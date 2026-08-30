Vì sao các 'ông lớn' F&B liên tục mở tại Bưu điện Hà Nội?

Với hơn 50 m mặt tiền sát hồ Gươm cùng 2 mặt bên tiếp giáp những con phố trung tâm, Bưu điện Hà Nội đang trở thành cụm kinh doanh F&B nổi bật bậc nhất Thủ đô.

Phúc Long Coffee & Tea khai trương cửa hàng mới nhất tại Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm) vào ngày 27/8, nối dài danh sách thương hiệu F&B lớn hiện diện tại tòa nhà với kiến trúc Pháp cổ và tầm nhìn trực diện ra hồ Gươm.

Trước đó, từ tháng 5/2025, sau sự xuất hiện gây chú ý của Starbucks, mặt bằng “đất vàng” này lần lượt chào đón thêm Highlands Coffee và Every Half, trở thành cụm kinh doanh đồ uống nổi bật tại Thủ đô.

Vì sao chọn Bưu điện Hà Nội?

Theo ông Hoàng Tùng, Chủ tịch F&B Investment, chuyên gia có gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành F&B, Bưu điện Hà Nội là mặt bằng có ba lợi thế lớn.

Đầu tiên là tính biểu tượng. Công trình nằm ngay khu vực hồ Gươm, nơi tập trung đông khách du lịch, người trẻ và người dân Hà Nội, đặc biệt vào cuối tuần.

“Với F&B, mặt bằng ở đây vừa có giá trị kinh doanh, vừa mang tính biểu tượng”, ông Tùng chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Lợi thế thứ hai nằm ở traffic có sẵn (lưu lượng người qua lại). Khách đến khu vực hồ Gươm vốn đã có nhiều mục đích như tham quan, mua sắm, vui chơi, chụp ảnh hoặc đơn giản là đi dạo. Vì vậy, các thương hiệu không phải tự xây dựng toàn bộ lượng khách từ con số 0.

Không gian bên trong cửa hàng Phúc Long vừa khai trương tại Bưu điện Hà Nội. Ảnh: Nhật Ánh.

Yếu tố thứ ba, theo ông Tùng, là giá trị thương hiệu mà một cửa hàng tại vị trí biểu tượng có thể tạo ra.

Một cơ sở ở đây có thể đóng vai trò “flagship”, tức không chỉ bán hàng mà còn đại diện cho hình ảnh của cả chuỗi. Những giá trị như nhận diện, hình ảnh, trải nghiệm và hiệu ứng truyền thông có thể lan sang các cửa hàng khác, thay vì chỉ được tính bằng doanh thu của riêng điểm bán.

Điều này lý giải phần nào việc các thương hiệu lớn chấp nhận cạnh tranh trong cùng một khu vực. Khi Starbucks đã chứng minh sức hút của mô hình này, sự xuất hiện của Every Half hay Phúc Long không đơn thuần là tìm thêm một địa điểm bán hàng, mà còn là cách mỗi thương hiệu tạo cho mình một điểm chạm riêng tại khu vực có tính biểu tượng cao.

Starbucks Bưu điện Hà Nội hút khách trong thời điểm khai trương. Ảnh: Châu Sa.

Không chỉ là cuộc đua mặt bằng

Việc nhiều thương hiệu cùng xuất hiện tại Bưu điện Hà Nội cũng cho thấy một thay đổi ngày càng rõ rệt trong cách các chuỗi F&B nhìn nhận về mặt bằng.

Nếu trước đây bài toán thường xoay quanh diện tích, giá thuê, lưu lượng người qua lại và doanh thu trên mỗi m2, thì tại những vị trí đặc biệt, doanh nghiệp còn phải tính đến giá trị trải nghiệm và hình ảnh thương hiệu.

“Mặt bằng không chỉ có mục tiêu tạo doanh thu, mà còn phải tạo giá trị cho thương hiệu”, ông nói.

Với những địa điểm mang tính biểu tượng, doanh nghiệp không chỉ thuê một không gian để bán hàng mà còn có thêm câu chuyện, trải nghiệm và khả năng được khách hàng ghi nhớ.

Starbucks là một ví dụ khá rõ. Cửa hàng tại Bưu điện Hà Nội thu hút khách không chỉ nhờ đồ uống mà còn bởi trải nghiệm ngồi trong một công trình mang kiến trúc Pháp, ngay cạnh hồ Gươm. Nhiều khách tìm đến để chụp ảnh và trải nghiệm không gian, thay vì chỉ đơn thuần mua một ly cà phê.

Trong khi đó, Every Half phải đối diện trực tiếp với những thương hiệu có độ nhận diện lớn hơn khi cùng hiện diện tại khu vực này. Song, việc lựa chọn Bưu điện Hà Nội giúp thương hiệu nhanh chóng được chú ý.

Bên trong cửa hàng Every Half tại Bưu điện Hà Nội. Ảnh: Nhật Ánh.

Tuy nhiên, theo ông Tùng, một khu vực đông người chưa chắc đồng nghĩa với một cửa hàng có doanh thu cao. Khách đến Bưu điện Hà Nội có thể chỉ tham quan, chụp ảnh hoặc đi ngang qua. Ngay cả khi có nhu cầu ăn uống, họ vẫn có nhiều lựa chọn khác nhau.

“Traffic lớn chưa chắc tạo ra doanh thu lớn. Quan trọng là khả năng chuyển traffic của địa điểm thành traffic của chính mình”, ông nhận định.

Theo chuyên gia này, doanh nghiệp vì thế phải cân đối giữa doanh thu trực tiếp, chi phí vận hành và giá trị thương hiệu tạo ra từ vị trí. Mặt bằng càng đẹp, chi phí càng cao, trong khi khả năng chuyển đổi lượng khách tham quan thành khách hàng thực tế lại phụ thuộc vào sản phẩm, mức giá, trải nghiệm và cách thương hiệu tổ chức cửa hàng.

Nói cách khác, Bưu điện Hà Nội có thể mang đến một lượng khách rất lớn, nhưng doanh nghiệp không thể chỉ trả tiền cho một nơi đông người. Giá trị thực sự nằm ở việc thương hiệu có biến được dòng người đó thành khách hàng của mình hay không.

Cửa hàng Highlands tại Bưu điện Hà Nội. Ảnh: Nhật Ánh.

Câu chuyện tại Bưu điện Hà Nội không hoàn toàn đứng riêng lẻ. Thời gian gần đây, nhiều công trình gắn với lịch sử, văn hóa và du lịch cũng bắt đầu xuất hiện các mô hình F&B, từ Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình), đỉnh Fansipan (Lào Cai) đến Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), Bảo tàng Lịch sử TP.HCM hay khu vực Bưu điện Trung tâm TP.HCM (TP.HCM).

Điểm chung của những địa điểm này là không chỉ có lượng khách sẵn có mà còn sở hữu giá trị trải nghiệm. Một quán cà phê nằm trong hoặc cạnh công trình mang tính biểu tượng có thể trở thành một phần trong hành trình tham quan, thay vì chỉ là nơi dừng chân để ăn uống. Với khách du lịch, không gian, kiến trúc và câu chuyện của địa điểm đôi khi cũng là lý do để lựa chọn một cửa hàng.