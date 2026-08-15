5 khách sạn khiến người mê sách muốn ở lì

5 khách sạn tại Việt Nam gây chú ý với thư viện, góc đọc và không gian lưu trú được thiết kế dành cho những người mê sách.

Giữa những chuyến đi thường kín lịch tham quan, một góc yên tĩnh ngồi đọc sách có thể trở thành tiện ích đáng giá. Tại Việt Nam, số khách sạn thực sự đầu tư cho thư viện không nhiều. Một số nơi lấy sách làm chủ đề xuyên suốt, trong khi những khu nghỉ dưỡng cao cấp lại xem thư viện như khoảng lặng bổ sung cho trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Tri Thức - Znews gợi ý 5 khách sạn dành cho những tín đồ yêu sách, với thư viện và góc đọc trở thành điểm nhấn trong trải nghiệm lưu trú.

The Alcove Library Hotel, TP.HCM

Địa chỉ: 133A-133B Nguyễn Đình Chính, phường Phú Nhuận, TP.HCM.

133A-133B Nguyễn Đình Chính, phường Phú Nhuận, TP.HCM. Điểm nổi bật: Thư viện cao sát trần với hơn 2.000 đầu sách.

Thư viện cao sát trần với hơn 2.000 đầu sách. Giá tham khảo: khoảng 1-2 triệu đồng/phòng/đêm, tùy thời điểm và hạng phòng.

Mở cửa vào tháng 10/2012, khách sạn gây chú ý với sảnh cao khoảng 6 m cùng những giá sách lớn chạy sát trần. Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, thời điểm khai trương, thư viện sở hữu hơn 2.000 đầu sách ngoại văn, phần lớn bằng tiếng Anh. Khách có thể chọn sách rồi mang về phòng hoặc ra sân đọc. Chính ý tưởng này là lý do chủ đầu tư đặt tên nơi đây là The Alcove Library.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, thư viện vẫn là điểm nhận diện rõ nhất của khách sạn. Bức tường sách lớn ở sảnh tiếp tục thu hút sự chú ý, trong khi cảm hứng văn chương được kéo dài vào không gian phòng nghỉ qua những câu trích dẫn, bàn viết và sách đặt cạnh giường.

Khách sạn nằm trên đường Nguyễn Đình Chính, phường Phú Nhuận, không ở giữa khu vực du lịch đông đúc của trung tâm TP.HCM. Vị trí này phù hợp với những du khách ưu tiên không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, đọc sách hoặc làm việc, đồng thời vẫn thuận tiện di chuyển giữa sân bay và khu trung tâm.

Tuy nhiên, vị trí ngoài lõi trung tâm cũng có thể là điểm trừ với những người muốn dành phần lớn thời gian tham quan các điểm nổi tiếng trong thành phố. Một số đánh giá gần đây cũng cho rằng cơ sở vật chất và phòng nghỉ đã có dấu hiệu xuống tuổi so với thời điểm khách sạn mới đi vào hoạt động.

Dù vậy, với những người mê sách, The Alcove Library Hotel vẫn là một trong những địa chỉ đáng chú ý bởi thư viện không chỉ đóng vai trò tiện ích bổ sung mà gần như trở thành điểm nhấn xuyên suốt trong cách khách sạn xây dựng trải nghiệm lưu trú.

Hoi An Pho Library Hotel, Hội An

Địa chỉ: 96 Bà Triệu, phường Hội An, TP Đà Nẵng.

96 Bà Triệu, phường Hội An, TP Đà Nẵng. Điểm nổi bật: Có góc đọc sách, sách trong phòng và cho khách đổi sách.

Có góc đọc sách, sách trong phòng và cho khách đổi sách. Giá tham khảo: khoảng 600.000-900.000 đồng/phòng/đêm theo bảng giá đang công bố trên website khách sạn.

Nếu The Alcove hướng đến phong cách boutique thành thị, Hoi An Pho Library Hotel lại là lựa chọn dễ tiếp cận hơn về giá.

