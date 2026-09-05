'Soái ca' nấu ăn mùa dịch Nino's Home bất ngờ quay lại

Sau 3 năm vắng bóng, YouTuber nấu ăn Nino's Home từng rất "hot" trong mùa dịch vừa đăng tải video tự làm mì tôm gói trên kênh YouTube hơn 7 triệu người đăng ký.

Hình ảnh được Nino đăng tải trên trang cá nhân tối ngày 5/9. Ảnh: Nguyễn Duy Hoàng.

Tối ngày 5/9, kênh YouTube Nino's Home bất ngờ đăng tải video làm mì tôm gói tại nhà, sau 3 năm kể từ video làm kem oreo cuối cùng.

Trong video mới, chủ kênh vẫn giữ nguyên âm thanh gốc, chọn cách quay nửa người quen thuộc cùng 2 con mèo, căn bếp không thay đổi so với những video trước. Anh hướng dẫn nhồi bột, cán và cắt sợi mì, cùng với đó là sấy khô rau củ để ra thành phẩm mì tôm gói. Sự trở lại này thu hút hơn 15.000 lượt xem chỉ sau 2 giờ video công chiếu.

Kênh Nino's Home "gây bão" đỉnh điểm vào năm 2021 nhờ những video nấu ăn gần gũi, đẹp như phim. Điều khiến kênh này được đông đảo người xem yêu thích là chủ kênh Nino, tên thật Nguyễn Duy Hoàng (sinh năm 1995, sống tại TP.HCM) với vóc dáng cao ráo, ăn mặc gọn gàng. Anh thường giấu mặt, tất cả video nấu ăn đều đội chiếc đầu gấu.

Mì gói nhà làm trong video mới đăng tải tối ngày 5/9. Ảnh: Nino's Home.

Trên trang cá nhân, nam YouTuber này cũng đăng tải song song hình ảnh đứng trong bếp để thông báo về việc chính thức hoạt động lại trong lĩnh vực sáng tạo nội dung về nấu ăn.

"Xin chào, mình sống lại rồi. Lâu quá không gặp mọi người, mới đó đã 3 năm trôi qua, mong là mọi người vẫn khỏe. Nay mình lên video mới rồi, mình sẽ cố gắng đăng nhiều video hơn để đập tan tin đồn 'đã hẹo'. Dạo này mọi người có thích ăn món gì không?", anh viết.

Bên dưới phần bình luận, nhiều người xem bày tỏ sự vui mừng vì chờ Nino's Home quay trở lại đã lâu. Số khác mong chủ kênh đăng tải video đều đặn để có thể học nấu nhiều món ăn mới.

Hình ảnh được fanpage Nino's Home do fan lập ra đăng tải ngày 12/10/2025. Ảnh: Nino's Home.

Trước đó, ngày 12/10/2025, fanpage mang tên Nino's Home bất ngờ đăng tải hình ảnh chủ kênh mặc sơ mi trắng đứng trong bếp, kèm dòng trạng thái: "Tối nay em muốn ăn gì: anh… hay món anh nấu?". Bài đăng sau đó nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác chào mừng sự trở lại của Nino.

Tuy nhiên, fanpage này thực chất do người hâm mộ lập ra để chia sẻ lại những khoảnh khắc nổi bật của nam YouTuber. Fanpage chính thức có hơn 140.000 lượt theo dõi có bài đăng gần nhất ở năm 2021.

Vào tháng 6/2024, Nino từng đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân, cho biết anh vẫn bình an, nhưng sống khép kín nên không muốn lộ mặt và chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Kênh Nino's Home đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên, anh vẫn mong sớm gặp lại người xem ở một vai trò mới.

Những món ăn đẹp mắt, video chỉn chu của chủ kênh trở thành niềm vui cho nhiều người trong mùa dịch Covid-19. Ảnh: Nino's Home.

Kênh Nino's Home thành lập vào tháng 9/2018 và nhanh chóng đạt triệu view, đặc biệt nổi lên giai đoạn 2020-2023. Chủ kênh có niềm đam mê lớn với nấu ăn và nuôi mèo. Hướng đi của kênh là nấu ăn tại nhà sau giờ tan làm, tự mày mò những món cơ bản ai cũng có thể thực hiện.

Nino từng chia sẻ anh không phải đầu bếp chuyên nghiệp, chỉ tự học nên món ăn có thể phụ thuộc vào khẩu vị từng cá nhân. Để người xem học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, Nino cũng lập nhóm Học viện bếp bánh vào năm 2020, hiện có một triệu thành viên.