Quyền lực manga trên đất Mỹ

Từ những kệ truyện tranh nhỏ hẹp đến sự hiện diện khắp thế giới giải trí, manga đang định hình lại thói quen đọc sách ở nước Mỹ, theo Vocal Media.

Theo Renub Research, thị trường manga ở Mỹ dự kiến ​​sẽ tăng trưởng từ 5,26 tỷ USD vào năm 2025 lên 19,57 tỷ USD vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ấn tượng là 15,72% từ năm 2026 đến năm 2034.

Những dự báo này không phải ngẫu nhiên mà cho thấy một sự thay đổi lớn trong cách người Mỹ tiếp cận thế giới sáng tạo và kết nối với văn hóa đại chúng toàn cầu.

Tại sao manga phát triển mạnh ở Mỹ?

Thành công của manga tại Mỹ không chỉ bắt nguồn từ tính thẩm mỹ với những hình ảnh và thiết kế bắt mắt. Quan trọng hơn, nó đáp ứng nhu cầu của độc giả ở mọi nơi, có thể đọc trên điện thoại, trong thư viện, trong hiệu sách, trên TikTok hay xem anime trên các nền tảng phát trực tuyến.

Không giống như nhiều định dạng truyện tranh truyền thống, manga được thể hiện ở nhiều định dạng và thể loại, có thể là những pha hành động gay cấn và những cuộc phiêu lưu siêu nhiên, có thể là những câu chuyện tình cảm cảm động, truyện thể thao, kinh dị tâm lý, đời thường, câu chuyện lịch sử hay tác phẩm thiếu nhi. Sự đa dạng đó giúp manga thu hút được lượng độc giả rộng lớn hơn nhiều so với dự đoán.

Định dạng truyện dài kỳ cũng giúp ích rất lớn. Độc giả không chỉ đơn thuần đọc truyện. Họ theo dõi, sưu tầm, mong chờ các tập mới và liên tục bàn luận về chúng. Quá trình này tạo nên mối liên hệ lâu dài giữa độc giả và bộ truyện, một mối quan hệ có lợi cho hoạt động thương mại và có sức ảnh hưởng văn hóa rất sâu sắc.

Tại Mỹ, mối liên hệ này được thể hiện rõ trong độc giả thuộc thế hệ Z, thanh thiếu niên, sinh viên, những người ưa chuộng giải trí số và những nhà sưu tầm truyện. Manga không chỉ để đọc mà còn để chia sẻ, trưng bày, giới thiệu, quay lên mạng xã hội và trở thành một phần của bản sắc cá nhân.

Cánh cửa thông qua anime

Ngoài ra, một trong những động lực lớn nhất giúp manga bùng nổ là sự trỗi dậy của anime.

Các nền tảng phát trực tuyến đã biến anime thành lựa chọn giải trí hàng ngày của hàng triệu người Mỹ. Một khi người xem đã say mê một câu chuyện, họ thường chuyển sang đọc manga để tiếp tục chìm đắm vào đó. Từ đây, họ có thể hiểu sâu hơn về các nhân vật, đắm chìm trong thế giới mà họ yêu thích và cũng có cơ hội khám phá những cốt truyện mới.

Anime tạo ra sự chú ý. Manga tạo ra sự gắn bó. Mối quan hệ này đã đưa cả hai định dạng trở thành một phần của hệ sinh thái giải trí rộng lớn hơn, bao gồm các mặt hàng lưu niệm, giải trí, hoạt động cosplay, các trò chơi, sự kiện, xây dựng cộng đồng người hâm mộ trực tuyến và văn hóa sưu tầm. Khi một tác phẩm thành công ở một định dạng, nó thúc đẩy nhu cầu ở tất cả định dạng khác.

Hiện nay, bước vào một nhà sách lớn ở Mỹ, độc giả nhận thấy manga chiếm nhiều không gian trên kệ hơn so với cách đây 5 năm. Manga từ một "mặt hàng đặc biệt" chỉ có ít người mua đã trở thành "danh mục nổi bật" được tạo cơ hội tiếp cận với độc giả nhiều nhất có thể. Các cửa hàng lớn, nhà bán lẻ trực tuyến, hiệu sách độc lập, cửa hiệu chuyên truyện tranh và thậm chí các thư viện trường học đều đang thể hiện xu hướng này.

Nhiều thủ thư hiện nay công nhận manga là một tác phẩm phù hợp, đặc biệt là đối với những độc giả không thích đọc sách. Cách kể chuyện bằng hình ảnh, kết nối về mặt cảm xúc và những tuyến nhân vật mạnh mẽ khiến những bộ truyện thu hút và rất có ích cho độc giả trẻ. Chính sự chấp nhận trong giáo dục đã giúp manga xóa bỏ nhiều định kiến cũ và đạt được tính chính thống văn hóa rộng rãi hơn ở Mỹ.

Manga đột phá nhờ thế giới số

Mặc dù manga in vẫn có giá trị cao, thị trường manga số đang thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành một cách mạnh mẽ. Sự ra đời của nhiều nền tảng manga trực tuyến và ứng dụng di động giúp độc giả dễ dàng truy cập hàng nghìn đầu truyện.

Đối với nhiều người tiêu dùng, manga số mang lại ba lợi thế chính là sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khả năng truy cập ngay lập tức. Thay vì chờ đợi các ấn bản mới được in, độc giả có thể ngay lập tức đọc các bộ truyện mới ra mắt.

Mặc dù nạn vi phạm bản quyền vẫn là một vấn đề nghiêm trọng, sự phát triển của các hệ sinh thái số lớn và chính thống đang giúp ngành này hệ thống hóa xuất bản số và phòng thủ tốt hơn trước nạn đọc lậu. Ngày nay, các nhà xuất bản cũng đang rút ngắn thời gian chênh lệch giữa ấn bản truyện tại thị trường quốc tế và Nhật Bản, từ đó, người đọc có thể đọc hợp pháp tập mới sớm nhất có thể, thay vì tìm đến các trang web cung cấp nội dung trái phép.

Ngoài ra, mạng xã hội cũng đang giúp cho sự phát triển của manga. Các nền tảng như TikTok, Instagram, YouTube và các cộng đồng đọc trực tuyến thường xuyên đưa manga vào các cuộc thảo luận văn học. Các bài đánh giá đầy cảm xúc, các bài chia sẻ về nhân vật và bảng xếp hạng truyện do người hâm mộ tự lập cũng tạo thêm sự tò mò với những người đọc mới.

Thị trường manga tại Mỹ không còn là một phong trào giải trí ngầm. Đây là một câu chuyện nghiêm túc về tăng trưởng của ngành xuất bản, bán lẻ và văn hóa đại chúng.