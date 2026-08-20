Nhiều người thực sự đi du lịch để tìm một nơi đọc sách

Không có con số cố định cho số sách nên mang khi du lịch. Lựa chọn phù hợp phụ thuộc vào thời gian đọc, lịch trình và hành lý.

Du khách đọc sách giữa cánh đồng lúa chín. Ảnh: Hồng Sơn/Pexels.

Sách ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong hành lý du lịch. National Geographic nhận định các chuyến đi xoay quanh văn học và đọc sách đang gia tăng trong năm 2026, từ hành trình theo dấu tác giả, tác phẩm đến những kỳ nghỉ dành phần lớn thời gian để đọc.

Xu hướng này cũng được Vrbo, nền tảng lưu trú thuộc Expedia Group, ghi nhận trong báo cáo Unpack '26. Có 91% người được khảo sát cho biết quan tâm đến những chuyến đi tập trung vào đọc sách, nghỉ ngơi và dành thời gian bên người thân.

Tuy nhiên, thích đọc sách trong kỳ nghỉ không đồng nghĩa với việc phải mang theo cả chồng sách. Trên thực tế, không có một tiêu chuẩn chung quy định chuyến đi 3, 5 hay 7 ngày phải mang bao nhiêu cuốn.

Chuyến đi ngắn 2-3 ngày

Chuyên trang phong cách sống The Everygirl của Mỹ gợi ý số sách mang theo nên dựa vào độ dài và tính chất chuyến đi.

Với sách giấy, 2 cuốn được xem là mức vừa phải. Trong khi, với chuyến đi cuối tuần (2-3 ngày), một cuốn thường là đủ.

Lịch trình ngắn chủ yếu dành cho di chuyển, ăn uống và tham quan nên thời gian đọc thường chỉ rơi vào lúc chờ máy bay, trên tàu xe hoặc trước khi ngủ.

Chuyến đi dài ngày

Với chuyến đi dài hơn, có thể mang 2 cuốn. Một cuốn để đọc chính, cuốn còn lại làm phương án dự phòng nếu đọc xong sớm, không hợp cuốn đang đọc hoặc đơn giản muốn đổi sang một nội dung khác.

Nếu kỳ nghỉ dài ngày và đọc sách là hoạt động chính, du khách có thể chuẩn bị thêm. Một tuần nghỉ dưỡng bên biển hay tại resort thường có nhiều khoảng thời gian dành cho sách hơn những chuyến đi với lịch trình tham quan, di chuyển dày đặc.

Nhiều người du lịch vì mục đích đọc sách, tìm một địa điểm phù hợp với sở thích đọc sách của mình. Ảnh: Cottonbro/Pexels.

Tuỳ vào thói quen đọc sách

Một cách dễ tính hơn là nhìn vào thói quen đọc của chính mình. Nếu bình thường mất một tuần hoặc lâu hơn để hoàn thành một cuốn sách, mang 3-4 cuốn cho kỳ nghỉ 5 ngày gần như không cần thiết. Ngược lại, người có thể đọc hết một tiểu thuyết trong một hoặc hai ngày và dự định dành nhiều giờ cho việc đọc nên chuẩn bị thêm sách hoặc sử dụng máy đọc sách.

Nên mang sách bìa mềm hoặc máy đọc sách

Chọn đúng sách cũng quan trọng không kém số lượng. Danh sách sách đọc mùa hè 2026 của The Guardian cho thấy lựa chọn cho kỳ nghỉ rất đa dạng, từ tiểu thuyết, hồi ký đến lịch sử và các tác phẩm phi hư cấu.

Thay vì mang ba cuốn có độ dài và chủ đề tương tự, người đọc có thể chọn một cuốn dài để đọc xuyên suốt chuyến đi và một cuốn ngắn, dễ đọc hơn cho những khoảng thời gian chờ đợi.

Với hành lý xách tay giới hạn trọng lượng, sách bìa mềm cũng thực tế hơn những ấn bản bìa cứng, khổ lớn.

Người đọc nhanh hoặc muốn có nhiều lựa chọn không nhất thiết phải tiếp tục chất thêm sách giấy vào vali. Một chiếc máy đọc sách có thể chứa hàng trăm đầu sách với trọng lượng tương đương một cuốn sách mỏng. Nên kết hợp một cuốn sách giấy và một máy đọc sách giúp vừa giữ được trải nghiệm đọc trên giấy, vừa có sách dự phòng nếu hoàn thành cuốn đầu tiên.