Đậu phụ thối Trung Quốc ra đời thế nào?

Mùi nồng đến mức từng gây tranh cãi tại các đô thị lớn, đậu phụ thối vẫn là món ăn được ưa chuộng ở nhiều vùng của Trung Quốc nhờ hương vị đặc trưng sau quá trình lên men.

Tác giả / Tác phẩm Ẩm thực chinh phục thế giới - Món lên men Lên men là một “trận chiến” tinh vi diễn ra bên trong thực phẩm, nơi các vi sinh vật hoạt động và tạo nên những biến đổi về hương vị, kết cấu. Món lên men dẫn độc giả khám phá thế giới ẩm thực lên men qua nhiều vùng đất, từ châu Âu, châu Phi, Trung Đông, châu Mỹ, châu Á đến Việt Nam. Qua những món ăn quen thuộc, cuốn sách lý giải cách con người tận dụng vi sinh vật để tạo nên và gìn giữ những hương vị đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Là đồ ăn vặt truyền thống của người Hoa, đậu phụ thối lọt top những thực phẩm nặng mùi nhất thế giới. Món ăn này thường được bán ở các hàng quán ven đường.

Theo truyền thống, đậu hũ được lên men tự nhiên, mở (không đóng kín) trong nước muối rau, nước vo gạo hoặc thịt, đôi khi là hỗn hợp cả thực và động vật.

Mùi hương nổi tiếng của món này được tạo ra do sự phân giải các protein có chứa lưu huỳnh tạo ra những hợp chất dễ bay hơi có mùi hăng.

Vị ngon của đậu hũ cũng liên quan tới hoạt động của vi sinh vật. Nấm mốc, vi khuẩn lactic khiến protein trong đậu bị thủy phân thành polypeptide và acid amin dễ tiêu hóa hơn, như acid glutamic, tạo ra vị umami.

Khi đậu phụ thối được chiên lên , một phần hợp chất hữu cơ tạo mùi sẽ bay hơi ở nhiệt độ cao, đồng thời acid amin và đường sẽ trải qua phản ứng Maillard. Mùi hôi sẽ giảm bớt và có thêm hương thơm mới. Đó là lí do tại sao đậu phụ thối thường được ăn theo cách chiên.

Món lên men, tác giả Uyển Nhi nằm trong bộ Ẩm thực chinh phục thế giới do NXB Kim Đồng phát hành. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Tương truyền vào thời Khang Hy, sau một ngày làm ăn thất bát, một người bán đậu phụ đã vô tình thu được đậu phụ thối do có quá nhiều đậu hũ thừa. Dẫu cực kì hôi nhưng ngon không ngờ và món đậu phụ thối cũng từ đó được lan truyền. Cũng có giả thuyết khác liên quan đến món đậu hũ ngâm muối sau đó đem chiên của tỉnh An Huy thời Minh, hay việc Chu Nguyên Chương đã vô tình ăn phải đậu hũ thối khi đói kém và góp phần lan truyền món ăn này sau khi thắng trận.

Phương pháp sản xuất, cách chế biến cũng như hương vị của đậu phụ thối mang bản sắc riêng của từng địa phương. Đậu phụ thối nổi tiếng ở Hồ Nam và Nam Kinh. Nó cũng khá được yêu thích tại nhiều khu vực khác như Đài Loan, Chiết Giang, Thượng Hải, Bắc Kinh, Vũ Hán...

Đậu hũ thối có thể được hầm với thuốc Bắc hoặc trộn cùng các nguyên liệu khác như huyết, lòng vịt làm lẩu. Có khi nướng trên lửa than, chấm nước xốt ăn với dưa muối và rau mùi để hương vị càng đậm đà. Đậu hũ thối hấp cũng được ưa chuộng trong những năm gần đây. Đậu hũ còn nguyên miếng được rưới nước xốt đặc biệt của quán, hấp cùng với thịt bằm, rắc thêm tỏi, rau mùi hoặc hành lá trước khi ăn. Đậu phụ ngấm gia vị, có vị mềm và bùi, là món ăn nhẹ được phát triển từ ẩm thực Giang Tô và Chiết Giang.

Tuy rất hấp dẫn nhưng món ăn này cũng gây nhiều tranh cãi về mùi hương ở Trung Quốc đại lục và Hong Kong.

Đặc biệt tại những đô thị lớn, các điểm bán đậu phụ thối khiến cho không khí bị ô nhiễm. Một số quy định cũng như hình phạt đã được đưa ra để giải quyết tình trạng này. Ngoài ra, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm liên quan đến thịt thối và chất hóa học được sử dụng để chế biến đậu phụ thối tại một số cơ sở bị phanh phui cũng gây ái ngại.