Những quán ăn 'đổi đời' nhờ Trấn Thành review giờ ra sao?

Một lần xuất hiện trong video của Trấn Thành có thể khiến quán ăn bất ngờ đông khách. Nhưng sau thời điểm "gây sốt", không phải cơ sở nào cũng duy trì được sức nóng.

Quán chè người Hoa Minh Ký từng xuất hiện trong video của MC Trấn Thành. Ảnh: Trúc Hồ.

Tháng 8, sau khi được Trấn Thành giới thiệu, quán bún nấm cá thác lác Cà Na trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng (TP.HCM) liên tục kín bàn. Có thời điểm chưa tới giờ ăn trưa, khách đã ngồi kín chỗ, chủ quán phải hẹn một số người quay lại vì nước dùng chưa kịp nấu thêm.

Đây không phải lần đầu một hàng quán chứng kiến lượng khách tăng mạnh sau khi được Trấn Thành review. Từ quán chè người Hoa, bánh tráng trộn đến nhà hàng món Hàn, không ít địa chỉ từng trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong nội dung của anh.

Sau thời điểm gặp gỡ nam nghệ sĩ, những quán này tiếp tục nhận được sự chú ý theo những cách khác nhau. Có nơi vẫn duy trì sức hút, trong khi một số địa chỉ dần ít xuất hiện hơn trên mạng xã hội, thậm chí dừng hoạt động.

Món ăn được phục vụ tại quán bún nấm cá thác lác Cà Na, phường Tân Hưng, TP.HCM, ngày 21/8. Ảnh: Trúc Hồ.

Khách tăng mạnh

Bún nấm cá thác lác trên vốn hoạt động từ những năm 2000 nhưng chủ yếu có khách quen quanh khu vực. Sau bài giới thiệu ngày 15/8 của Trấn Thành, quán liên tục kín bàn.

Ghi nhận của Tri Thức - Znews vào khoảng 10h ngày 21/8, tức chưa tới giờ ăn trưa, các bàn đã kín chỗ. Đến 13h, chủ quán phải hẹn khách quay lại vì nước dùng chưa kịp sôi. Quán mở từ 7h đến 22h30 nhưng những ngày này liên tục rơi vào tình trạng quá tải. Chủ quán cho biết lượng khách tăng 30-35%, số phần bán ra tăng thêm 40-50 phần/ngày.

Trước đó, Chè Minh Ký (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) cũng là một trong những trường hợp có lượng khách tăng mạnh sau review của Trấn Thành. Từ một tiệm chè khá vắng sau khi mở bán hồi tháng 3, quán bất ngờ kín bàn sau bài đăng của nam nghệ sĩ vào tối 26/7. Trong một tuần, lượng khách tăng 7-8 lần, đặc biệt vào cuối tuần. Ghi nhận đầu tháng 8 cho thấy khách phải chờ bàn hoặc quay lại sau vì quán hết chè.

Hay như Wok Of Love - một nhà hàng Hàn Quốc tại phường Tân Hưng, TP.HCM - cũng từng trải qua cú hích tương tự.

Sau khi xuất hiện trong tập đầu tiên mùa 2 của series nội dung ăn uống Siêu Thực Thành của Trấn Thành vào tháng 8/2025, lượng khách tại hai chi nhánh tăng 60-80%. Có thời điểm nhà hàng kín bàn cả ngày thường, cuối tuần khách phải đặt trước 2-3 ngày.

Một năm sau cú hích này, dù không “bùng nổ” như trước, các dấu hiệu hoạt động của thương hiệu vẫn khá rõ. Khách đến quán vào cuối tuần tương đối nhộn nhịp.

Khách kín bàn ăn trưa tại quán ăn Hàn Quốc lúc 12h, ảnh chụp tháng 8/2025. Ảnh: Trúc Hồ.

Tranh cãi

Không phải hiệu ứng từ Trấn Thành lúc nào cũng chỉ tạo ra câu chuyện về lượng khách.

Quầy bánh tráng trộn trên đường Nguyễn Trãi (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) xuất hiện trong tập 7 của Siêu Thực Thành mùa 2, phát sóng ngày 19/9/2025. Sau chương trình, quầy từng đông nghẹt khách trong khoảng 2-3 tuần theo chia sẻ của một thực khách.

