình của quán hướng đến nhóm khách cần một nơi ngồi lâu để đọc sách, học hoặc làm việc. Khách có thể gọi đồ uống rồi sử dụng không gian, đọc sách tại chỗ hoặc mua sách mang về.

Ngoài gọi đồ uống và đọc sách tại chỗ, khách có thể chọn vé tháng 499.000 đồng, không giới hạn số lượt check-in, check-out và không bắt buộc mua thêm đồ uống; quán có phục vụ nước lọc khai vị. Với khách chỉ sử dụng trong thời gian ngắn, mức phí theo giờ là 9.000 đồng/giờ.

Không gian thiên về công năng, với nhiều giá sách, bàn ngồi và ổ cắm. Vì vậy, điểm mạnh của Đông Tây nằm ở lượng sách và sự thuận tiện cho khách học tập, làm việc hơn là thiết kế cầu kỳ hay các góc chụp ảnh.