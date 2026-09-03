Một chuyến tàu có thể kể gì về nước Nga?

Hơn hai giờ từ Moskva tới Borodino, chuyến tàu đưa hành khách rời phố thị, băng qua xóm làng, sông nước và những khoảng xanh của vùng ngoại ô Nga.

Tác giả / Tác phẩm Không ngủ ở Saint Petersburg Không ngủ ở Saint Petersburg là những lát cắt về nước Nga qua hành trình của nhà báo, cây bút du ký Trương Anh Ngọc, nơi các thành phố, vùng đất, lịch sử và đời sống thường ngày hiện lên qua những trải nghiệm trên đường.

Một sáng cuối tuần, Trương Anh Ngọc có mặt tại ga Belorussky để bắt chuyến tàu từ Moskva tới Borodino, cách thủ đô hơn 120 km. Hành trình kéo dài hơn hai giờ và ban đầu được ông hình dung là một quãng thời gian khá buồn tẻ, đến mức đã chuẩn bị sẵn những thứ để giải trí trên đường.

Nhưng chuyến đi bắt đầu thú vị ngay từ lúc chưa rời Moskva.

Tàu rời ga Belorussky khi trời đã sáng hẳn, nhưng thủ đô Moskva thì vẫn đang ngái ngủ. Đây là một buổi sáng cuối tuần trong trẻo và mát mẻ ở một vùng trung tâm thành phố, với những người lái xe taxi có vẻ muốn nằm trên giường hơn là ngồi sau tay lái, những nhân viên an ninh đứng ở các cửa từ kiểm tra kim loại không giấu nổi vẻ mệt mỏi vì dậy sớm, chỉ có những hành khách trên chuyến tàu đang lững thững đi bộ ra ga, tay xách nách mang đủ thứ.

Khi tàu rời ga Belorussky, Moskva ngoài cửa kính cũng dần đổi khác. Những tòa nhà cao tầng và cảnh quan đô thị lùi lại, thay vào đó là các khu dân cư thấp hơn, xóm làng, những cây cầu, dòng sông và ngày càng nhiều màu xanh.

Chỉ trong hơn hai giờ, đoàn tàu đưa người đi từ trung tâm một đại đô thị ra vùng ngoại ô với cảnh quan hoàn toàn khác. Những gì xuất hiện bên đường không phải các công trình thường có trong lịch trình tham quan Moskva, mà là nhà cửa, sông nước và những khoảng xanh gắn với cuộc sống thường ngày.

Cuốn du ký Không ngủ ở Saint Petersburg của tác giả Trương Anh Ngọc. Ảnh: Trương Anh Ngọc.

Trên tàu, hành lý của những người cùng đi cũng phần nào hé lộ họ đang hướng tới đâu. Có người mang theo xe đạp, thức ăn cùng nhiều đồ dùng cho chuyến đi cuối tuần. Khi thời tiết ấm lên, rời thành phố để tìm đến ngoại ô trở thành lựa chọn của nhiều người Moskva.

Mùa hè ở Nga không kéo dài. Những tháng ấm áp là khoảng thời gian người dân tranh thủ ra khỏi thành phố, tới các căn nhà nghỉ ngoại ô, rừng cây, sông hồ và những nơi gần thiên nhiên.

Nhịp sống cuối tuần hiện ra ngay trong một chuyến tàu bình thường. Người ta không cần đi quá xa hay chuẩn bị cho một kỳ nghỉ dài. Hơn 120 km và vài giờ trên đường ray đã đủ để rời phố xá, tìm tới một không gian khác ngoài thủ đô.

Điểm cuối của chuyến tàu là Borodino. Nhưng trước khi tới nơi, hơn hai giờ trên đường đã cho Trương Anh Ngọc nhìn thấy một phần khác của Moskva và vùng ngoại ô, từ lúc thành phố còn ngái ngủ đến khi nhà cao tầng nhường chỗ cho xóm làng và những khoảng xanh.

Chuyến tàu tưởng sẽ buồn tẻ cuối cùng lại trở thành một phần đáng nhớ của ngày cuối tuần. Bởi trước khi Borodino xuất hiện ở cuối đường ray, hành trình đã bắt đầu từ những người Moskva mang xe đạp, thức ăn và hành lý lên tàu, tranh thủ mùa hè ngắn ngủi để rời thành phố.