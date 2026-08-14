Đi đâu tìm thế giới của 'Hoàng tử bé'?

Hoàng tử bé không chỉ tồn tại trên những trang sách. Nhiều địa danh ngoài đời được cho là đã trở thành chất liệu để Saint-Exupéry tạo nên thế giới của mình.

Không có hành tinh B-612 hay chú cáo biết nói ngoài đời thực, nhưng hành trình của Hoàng tử bé lại bắt đầu từ những địa danh rất cụ thể. Đó là những địa điểm gắn với tuổi thơ, những chuyến bay và thời gian sống xa quê của tác giả Antoine de Saint-Exupéry.

Ngày nay, du khách có thể lần theo dấu chân nhà văn - phi công này từ New York đến Morocco, nơi những sa mạc, bầu trời đầy sao và cuộc sống của một phi công thời kỳ đầu hàng không đã trở thành một phần trong thế giới văn chương của ông.

Sa mạc Sahara - nơi Saint-Exupéry từng đối mặt với cái chết

Nếu tìm một địa danh đời thực có mối liên hệ rõ nhất với khung cảnh trong Hoàng tử bé, Sahara là cái tên gần như không thể bỏ qua.

Saint-Exupéry vốn là một phi công, từng làm việc cho các tuyến hàng không thư tín nối châu Âu với Bắc Phi và Nam Mỹ. Ông có nhiều năm bay qua những vùng sa mạc rộng lớn. Năm 1935, Saint-Exupéry cùng phi công André Prévot gặp tai nạn khi đang thực hiện một chuyến bay. Máy bay rơi xuống Sahara và hai người phải tìm cách sống sót giữa sa mạc trong nhiều ngày.

Trải nghiệm này về sau trở thành một phần quan trọng trong thế giới văn chương của Saint-Exupéry. Smithsonian Magazine ghi nhận chính trải nghiệm có thật của tác giả với Sahara đã được phản ánh trong hình ảnh viên phi công gặp nạn giữa sa mạc trong Hoàng tử bé.

Ngày nay, khu vực phía nam Morocco là một trong những nơi du khách có thể trải nghiệm cảnh quan sa mạc rộng lớn, các cồn cát và những tuyến tour bằng xe địa hình hoặc cưỡi lạc đà.

Tarfaya (Morocco) - thị trấn từng là “Cap Juby” của Saint-Exupéry

Nếu Sahara là vùng đất rộng lớn gắn với những chuyến bay của Saint-Exupéry, Tarfaya là một địa điểm cụ thể hơn để lần theo dấu chân nhà văn - phi công.

Tarfaya nằm ở miền nam Morocco bên bờ Đại Tây Dương, từng được gọi là Cap Juby. Đây là một trạm dừng quan trọng trên tuyến hàng không thư tín mà Saint-Exupéry tham gia. Năm 1927, ông được bổ nhiệm làm quản lý trạm Cap Juby và từng sống, làm việc tại đây.

Khoảng thời gian ở vùng đất biệt lập giữa sa mạc và Đại Tây Dương có ảnh hưởng đáng kể tới cách Saint-Exupéry quan sát con người, thiên nhiên và nghề phi công. Vì vậy, Tarfaya thường được nhắc tới khi tìm hiểu những trải nghiệm đời thực phía sau các sáng tác của ông.

Ngày nay, Tarfaya vẫn là một thị trấn nhỏ ven Đại Tây Dương. Thành phố có Musée Saint-Exupéry, bảo tàng dành cho nhà văn và lịch sử tuyến hàng không tại khu vực này. National Geographic từng giới thiệu bảo tàng này cùng những tư liệu liên quan tới Saint-Exupéry và các phi công thư tín từng hoạt động ở Sahara.

Với những người yêu Hoàng tử bé, Tarfaya vì thế không phải nơi “có một cảnh trong truyện”, mà là nơi có thể nhìn thấy một phần thế giới thật đã nuôi dưỡng trí tưởng tượng của tác giả.

Antigua Guatemala (Guatemala) - nơi những ngọn núi lửa gợi nhắc hành tinh B-612

Một trong những địa điểm được nhắc đến nhiều nhất khi nói về nguồn cảm hứng ngoài đời của Hoàng tử bé là Antigua Guatemala.

