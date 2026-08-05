5 quán cà phê ngồi hàng giờ đọc sách ở TP.HCM

Doxa Cafe, Bản cà phê, A Little Studio... là những quán cà phê có không gian yên tĩnh, đồ uống ngon và đầu tư vào không gian đọc với hàng nghìn đầu sách, từ mới đến kinh điển.

Giữa nhịp sống sôi động của TP.HCM, những quán cà phê sách mang đến khoảng lặng để khách tạm rời màn hình điện thoại, chọn một quyển sách yêu thích và chậm rãi tận hưởng từng trang.

Dưới đây là 5 quán cà phê sách nổi bật, mỗi nơi có dấu ấn riêng, từ không gian cổ tích, phong cách Nhật Bản đến những kệ sách ngoại văn hay kho sách cũ.

Doxa Cafe

Địa chỉ: Đường số 13, phường An Khánh

Đường số 13, phường An Khánh Giờ mở cửa: 7-17h

7-17h Mức giá: Từ 30.000 đồng/món

Nằm giữa khu phố thượng lưu An Khánh, Doxa Cafe vận hành theo mô hình cộng đồng, mở ra không gian tri thức với 4.000 đầu sách. Mỗi đầu sách đều được đánh mã số rõ ràng, phân loại theo lĩnh vực và ngôn ngữ, tập trung vào các chủ đề chiều sâu như triết học, văn học, tài chính, sử học...

Không gian bên trong rộng rãi, kệ sách bố trí ở nhiều khu vực, tạo điều kiện để khách vừa thưởng thức đồ uống vừa ngồi đọc sách. Bên ngoài là khoảng sân lát sỏi, bàn ghế nằm rải rác dưới tán cây, mang đến góc đọc sách thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên.

Thực đơn đồ uống thiên về cà phê và trà pha chế tối giản. Đi kèm các món ăn sáng và trưa để khách có thể ở lại lâu hơn, như bánh mì xíu mại, cơm tấm, gà xào sả ớt... Điểm nhấn là các món phong cách châu Âu sử dụng bò Úc, nấm truffle.

Bản cà phê

Địa chỉ: Đường Lê Lợi, phường Sài Gòn

Đường Lê Lợi, phường Sài Gòn Giờ mở cửa: 8-22h

8-22h Mức giá: Từ 45.000 đồng/món

Ẩn trong khu nhà cũ là không gian ấm cúng, gợi không khí Nhật Bản của Bản cà phê. Nơi đây sử dụng nội thất gỗ, đón ánh sáng tự nhiên và bố trí kệ sách lớn cao tới trần, tạo cảm giác như một thư viện nhỏ giữa trung tâm thành phố. Tầng trệt có cửa sổ lớn, gác lửng có khu vực ngồi bệt, dành cho những ai thích yên tĩnh.

"Bản" trong tiếng Nhật có nghĩa là sách. Đúng với tên gọi, quán có hơn 1.000 quyển sách thuộc nhiều thể loại, cùng nhiều bộ manga, anime nổi tiếng của Nhật Bản, để khách vừa thưởng thức cà phê vừa thư giãn, thong thả đọc sách.

Quán chuyên cà phê, ngoài cà phê đen, nâu đá, cà phê kem lạnh quen thuộc còn có lựa chọn cho người ăn thuần chay như cold brew sữa hạt, trái cây, phúc bồn tử. Ngoài ra, khách có thể gọi thêm bánh ngọt để kéo dài thời gian đọc sách.

A Little Studio

Địa chỉ: Đường Nguyễn Đình Chính, phường Phú Nhuận

Đường Nguyễn Đình Chính, phường Phú Nhuận Giờ mở cửa: 8-22h

8-22h Mức giá: Từ 45.000 đồng/món

A Little Studio phù hợp với khách trẻ nhờ không gian lấy cảm hứng từ truyện cổ tích, pha phong cách cổ điển. Tầng trệt trưng bày nhiều món quà lưu niệm, bố trí bàn ghế gần cửa kính, phần lớn diện tích được bao quanh bởi các kệ gỗ sát tường, chứa hàng trăm quyển truyện ngụ ngôn phương Tây, tiểu thuyết trinh thám và tác phẩm văn học kinh điển.

Tầng một mang không khí khác, ánh sáng dịu hơn. Khu vực này hoạt động dưới tên Alittlestudio.used, chuyên bán sách có sẵn, gồm sách cũ, sách hiếm và sách thanh lý. Tại đây, khách có thể ngồi trên sofa để đọc sách.

Đồ uống của quán khá đơn giản, chủ yếu là cà phê, matcha và trà, bán kèm bánh ngọt, đủ để khách nhâm nhi trong lúc đọc sách, trò chuyện hoặc ngồi lại thư giãn. Cà phê muối cũng là một lựa chọn được nhắc đến nhiều.

Pages of Passion

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành

Đường Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành Giờ mở cửa: 9-22h

9-22h Mức giá: Từ 50.000 đồng/món

Pages of Passion kết hợp không gian văn hóa đọc và cà phê. Thiết kế quán tối giản, đặt để ánh sáng ấm và không quá sáng. Khu đọc sách và cà phê liền nhau, bàn ghế kê sát kệ sách, khách có thể với tay lấy một quyển yêu thích mà không cần di chuyển. Ngoài ra, không gian tại đây cũng thích hợp làm việc.

Phần lớn trên kệ là sách tiếng Anh, trải rộng từ văn học, tiểu sử, tác phẩm kinh điển đến kinh doanh, kinh tế, triết học... Hướng đến nhóm khách yêu thích việc đọc sách nguyên bản thay vì bản dịch. Nếu yêu thích sách của tác giả Việt Nam, khách vẫn tìm thấy các tác phẩm được dịch sang tiếng Anh.

Thực đơn tại đây gồm specialty coffee, matcha và trà. Không nhiều lựa chọn nhưng pha chế vừa vị, giá cả phải chăng.

Ward Coffee

Địa chỉ: Đường Tam Đảo, phường Hòa Hưng

Đường Tam Đảo, phường Hòa Hưng Giờ mở cửa: 8h30-22h30

8h30-22h30 Mức giá: Từ 50.000 đồng/món

Không gian Ward Coffee được bao quanh bởi những kệ sách ốp tường và sách treo, thuận tiện cho khách chọn một quyển sách, gọi đồ uống và ngồi lại đọc. Diện tích quán không quá rộng nhưng bố trí nhiều bàn ghế, phù hợp ngồi một mình lẫn đi theo nhóm.

Quán có hàng trăm đầu sách mới và cũ, nổi bật là các tác phẩm văn học kinh điển của Việt Nam và nước ngoài. So với các không gian khác, khu vực ngồi gần kệ sách được bố trí đèn ánh vàng, đủ độ sáng để bảo vệ mắt của khách trong lúc đọc sách.

Thực đơn tại đây khá đa dạng và dễ uống, từ cà phê vợt đến sữa chua, cacao, nước ép và trà sữa. Bên cạnh đồ uống, thực đơn bánh ngọt cũng phong phú so với mặt bằng chung, thiên về bánh kiểu Âu như canale, croissant, pain au fraise (bánh mì dâu ngọt), cinnamon roll (bánh quế cuộn)...