Phía sau một bữa ăn thượng hạng

Món ăn xuất sắc chỉ là một phần của bữa tối tại nhà hàng hàng đầu. Trải nghiệm còn được tạo nên từ cách thực khách được đón tiếp, phục vụ và quan tâm đến từng chi tiết.

Tác giả / Tác phẩm Dịch vụ vượt mong đợi Will Guidara là cựu đồng sở hữu Eleven Madison Park, nhà hàng cao cấp tại New York do ông điều hành cùng đầu bếp Daniel Humm. Từ vị trí thứ 50 năm 2010, nhà hàng vươn lên đứng đầu danh sách The World’s 50 Best Restaurants năm 2017. Trong "Dịch vụ vượt mong đợi", Guidara kể lại hành trình phía sau thành công này, đặc biệt là cách sự phục vụ và quan tâm đến từng vị khách trở thành một phần quan trọng không kém món ăn.

Một nhà hàng có thể nấu rất ngon và phục vụ không mắc lỗi nhưng vẫn chưa chắc tạo ra trải nghiệm đáng nhớ. Bởi chất lượng món ăn chỉ là một phần của bữa tối, phần còn lại nằm ở cảm giác khách nhận được từ khi bước vào nhà hàng cho đến lúc rời đi.

Dịch vụ chỉ có đen và trắng, còn lòng hiếu khách thì muôn sắc màu. “Đen và trắng” nghĩa là bạn đang làm việc với sự chuyên nghiệp và hiệu quả; “sắc màu” nghĩa là khiến người khác hài lòng với dịch vụ bạn mang đến. Đưa đúng món ăn đến đúng người, ở đúng bàn là dịch vụ. Nhưng thực sự kết nối với khách hàng một cách chân thành - đó mới là lòng hiếu khách.

Món ăn ngon và quy trình chuẩn có thể giúp một bữa tối diễn ra hoàn hảo về kỹ thuật. Nhưng nếu chỉ hoàn thành đúng những việc cần làm mà không tạo được kết nối với người ngồi tại bàn, trải nghiệm vẫn có thể thiếu đi điều khiến khách nhớ đến.

Không phải vị khách nào cũng cần được phục vụ giống nhau. Có người muốn trò chuyện, có người thích sự riêng tư; có người đến để kỷ niệm một dịp đặc biệt, người khác chỉ muốn có một bữa tối thoải mái. Người phục vụ vì thế cần quan sát và hiểu khách thay vì áp dụng một cách phục vụ cho tất cả.

Để có thể dành sự chú ý ấy cho khách, những công việc cơ bản trước hết phải được thực hiện thành thạo. Trong phòng ăn, tiêu chuẩn được đặt ra đến những chi tiết rất nhỏ.

Đồng phục phải phẳng phiu, tóc tai gọn gàng và móng tay được cắt tỉa cẩn thận. Mỗi chiếc ly đều phải sáng bóng. Người phục vụ phải biết nguồn gốc của các nguyên liệu cho mỗi món ăn và chúng được chế biến chính xác ra sao.

Việc hiểu rõ món ăn không chỉ để nhân viên trả lời khi khách hỏi. Khi những kiến thức và thao tác cơ bản đã trở thành thói quen, họ không phải mất quá nhiều sự tập trung vào công việc trước mắt và có thể dành nhiều sự chú ý hơn cho người đang dùng bữa.

Sự chính xác cũng được duy trì đến khi món ăn thực sự đến trước mặt khách.

Dịch vụ vượt mong đợi của Will Guidara, do Rubik Books và NXB Công Thương liên kết xuất bản năm 2025. Ảnh: Linh Đào Vũ.

Mỗi món ăn phục vụ tại Eleven Madison Park là kết quả của nhiều tuần, nếu không muốn nói là nhiều tháng, phát triển và thử nghiệm công thức.

Công sức ấy có thể bị ảnh hưởng chỉ bởi một sai sót ở công đoạn cuối. Một chiếc ly chưa sạch, một món ăn được đưa ra sai thời điểm hay cách phục vụ thiếu chỉn chu đều có thể làm trải nghiệm mất đi sự liền mạch. Khi bạn mất tập trung trong “inch” cuối cùng đó, phần trình bày sẽ bị hỏng.

Nhưng sự chính xác không đồng nghĩa với việc biến bữa ăn thành một chuỗi nghi thức cứng nhắc. Khi một nhà hàng càng được đánh giá cao, khách càng bước vào với nhiều kỳ vọng, và sự trang trọng đôi khi lại trở thành rào cản giữa nhân viên với thực khách.

Tại Eleven Madison Park, cách giải quyết vấn đề này được gọi là “có được sự tự nhiên”.

Điều đó không có nghĩa nhân viên có thể tùy tiện. Sự thoải mái chỉ xuất hiện sau khi họ đã nắm chắc những nguyên tắc phục vụ và tạo được niềm tin với khách. Khi ấy, người phục vụ mới có thể linh hoạt hơn, biết khi nào nên trò chuyện, khi nào nên lùi lại và cách tương tác phù hợp với từng người.

Nhanh và chính xác vì thế chưa chắc đồng nghĩa với phục vụ tốt nhất. Có những nhân viên phục vụ ít bàn hơn, nhưng hóa đơn trung bình và tiền boa lại cao hơn bởi họ dành nhiều thời gian hơn để tương tác với khách.

Khi những người phục vụ kém hiệu quả này ở bàn, kết nối với khách hàng, họ tập trung vào sự tương tác đến mức những mối quan hệ mà họ tạo ra mạnh mẽ hơn nhiều.

Họ nhìn vào mắt khách hàng, điều chỉnh nhịp độ của mình để phù hợp với nhịp độ của khách và thực sự lắng nghe những gì khách nói.

Món ngon vì thế vẫn là nền tảng, nhưng không phải toàn bộ trải nghiệm của một nhà hàng. Thực khách còn nhớ cách mình được đón tiếp, được lắng nghe và được đối xử trong suốt bữa ăn. Khi món ăn và những tiêu chuẩn cơ bản đã được làm tốt, chính sự quan tâm và kết nối với từng vị khách có thể trở thành điều khiến một nhà hàng thực sự đáng nhớ.