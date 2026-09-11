Rau muống Việt bất ngờ lên sóng truyền hình Hàn Quốc

Rau muống, loại rau quen thuộc trong bữa cơm Việt, được giới thiệu trên truyền hình Hàn Quốc từ một trang trại do gia đình Việt - Hàn gây dựng tại Jeongeup, tỉnh Jeonbuk.

Cô dâu Việt tại Hàn Quốc thu hoạch, chế biến món rau muống xào tỏi. Ảnh: KBS.

Tại thành phố Jeongeup, tỉnh Jeonbuk, Hàn Quốc, những nhà kính trồng các loại rau cận nhiệt đới như rau muống, đậu cô ve và rau răm còn xa lạ với nhiều người Hàn Quốc. Chủ trang trại là Hoàng Thị Thúy, 27 tuổi, đến từ Việt Nam.

Năm 20 tuổi, với mong muốn học tiếng Anh và kết bạn với người nước ngoài, Thúy quen anh Kim Soo-yeon, 48 tuổi, qua mạng xã hội. Mối duyên này đưa cô đến Hàn Quốc. Hai người đã kết hôn được 8 năm và cùng gây dựng một trang trại rau Việt tại Jeongeup, đài KBS đưa tin.

Thúy mở các buổi phát trực tiếp để bán rau Việt Nam cùng nhiều loại rau cận nhiệt đới khác. Từ công việc này, cô dần xây dựng được thị trường cho những loại rau gắn với quê hương. Trang trại sau đó được chú ý khi trở thành một trong những mô hình thí điểm trồng rau cận nhiệt đới tại Hàn Quốc.

Một trong những cây trồng chủ lực của trang trại là rau muống, trong tiếng Hàn gọi là gongshimchae (공심채), nghĩa là loại rau có phần thân rỗng. Khoảng 7 năm trước, gia đình chuyển từ trồng bí ngòi sang rau muống do cây trồng cũ cho thu nhập thấp và cần nhiều nhân công.

Thúy đội nón lá Việt Nam, thu hoạch rau muống trong trang trại tại thành phố Jeongeup, tỉnh Jeonbuk, Hàn Quốc. Ảnh: KBS.

Rau muống vốn là nguyên liệu quen thuộc ở Việt Nam, Đông Nam Á và Trung Quốc nhưng vẫn khá mới mẻ với không ít người Hàn. Thời gian đầu làm nông, gia đình Thúy gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra. Cô bắt đầu giới thiệu rau muống trên mạng xã hội và phát trực tiếp ngay trong lúc thu hoạch.

Những khách hàng đầu tiên chủ yếu là người Việt nhớ hương vị quê nhà. Dần dần, độ tươi và giòn của rau muống cũng khiến ngày càng nhiều người Hàn tò mò tìm ăn.

Ngay tại trang trại của Thúy, một đầu bếp Hàn Quốc được nếm thử rau muống, nhận xét "rau rất giòn, có nét gợi nhớ đến rau cần nước". Cô hướng dẫn cách thu hoạch rau muống bằng cách gom phần thân, cắt cao hơn gốc một chút để cây tiếp tục đâm chồi và cho những lứa rau sau.

Chồng Thúy cũng xắn tay thu hoạch, đóng gói để rau được gửi đi lúc còn tươi. Theo lời giới thiệu trong chương trình, lượng xuất hàng trung bình mỗi ngày của gia đình vào khoảng 150 thùng.

Ngoài rau muống xào tỏi, Thúy giới thiệu cách làm món rau muống ngâm chua ngọt. Ảnh: KBS.

Sau buổi thu hoạch, cô dâu Việt giới thiệu 2 cách chế biến gồm rau muống xào tỏi và rau muống ngâm chua ngọt.

Với món xào, tỏi được phi thơm, rau cho vào chảo nóng và đảo nhanh để giữ màu xanh cùng độ giòn. Thúy sử dụng nước mắm cá cơm kiểu Hàn, giải thích rằng nguyên liệu địa phương vẫn có thể tạo nên món ăn gần gũi với khẩu vị Việt.

Món thứ 2 là rau muống ngâm chua ngọt. Phần thân được chọn riêng để tận dụng độ giòn, chần rất nhanh rồi làm nguội bằng nước lạnh. Nếu luộc quá lâu, rau sẽ mềm và mất đi điểm hấp dẫn nhất. Sau khi ngâm với nước sốt khoảng một ngày, thân rau có vị chua ngọt, được ví như dưa muối.

Trước khi xuất hiện trên truyền hình Hàn Quốc, rau muống xào tỏi từng được các chuyên trang ẩm thực quốc tế chú ý những năm gần đây. Hồi tháng 6, trong bảng xếp hạng các món ăn kèm ngon nhất Đông Nam Á do TasteAtlas công bố, rau muống xào tỏi nhận 4,2/5 điểm, chỉ sau món bánh perkedel và tempeh mendoan của Indonesia.

Chuyên trang ẩm thực này đánh giá rau muống xào tỏi là món ăn truyền thống phù hợp với người ăn chay, được chế biến từ rau muống, tỏi, nước mắm, muối, đường và dầu hào. Chuyên trang ẩm thực The Restaurant cũng ví món ăn này như một "ngôi sao", dù tại Việt Nam đây chỉ là món ăn phụ trong mâm cơm gia đình.

Nữ idol Kpop nhiều lần chọn rau muống xào tỏi cho bữa ăn tại Việt Nam. Ảnh: Seulgi.

Không chỉ phổ biến trong bữa cơm thường ngày, rau muống xào tỏi còn xuất hiện trong nhiều mâm tiệc chiêu đãi chính khách và người nổi tiếng khi đến Việt Nam.

Cuối tháng 5/2025, trong chuyến thăm Việt Nam, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân dùng bữa tại một nhà hàng ẩm thực Việt lâu đời ở Hà Nội.

Trong thực đơn, rau muống xào tỏi Lý Sơn gây chú ý khi xuất hiện bên cạnh nhiều món ăn cầu kỳ. Lời khen dành cho bữa trưa "ngon và tròn vị", đặc biệt là các món rau, của Tổng thống Pháp đã góp phần đưa rau muống xào tỏi trở thành tâm điểm chú ý.

Trước đó, món ăn này cũng được nhiều ngôi sao Hàn Quốc yêu thích. Năm 2017, trong chương trình du lịch - ẩm thực Battle Trip phát sóng trên truyền hình Hàn Quốc, hoa hậu Oh Hyun Kyung và diễn viên Jung Si Ah thưởng thức rau muống xào tỏi trong chuyến đi Đà Nẵng. Cả hai đánh giá đây là món ăn xứng đáng được xem là đặc sản nổi tiếng, với hương vị không hề thua kém kim chi.