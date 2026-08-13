Khi 'Người Nhện' kéo du khách đến căn nhà ngoài đời thực

Một căn nhà New York (Mỹ) bất ngờ trở thành điểm check-in của người hâm mộ "Người Nhện" sau khi chủ nhà phát hiện đây chính là địa chỉ của Peter Parker và dì May trong truyện.

Cảnh phim "Spider-Man: Brand New Day". Ảnh: Sony Pictures.

Peter Parker và nhân vật Spider-Man (Người Nhện), do họa sĩ Steve Ditko và nhà văn Stan Lee sáng tạo, lần đầu xuất hiện trong một số của tuyển tập Amazing Fantasy vào tháng 8/1962, do Marvel phát hành. Vài tháng sau, loạt truyện The Amazing Spider-Man ra mắt, dự kiến cán mốc 1.000 số trong năm nay.

Marvel Comics cho biết chuẩn bị phát hành số thứ 1.000 của Amazing Spider-Man vào tháng 9, đánh dấu một trong những cột mốc lớn của lịch sử truyện tranh.

Ấn phẩm đặc biệt mang tên Amazing Spider-Man #1000 được dẫn dắt bởi câu chuyện của biên kịch Joe Kelly và họa sĩ Pepe Larraz, vừa tiếp nối chặng đường sáng tác của bộ đôi này, vừa mở ra giai đoạn mới của loạt truyện.

Hai bìa sách của "Amazing Spider-Man #1000". Ảnh: Marvel.

1.000 số "Người Nhện"

Trong câu chuyện, Spider-Man phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất cùng một phản diện mới đáng sợ nhất trong nhiều thập kỷ - Ravage. Sức mạnh có khả năng làm thay đổi lịch sử của nhân vật buộc Peter Parker phải nhìn lại di sản của chính mình.

"Viết Amazing Spider-Man #1000 mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc, nhưng lòng biết ơn là điều lớn nhất. Đây thực sự là một vinh dự khi có cơ hội đóng góp vào di sản của Spidey ở một cột mốc lớn như vậy. Đặc biệt, chúng tôi còn được giới thiệu một phản diện mới", Joe Kelly chia sẻ.

Ngoài câu chuyện chính, số truyện đặc biệt còn có loạt tác phẩm kỷ niệm của nhiều tên tuổi gắn với Spider-Man, từ những tác giả kỳ cựu đến các cây bút, họa sĩ đương đại.

Hình chiếu Spider-Man xuất hiện trên lâu đài Sant'Angelo trong buổi công chiếu phim "Spider-Man: Brand New Day" tại Rome, Italy, ngày 23/6. Ảnh: Reuters.

Tác phẩm có 2 bìa chính. Một bìa do John Romita Jr. và Paolo Rivera thực hiện, đánh dấu lần đầu hai họa sĩ cùng hợp tác. Bìa còn lại do Pepe Larraz thực hiện, với phần màu của Marte Gracia.

Ấn phẩm cũng có loạt bìa biến thể của nhiều họa sĩ nổi tiếng, trong đó Alex Ross tái hiện một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của Spider-Man theo phong cách riêng, còn Mark Bagley tập trung vào dàn nhân vật phản diện phong phú của Người Nhện.

Biên tập viên Nick Lowe cho biết Marvel muốn quy tụ càng nhiều họa sĩ huyền thoại từng gắn bó với Spider-Man càng tốt trong dịp đặc biệt này.

"Nếu một người du hành thời gian xuất hiện khi tôi còn nhỏ, lúc đang đọc Spider-Man trong phòng và nói rằng một ngày nào đó tôi sẽ vẽ số thứ 1.000 của bộ truyện đang cầm trên tay, tôi có lẽ sẽ tin chuyện du hành thời gian trước tiên. Đặc biệt, người đó còn nói tôi sẽ được làm việc cùng một huyền thoại sống như John Romita Jr", Larraz nói.

Ngôi nhà Spider-Man thành điểm check-in

Câu chuyện về Spider-Man không chỉ nằm trên trang truyện. Tại khu Forest Hills, quận Queens, New York, một căn nhà ngoài đời thực đã trở thành điểm đến của người hâm mộ sau khi xuất hiện trong The Amazing Spider-Man.