Đến tháng 3 năm nay, câu chuyện được nhắc lại theo hướng khác khi một thực khách đăng bài trên nhóm ẩm thực, cho rằng quầy tăng giá và giảm khẩu phần. Tại thời điểm ghi nhận, bánh tráng trộn đóng hộp có giá 50.000 đồng, trong khi trước đó mức giá thấp hơn.

Chủ quầy giải thích giá bán tăng do chi phí nguyên liệu, đồng thời cho biết bánh tráng đóng hộp có khẩu phần nhiều hơn loại đóng túi. Bà cũng cho rằng việc gọi một phần là “giống Trấn Thành” chủ yếu để khách dễ hình dung món mà nam nghệ sĩ từng ăn.

Bánh tráng trộn đóng hộp giá 50.000 đồng gây tranh cãi. Ảnh: Trúc Hồ.

Với Gỏi gà Tam Kỳ (phường Xóm Chiếu, TP.HCM), hiệu ứng cũng nhanh chóng hạ nhiệt. Sau khi chương trình phát sóng, lượng khách tăng nhưng nhanh chóng giảm xuống. Một thực khách đến quán ngày 8/9/2025 cho rằng món ăn không giống kỳ vọng, nhận xét gỏi nhạt, cháo mặn, lòng gà dai.

Chủ quán cho biết quán từng đông, có lúc phải xếp hàng vào buổi trưa và tối, nhưng chỉ khoảng một tuần sau đã không còn quá nhộn nhịp. Hiện quán vẫn hoạt động nhưng ít xuất hiện trên mạng xã hội và các hội nhóm ẩm thực hơn trước.

Đáng chú ý nhất là trường hợp Bánh đa cua Hải Phòng - Sài Gòn đệ nhất quán trên đường Trần Quang Khải (quận 1 cũ). Quán từng được Trấn Thành giới thiệu trong tập 12 Siêu Thực Thành nhưng đóng cửa, trả mặt bằng trước khi tập được phát sóng. Chủ quán cho biết chưa tìm được địa điểm mới. Khi chương trình lên sóng, một số khán giả còn gọi điện hỏi vì đến nơi mới biết quán đã dọn đi.

Trấn Thành cùng các "anh trai" Nicky, Captain Boy, Ogenus review quán bánh đa cua Hải Phòng trên đường Trần Quang Khải. Ảnh: Siêu Thực Thành.

Theo một nghiên cứu được công bố trên nền tảng ScienceDirect, đánh giá từ người có ảnh hưởng trong lĩnh vực ẩm thực (food influencer) và phản hồi trực tuyến của thực khách đều có thể tác động đến danh tiếng của nhà hàng và ý định quay lại.

Đáng chú ý, phản hồi từ khách hàng có ảnh hưởng đáng kể đến danh tiếng quán, cho thấy sau cú hích ban đầu từ người nổi tiếng, trải nghiệm thực tế và những đánh giá trên mạng xã hội mới quyết định hiệu ứng đó được duy trì hay nhanh chóng đảo chiều.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch F&B Investment cho rằng sức hút của Trấn Thành nằm ở niềm tin của khán giả vào “gu” ăn uống của nam nghệ sĩ. Một lời giới thiệu cá nhân có thể giúp quán tiếp cận lượng khách đại chúng và tạo hành vi đi thử nhanh hơn nhiều hình thức quảng bá thông thường.

Tuy nhiên, lượng khách tăng đột biến cũng đặt ra áp lực vận hành, đặc biệt với các quán nhỏ. Nếu bếp, nhân sự và nguồn nguyên liệu không theo kịp, việc chờ lâu, hết món hay chất lượng giảm có thể khiến hiệu ứng truyền thông phản tác dụng.

Theo ông Tùng, điều quan trọng sau cú hích là giữ chất lượng, giá bán hợp lý và trải nghiệm ổn định để biến khách đến thử thành khách quay lại. “Hiệu ứng truyền thông đưa thực khách đến lần đầu, nhưng sản phẩm và trải nghiệm mới tạo doanh thu lâu dài”, ông nói.