Trào lưu đi bar đọc sách ở Mỹ

Không chỉ bán sách, ngày càng nhiều hiệu sách độc lập tại Mỹ kết hợp quầy rượu, cà phê và các hoạt động cộng đồng, biến việc đọc vốn riêng tư thành một trải nghiệm xã hội.

Sullaluna, hiệu sách kết hợp quán ăn đến từ Venice (Italy), mới mở cửa tại New York (Mỹ). Ảnh: The New York Times.

Một tối tại Berkeley, California (Mỹ), 14 phụ nữ ngồi thành vòng tròn trên những chiếc ghế nhung, trước mặt là sách, bỏng ngô và những ly vang. Suốt khoảng 90 phút, họ vừa uống rượu, vừa bàn luận về nhân vật, tình tiết và cái kết của một cuốn tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng.

Khung cảnh này diễn ra tại Book Society, hiệu sách kết hợp không gian thưởng thức rượu vang ở Berkeley, mở cửa từ tháng 12/2024. Đây là một trong những "book bar" - mô hình kết hợp hiệu sách với quầy đồ uống, đặc biệt là rượu vang - đang xuất hiện tại nhiều thành phố ở Mỹ.

Theo San Francisco Standard, các câu lạc bộ sách tại Book Society gần như luôn kín chỗ, có thời điểm danh sách chờ lên tới khoảng 100 người. Khi cửa hàng mở thêm buổi sinh hoạt, chỗ trống tiếp tục hết chỉ trong vài phút.

Sức hút của các book bar như Book Society không đơn thuần nằm ở việc khách có thể vừa đọc sách vừa uống vang. Những không gian này đang đưa một hoạt động vốn khá riêng tư như đọc sách trở thành trải nghiệm mang tính xã hội, nơi khách có thể gặp gỡ, trò chuyện và kết nối với những người chung sở thích.

Khách có thể đọc sách trong không gian ấm cúng của Liz’s Book Bar tại Carroll Gardens, bên tách cà phê hoặc ly vang. Ảnh: The New York Times.

Từ nơi mua sách thành điểm gặp gỡ

Thực tế, book bar không phải khái niệm hoàn toàn mới tại Mỹ. Từ khoảng một thập kỷ trước, một số hiệu sách độc lập bắt đầu kết hợp bán sách với quầy rượu, cà phê và không gian ngồi lại. Điểm khác biệt của làn sóng gần đây nằm ở cách các hiệu sách xây dựng thêm trải nghiệm cho khách.

Eater gọi sự thay đổi này là bước chuyển từ "bookstore bar" sang "bar bookstore". Nếu trước đây quầy rượu chỉ là phần phụ của hiệu sách, ở nhiều mô hình mới, ăn uống và gặp gỡ được đầu tư ngang với trải nghiệm mua sách. Khách có thể đến để chọn sách, uống vang, ăn nhẹ hoặc đơn giản là ngồi trò chuyện với bạn bè mà không cần chuyển sang một địa điểm khác.

Tại Brooklyn, Liz's Book Bar là một ví dụ. Không gian mở năm 2024 kết hợp hiệu sách, café và wine bar, với hơn 4.000 đầu sách. Ngoài bán sách và đồ uống, nơi đây tổ chức trò chuyện với tác giả, câu lạc bộ sách, đố vui và nhiều sự kiện hàng tuần.

Nhiều hiệu sách độc lập tại Mỹ đã bổ sung quán cà phê, đồ uống và rượu vang để tăng biên lợi nhuận, đồng thời tạo thêm nguồn thu thay vì chỉ phụ thuộc vào việc bán sách. Ảnh: @lizsbookbar, Book Society.

Maura Cheeks, chủ tiệm bày tỏ tham vọng muốn nơi này vượt ra ngoài chức năng bán sách hay đồ uống. Khách được khuyến khích ở lại lâu hơn, tham gia các hoạt động hoặc đơn giản dành thời gian trò chuyện bên những người có chung sở thích.

Xu hướng này vẫn tiếp tục trong năm nay. Tháng 6, Bookends: Literature and Libations mở thử nghiệm tại Tampa, Florida, mô hình kết hợp sách với cà phê, rượu vang, bia và bánh, đồng thời tổ chức câu lạc bộ sách và các hoạt động định kỳ.

Tại Boston, trải nghiệm quanh các hiệu sách còn được phát triển thành những hành trình khám phá thành phố. Axios Boston gợi ý "bookstore bar crawl" (tour quán bar hiệu sách) quanh Boston, kết hợp ghé hiệu sách độc lập với ăn uống và dừng chân tại các điểm địa phương. Qua đó, hiệu sách trở thành một phần của trải nghiệm du lịch đô thị, tương tự cách du khách khám phá quán cà phê, nhà hàng hay khu phố đặc trưng.

Bài toán kinh doanh phía sau những ly vang

Đằng sau yếu tố trải nghiệm còn có một lý do thực tế hơn, bởi bán sách vốn là ngành có biên lợi nhuận khá mỏng.

Allison Hill, CEO Hiệp hội Các nhà bán sách Mỹ (American Booksellers Association), cho biết không có thống kê riêng về số lượng cửa hàng lai giữa hiệu sách và quầy bar. Tuy nhiên, hơn 1.200 hiệu sách độc lập đã mở tại Mỹ trong 5 năm tính đến cuối 2025 và nhiều cửa hàng mới lựa chọn mô hình kết hợp sách với rượu vang.

Đồ uống vì thế trở thành một nguồn thu bổ sung đáng kể cho các hiệu sách. Jean Elizabeth Buckner, chủ Vintage Bookstore & Wine Bar tại Austin, cho biết bà đã lựa chọn mô hình kết hợp sách và rượu ngay từ đầu sau khi tìm hiểu những khó khăn của ngành bán sách. Theo bà, biên lợi nhuận từ rượu cao hơn đáng kể so với sách.

Tại các hiệu sách kiêm quán rượu, độc giả tạm gác những cuộc trò chuyện sôi nổi trên mạng xã hội để đọc sách và thưởng thức rượu vang. Ảnh: @lizsbookbar.

Tuy nhiên, rượu không nhất thiết phải trở thành nguồn thu chính. Tại The Buzzed Word ở Ocean City, bang Maryland, sách vẫn đóng góp 47% doanh thu. Phần còn lại đến từ rượu, đồ ăn, hàng lưu niệm và các sự kiện. Chủ tiệm Mickie Meinhardt cho rằng khách ngày nay không chỉ muốn đến một quán bar để uống, mà còn tìm kiếm những không gian giúp họ trò chuyện và kết nối với người có chung sở thích.

Ở quy mô rộng hơn, book bar cũng nằm trong xu hướng các địa điểm ăn uống tìm cách tạo thêm trải nghiệm cho khách. The Peak nhận định mô hình hiệu sách kết hợp quầy bar đang hưởng lợi từ sự trở lại của các hiệu sách độc lập và nhu cầu tìm kiếm những địa điểm có cá tính, nơi khách có thể ở lại lâu hơn và giao tiếp với nhau.