Khách sạn nằm cách khu phố cổ chỉ vài phút đi bộ và sở hữu 26 phòng. Điểm đáng chú ý là sách được đưa vào nhiều không gian thay vì chỉ tập trung tại sảnh. Khách sạn cho biết mỗi phòng đều có một số đầu sách dành cho khách, trong khi khu vực chung có bộ sưu tập riêng tại library corner (góc đọc sách).

Tại khách sạn, du khách có thể đọc miễn phí sách, tạp chí và tiểu thuyết bằng nhiều ngôn ngữ. Khách sạn còn duy trì hình thức trao đổi sách, cho phép du khách mang sách của mình đến và đổi lấy một cuốn khác có giá trị tương đương.

Library Corner đồng thời được kết hợp với khu vực phục vụ đồ ăn, tạo cảm giác gần với một quán cà phê sách nhỏ hơn là thư viện theo nghĩa truyền thống. Ngoài sách, khách sạn còn có hồ bơi trên sân thượng và vị trí thuận tiện để đi bộ vào phố cổ.

Ưu điểm lớn nhất là mức giá mềm, vị trí tốt và trải nghiệm sách tương đối rõ ràng. Ngược lại, đây chỉ là khách sạn quy mô nhỏ, tiện nghi khó so sánh với các resort cao cấp trong danh sách. Một số hạng phòng tiêu chuẩn cũng không có cửa sổ. Khách thích không gian thoáng nên lưu ý chọn phòng Deluxe có cửa sổ hoặc ban công.

Legacy Yên Tử - MGallery, Quảng Ninh

Địa chỉ: Khu danh thắng Yên Tử, Quảng Ninh.

Khu danh thắng Yên Tử, Quảng Ninh. Điểm nổi bật: Tàng Kinh Các tái hiện một thư viện cổ, tập trung kinh sách Phật giáo và tư liệu liên quan đến văn hóa Việt.

Tàng Kinh Các tái hiện một thư viện cổ, tập trung kinh sách Phật giáo và tư liệu liên quan đến văn hóa Việt. Giá tham khảo: thường từ khoảng 3 triệu đồng/phòng/đêm, thay đổi mạnh theo ngày lưu trú và gói nghỉ dưỡng.

Ở Legacy Yên Tử, sách không được sử dụng để tạo một khách sạn theo chủ đề văn chương. Thay vào đó, thư viện là một phần của câu chuyện lớn hơn về lịch sử, Phật giáo Trúc Lâm và di sản Yên Tử.

Nằm ngay khu vực lễ tân là Tàng Kinh Các, được tái hiện như một thư viện cổ. Theo tài liệu giới thiệu của khu nghỉ dưỡng, nơi đây lưu giữ nhiều kinh sách Phật giáo bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Điểm nhấn ở trung tâm là hệ cổng đồng bốn lớp mang hình tượng những trang sách. Bên trong còn trưng bày Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản in Nội Các Quan năm Chính Hòa thứ 18 (1697).

Việc đưa Tàng Kinh Các vào sảnh không phải một chi tiết tách rời. Toàn bộ Legacy Yên Tử được thiết kế bởi Bill Bensley (kiến trúc sư người Mỹ đứng sau nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng tại Việt Nam) với cảm hứng từ kiến trúc thời Trần, sử dụng nhiều vật liệu và kỹ thuật thủ công truyền thống. Khu nghỉ dưỡng như một không gian nhằm tái hiện và kể lại những lớp văn hóa của vùng đất Yên Tử.

Tại đây, người đọc sẽ không tìm thấy những giá tiểu thuyết hiện đại đồ sộ, nhưng có thể tiếp cận sách trong một bối cảnh gắn trực tiếp với lịch sử, Phật giáo và tinh thần của điểm đến.

Không gian núi rừng yên tĩnh, cùng các hoạt động thiền, yoga và chăm sóc sức khỏe cũng phù hợp với những chuyến đi chậm.

Six Senses Côn Đảo, TP.HCM

Địa chỉ: Bãi Đất Dốc, Đặc khu Côn Đảo, TP.HCM.

