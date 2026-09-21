Sơn Tùng 'khóc' vì hẹn fan uống cà phê trứng nhưng không gặp ai

Sơn Tùng M-TP thực hiện lời hẹn uống cà phê trứng tại Bốt Hàng Đậu (Hà Nội), đăng kèm ảnh "khóc nức nở" hờn dỗi vì "chờ mãi không thấy người hâm mộ".

Ngày 21/9, Sơn Tùng M-TP đăng tải loạt ảnh uống cà phê trứng trước Bốt Hàng Đậu (phường Ba Đình, Hà Nội). Trong đêm nhạc 19/9, nam ca sĩ rủ người hâm mộ cùng uống cà phê trứng như một cách giao lưu quen thuộc. Anh đăng ảnh với biểu cảm "khóc nức nở", hờn dỗi vì đã hẹn nhưng không gặp được khán giả nào.

Trong loạt ảnh mới, Sơn Tùng đứng trước Bốt Hàng Đậu (tháp nước Hàng Đậu), trên tay là cốc cà phê trứng của Giảng, thương hiệu lâu đời tại Hà Nội.

Cà phê Giảng được biết đến là một trong "tứ trụ cà phê" thời kỳ đầu của Hà Nội, cùng Nhân, Nhĩ và Dĩ. Đây cũng là nơi gắn với sự ra đời và phát triển của cà phê trứng, món đồ uống sử dụng lòng đỏ trứng gà thay cho sữa. Đến nay, cà phê trứng đã trở thành một đặc sản của Hà Nội.

Quán cà phê Giảng đầu tiên do ông Nguyễn Văn Giảng mở vào năm 1946 trên phố Cầu Gỗ. Trải qua nhiều thăng trầm, có thời điểm ông phải nghỉ bán cà phê. Sau khi nền kinh tế mở cửa, từ sau năm 1986, quán hoạt động trở lại tại phố Hàng Gai.

Sơn Tùng M-TP đăng tải loạt ảnh thực sự uống cà phê trứng trước Bốt Hàng Đậu như lời "rủ rê" với người hâm mộ. Ảnh: M-TP.

Trong những năm tháng khó khăn, khi sữa tươi còn là một nguyên liệu xa xỉ, ông Giảng sáng tạo cà phê trứng bằng cách đánh bông lòng đỏ trứng với đường và sữa đặc. Thành phẩm là lớp kem dày, mịn phủ trên cốt cà phê đậm đặc, tạo nên vị ngọt, béo cân bằng với vị đắng của cà phê.

Từ cách pha chế đến thưởng thức, cà phê trứng dần hình thành những nét riêng. Một số người dân địa phương khuyên không nên khuấy ngay mà bắt đầu bằng một ngụm cà phê nguyên chất, để vị đắng hòa dần với vị ngọt, béo của lớp kem trứng phía trên. Du khách cũng có thể thưởng thức riêng lớp kem trước để cảm nhận hai tầng hương vị, sau đó mới để cà phê và kem trứng hòa quyện vào nhau.

Sơn Tùng M-TP "khóc nức nở" hờn dỗi người hâm mộ vì không gặp được ai. Ảnh: M-TP.

Sau khi ông Nguyễn Văn Giảng qua đời, các con tiếp nối nghề của cha. Ông Nguyễn Trí Hòa, con trai út, mở quán trên phố Nguyễn Hữu Huân (phường Hoàn Kiếm) từ năm 2007. Đây là địa chỉ được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến khi nhắc tới cà phê trứng Hà Nội.

Đến nay, ngoài cơ sở tại Nguyễn Hữu Huân, thương hiệu đã mở rộng sang Tây Hồ và "mặt bằng kim cương" tại phố Tràng Tiền. Các cơ sở mở cửa từ 7h đến 22h hàng ngày, với giá 35.000-60.000 đồng.

Sau hơn 70 năm duy trì thương hiệu gắn với phố cổ Hà Nội, cuối tháng 4/2018, Giảng có bước mở rộng ra nước ngoài khi khai trương cơ sở tại Yokohama, thành phố cảng cách Tokyo khoảng 30-40 phút đi tàu điện.

Tại Nhật Bản, cà phê trứng và cacao trứng được phục vụ trong bát nước nóng để giữ ấm đồ uống, tương tự cách phục vụ tại Hà Nội. Mỗi tách cà phê trứng có giá 480 yên, tương đương khoảng 100.000 đồng.

Kênh truyền hình Mỹ CNN từng đánh giá cà phê trứng là một trong những đặc sản ấn tượng của Hà Nội. Tờ PR Times của Nhật mô tả cà phê Giảng là loại "cà phê trứng thơm ngon có nguồn gốc từ phố cổ Hà Nội, Việt Nam".

Cốc cà phê trứng trứ danh của Giảng. Ảnh: Cafe Giảng.

Không chỉ du khách, nhiều người nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng như tỷ phú Tim Cook, Jensen Huang, cựu Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng từng thưởng thức cà phê trứng tại Hà Nội.

Tháng 4/2025, Nhà Vua Philippe và Hoàng hậu Vương quốc Bỉ cùng thưởng thức cà phê trứng tại một quán trong phố cổ Hà Nội và dành lời khen cho thức uống này.

Năm 2024, tỷ phú công nghệ Tim Cook lần đầu thử cà phê trứng trong cuộc gặp ca sĩ Mỹ Linh và Mỹ Anh tại Hà Nội. Trong khi đó, tỷ phú Jensen Huang, CEO Nvidia, thưởng thức cà phê trứng tại Hà Nội vào năm 2023.

Cùng năm, trong chuyến thăm Việt Nam của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, cựu Ngoại trưởng Antony Blinken và đoàn tùy tùng ngoại giao cũng uống cà phê trứng tại một quán nhỏ ở Hà Nội.

Tim Cook đăng ảnh uống cà phê trứng tại Hà Nội ngày 15/4/2024. Ảnh: Tim Cook/X.

Những lần Sơn Tùng M-TP "hẹn hò" người hâm mộ bắt đầu từ cuối tháng 11/2024. Sau một đêm diễn tại Hà Nội, nam ca sĩ ngỏ ý hẹn fan đi uống trà đá vỉa hè. Sau đó, anh thực sự check-in tại một quán vỉa hè trên phố Bà Triệu (phường Hoàn Kiếm), tạo thành trào lưu khi nhiều người tìm đến chụp ảnh theo thần tượng.

Một tháng sau, sau lời hẹn đi xích lô dạo hồ Tây, Sơn Tùng giữ lời với khán giả Hà Nội khi đăng loạt ảnh ngồi xích lô dạo phố. Người hâm mộ thích thú, dù nam ca sĩ tiếp tục... "lỡ hẹn" với họ trong cuộc gặp trực tiếp ngoài đời.

Tại TP.HCM, Sơn Tùng cũng từng rủ người hâm mộ uống cà phê bệt tại công viên 30/4, chụp ảnh tại chợ Bến Thành, dạo chơi Thảo Cầm Viên và trải nghiệm metro.