Ba năm trước, ông Jack Shi, 64 tuổi, mua căn nhà số 20 phố Ingram, khu Forest Hills, đúng thời điểm loạt phim Spider-Man do Tom Holland đóng chính đang gây chú ý.

Trong loạt truyện The Amazing Spider-Man, số 20 phố Ingram là nơi Peter Parker và dì May sinh sống. Địa chỉ này xuất hiện trong truyện từ năm 1989. Kể từ đó, căn nhà ngoài đời thực trở thành điểm đến của người hâm mộ.

"Rất nhiều người Mỹ biết đây là nhà của Spider-Man. Nhiều khách tham quan đến từ Ireland, Anh", ông Shi nói.

Jack Shi, chủ nhân căn nhà được chọn làm nơi ở của Spider-Man trong truyện, tại khu Forest Hills, New York, Mỹ. Ảnh: New York Post.

Khi biết câu chuyện phía sau căn nhà, ông Shi xem sống tại đây như một trách nhiệm. Ông luôn chào đón khách tham quan và hồi âm thư của người hâm mộ.

Ngoài đời, căn nhà số 20 có kiến trúc khác với hình ảnh ngôi nhà khiêm tốn của nhân vật trong truyện. Đây là một căn nhà liền kề có giá trị hàng triệu USD. Hiện căn nhà được Google Maps đánh dấu là "Nhà của Spider-Man" (Spider-Man's home). Do đó, những lá thư gửi cho Người Nhện liên tục tìm đến đây.

Hồi tháng 4, một cậu bé tên Julius ở bang South Dakota viết thư hỏi "cách cứu thế giới". Em nhỏ khác tên Cooper ngỏ ý "mời Người Nhện đến nhà xem tivi", trong khi gia đình cậu bé Kannon ở bang Nebraska gửi thiệp mời nhân vật này dự sinh nhật 5 tuổi của con.

Sự trùng hợp còn nằm ở tên của những đời chủ trước. Một gia đình mang họ Parker thực sự từng sống tại đây. Andrew và Suzanne Parker cùng 2 con gái chuyển đến số 20 phố Ingram năm 1974. Ban đầu, họ tưởng những lá thư gửi cho "Peter Parker" là trò đùa.

Tuy nhiên, thư liên tục được chuyển đến từ trẻ em ở nhiều bang của Mỹ, Hà Lan, Ấn Độ. Một số em xin lời khuyên để trở thành siêu anh hùng, xin bộ đồ Spider-Man hoặc kể về cuộc sống. Gia đình Parker đã giữ lại hàng trăm lá thư. Năm 2023, một phần trong số đó được trưng bày tại bảo tàng City Reliquary ở quận Brooklyn.

Thư của trẻ em ở khắp nơi trên thế giới thường gửi về "nhà của Người Nhện" ở Forest Hills, Queens, Mỹ. Ảnh: New York Post.

Pamela Parker cho biết họ chỉ hiểu nguyên nhân sau khi một nhà báo địa phương tiết lộ địa chỉ nhà đã được đưa vào truyện tranh. Dù các tác giả phủ nhận việc biết gia đình Parker sống tại đây, ông Dave Herman, người sáng lập bảo tàng City Reliquary, cho rằng có khả năng họ đã tra địa chỉ trong danh bạ điện thoại để tạo cảm giác chân thực.

Ông Frank Torres, 76 tuổi, cựu thám tử sống trên phố Ingram 30 năm, xác nhận người dân địa phương đều biết câu chuyện về gia đình Parker. Theo ông, khu phố còn có một sự trùng hợp khác khi một gia đình hàng xóm mang họ Osborne - trùng tên nhân vật phản diện Norman Osborn (Green Goblin) của Người Nhện.

Hơn 3 thập niên sau khi được đưa vào truyện, số 20 phố Ingram vẫn tiếp tục nhịp sống đan xen giữa đời thực và hư cấu, nơi chủ nhà trở thành người lưu giữ ký ức về truyện tranh.