Bãi Đất Dốc, Đặc khu Côn Đảo, TP.HCM. Điểm nổi bật: "Sense of Intelligence" - thư viện với sách, trò chơi và các ấn phẩm dành cho khách.

"Sense of Intelligence" - thư viện với sách, trò chơi và các ấn phẩm dành cho khách. Giá tham khảo: từ khoảng 800 USD /đêm trước thuế, phí, mức giá thực tế phụ thuộc mùa và loại villa.

Tại một khu nghỉ dưỡng biển, thư viện có điều kiện để trở thành một phần rõ nét hơn trong kỳ nghỉ, khi du khách thường dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và sử dụng các tiện ích tại chỗ.

Six Senses Côn Đảo bố trí khu vực mang tên Sense of Intelligence, nơi có sách, trò chơi và nhiều loại ấn phẩm để du khách sử dụng trong thời gian lưu trú.

Nằm bên bãi Đất Dốc, khu nghỉ dưỡng được thiết kế với cảm hứng từ một làng chài Việt Nam đương đại, sử dụng nhiều vật liệu như gỗ teak tái chế và tre. Các villa chú trọng sự riêng tư, đồng thời tạo sự kết nối với cảnh quan tự nhiên xung quanh. Góc đọc sách phù hợp với không khí yên tĩnh và nhịp nghỉ dưỡng chậm tại đây.

So với The Alcove Library Hotel hay Hoi An Pho Library Hotel, sách không phải chủ đề chính tại Six Senses Con Dao. Thư viện đóng vai trò như một tiện ích bổ sung cho kỳ nghỉ. Sau thời gian ở biển, đi dạo hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời, du khách có thể tìm đến đây để đọc sách, chơi trò chơi hay nghỉ ngơi trong những khung giờ nắng nóng.

Không gian biệt lập, yên tĩnh là lợi thế đối với những người muốn dành thời gian đọc sách trong kỳ nghỉ. Tuy nhiên, mức giá lưu trú thuộc phân khúc cao cấp cũng khiến trải nghiệm tại đây khó tiếp cận với số đông du khách.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Đà Nẵng

Địa chỉ: Bãi Bắc, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Bãi Bắc, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Điểm nổi bật: Thư viện nằm trong quần thể nghỉ dưỡng do Bill Bensley thiết kế, sách đồng thời được sử dụng như một phần của nội thất.

Thư viện nằm trong quần thể nghỉ dưỡng do Bill Bensley thiết kế, sách đồng thời được sử dụng như một phần của nội thất. Giá tham khảo: từ khoảng 490 USD /phòng/đêm; giá thay đổi tùy thời điểm và hạng phòng.

Nằm giữa không gian xanh của bán đảo Sơn Trà, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort gây ấn tượng với kiến trúc do Bill Bensley thiết kế với bãi biển riêng và hệ thống nhà hàng cao cấp. Bên cạnh đó, khu nghỉ dưỡng còn có thư viện phục vụ khách lưu trú.

Sách được lồng ghép khá tự nhiên vào tổng thể thiết kế. Forbes cho biết Bill Bensley đã sưu tầm sách, đồ trang trí và nhiều vật dụng từ các chuyến đi trên thế giới để đưa vào resort. Nhờ vậy, sách không chỉ để đọc mà còn trở thành một phần của nội thất, xuất hiện bên cạnh đồ cổ và những chi tiết lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam.

Không gian biệt lập, trải dài từ sườn núi xuống Bãi Bắc, phù hợp với những du khách muốn kết hợp nghỉ dưỡng biển và dành thời gian đọc sách trong sự yên tĩnh. Tuy nhiên, thư viện tại đây chỉ là một trong nhiều tiện ích, không phải chủ đề chính của khu nghỉ dưỡng.

Điểm hạn chế nằm ở mức giá cao và vị trí khá xa trung tâm. Việc di chuyển vào khu vực trung tâm Đà Nẵng không thuận tiện bằng các khách sạn ven biển Mỹ Khê, trong khi chi phí ăn uống tại chỗ cũng ở mức cao.