Năm 1938, Saint-Exupéry gặp tai nạn máy bay tại Guatemala và phải điều trị trong thời gian dài. Trong thời gian hồi phục, ông từng ở Antigua Guatemala và tới khu vực hồ Atitlán.

Điều khiến Guatemala trở nên đặc biệt là cảnh quan núi lửa quanh Antigua. Thành phố nằm giữa những ngọn núi lửa Agua, Fuego và Acatenango. Theo các tài liệu địa phương, sự tương đồng giữa ba ngọn núi này với những ngọn núi lửa trên tiểu hành tinh B-612 đã dẫn tới giả thuyết Saint-Exupéry lấy cảm hứng từ Guatemala.

Một chi tiết khác thường xuyên được nhắc tới là Cerro de Oro, ngọn đồi nằm bên hồ Atitlán. Hình dáng đặc biệt của nó được cho là tương đồng với một trong những hình vẽ của Saint-Exupéry trong Hoàng tử bé. Tuy nhiên, đây vẫn là giả thuyết chứ không phải điều tác giả từng chính thức xác nhận.

Ngày nay, Antigua Guatemala là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Guatemala, với khu phố cổ mang kiến trúc thuộc địa và khung cảnh núi lửa bao quanh. Hồ Atitlán cũng là điểm đến lớn của khu vực. Đến đây, du khách có thể nhìn thấy chính những cảnh quan đã tạo nên giả thuyết thú vị về nguồn gốc của một số hình ảnh trong Hoàng tử bé.

New York - nơi "Hoàng tử bé" được viết và xuất bản lần đầu

Một điều khá bất ngờ về Hoàng tử bé là dù câu chuyện mang đậm hình ảnh sa mạc Bắc Phi và trải nghiệm của một phi công Pháp, cuốn sách lại được viết chủ yếu tại New York.

Saint-Exupéry tới New York năm 1940. Đến năm 1942, ông bắt đầu hoàn thiện Hoàng tử bé trong thời gian sống tại Mỹ. Morgan Library & Museum cho biết phần lớn bản thảo còn lại được sáng tác trong khoảng thời gian này.

Cuốn sách sau đó được xuất bản lần đầu tại New York vào tháng 4/1943, đồng thời bằng tiếng Anh và tiếng Pháp.

Chính vì vậy, Morgan Library từng tổ chức triển lãm mang tên "The Little Prince: A New York Story", nhấn mạnh rằng New York là một phần quan trọng trong lịch sử hình thành tác phẩm.

Ngày nay, New York vẫn là điểm đến đáng chú ý đối với những người muốn tìm hiểu hậu trường của cuốn sách. Thành phố không có một “hành tinh B-612” ngoài đời, nhưng lại lưu giữ nhiều tư liệu quan trọng nhất về thời điểm Saint-Exupéry biến những trải nghiệm cá nhân thành tác phẩm.

Morgan Library & Museum - nơi giữ bản thảo và những nét vẽ đầu tiên

Nếu Asharoken là nơi Saint-Exupéry hoàn thiện Hoàng tử bé, Morgan Library & Museum ở Manhattan là nơi hậu thế có thể nhìn thấy gần như trực tiếp quá trình cuốn sách được hình thành.

Morgan hiện lưu giữ bản thảo viết tay gốc và các bản vẽ chuẩn bị cho Hoàng tử bé. Bộ sưu tập gồm khoảng 140 trang bản thảo cùng hàng chục hình vẽ màu và phác thảo của Saint-Exupéry.

Những tài liệu này cho thấy tác giả không viết cuốn sách một mạch. Ông liên tục sửa câu chữ, thay đổi đoạn hội thoại, xóa bỏ các phần và vẽ lại nhân vật. Một số bản vẽ trong bộ sưu tập Morgan thậm chí chưa từng xuất hiện trong phiên bản được xuất bản.

Ngày nay, Morgan Library & Museum vẫn là một điểm đến quan trọng đối với những người muốn tìm hiểu về Hoàng tử bé. Thư viện còn cung cấp bản số hóa của bản thảo và các hình vẽ, cho phép công chúng xem những trang giấy mà Saint-Exupéry từng trực tiếp viết và chỉnh sửa.