Ai 'đu trend' trà sữa 7.000 đồng, buffet bình dân?

Giá thấp, tiện lợi và tâm lý muốn thử đang giúp các mô hình F&B giá rẻ nhanh chóng tạo sức hút. Song người tiêu dùng vẫn sẵn sàng chi thêm khi nhận được chất lượng tương xứng.

Tôi thường gọi trà sữa cùng đồng nghiệp trong giờ làm việc. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

"Tôi thử trà sữa 7.000 đồng vì FOMO"

Nguyễn Quỳnh (29 tuổi, Hà Nội), nhân viên văn phòng, thu nhập 15 triệu đồng/tháng

Tôi thỉnh thoảng uống trà sữa vì thấy ngon và tiện, nhưng chỉ khoảng 1-2 lần mỗi tháng do lo ngại lượng đường ảnh hưởng sức khỏe. Bản thân đang bị mỡ máu nên tôi càng chú ý đến vấn đề này.

Tôi cũng e ngại những thức uống giá quá rẻ, dạo gần đây nổi lên trà sữa 7.000 đồng, bởi có thể tiềm ẩn rủi ro, nhất là khi thị trường liên tục xuất hiện hàng giả, hàng nhái và thực phẩm không đảm bảo chất lượng.

Trong khi đó, tôi chọn ăn cơm bình dân hoặc các món giá rẻ thường xuyên hơn, khoảng 2-3 lần mỗi tuần. Ban đầu, tôi có thể thử vì FOMO (hội chứng sợ bỏ lỡ), khi thấy nhiều người cùng ăn và cảm thấy tò mò. Nếu món ngon, chất lượng ổn, tôi sẽ tiếp tục sử dụng; ngược lại, tôi sẽ bỏ.

Quán trà sữa nằm cạnh "đất vàng" Bưu điện TP.HCM. Ảnh minh họa: Linh Huỳnh.

"Tôi không uống trà sữa bình dân"

Thanh Thanh (31 tuổi, TP.HCM), nhân viên truyền thông, thu nhập 15-20 triệu đồng/tháng

Tôi không uống trà sữa bình dân vì mức giá quá thấp khó đảm bảo chất lượng. Từng FOMO mua thử một cốc trà giá 7.000-10.000 đồng, tôi cảm thấy bụng dạ nôn nao ngay từ ngụm đầu tiên nên không dám uống tiếp.

Do chỉ uống trà sữa khoảng 2 lần mỗi tháng, tôi thường chọn các thương hiệu lớn, chấp nhận trả mức giá cao hơn.

Ngoài ra, tôi thỉnh thoảng ăn tại các tiệm trong khu chung cư, giá khoảng 50.000 đồng/phần, chủ yếu vì thuận tiện vào những buổi trưa bận rộn, không có thời gian nấu nướng. Ở TP.HCM, tôi nhận ra ngày càng hiếm bữa ăn dưới 30.000 đồng!

Quán trà sữa nằm tại vị trí "đắc địa" ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM. Ảnh minh họa: Linh Huỳnh.

"Tôi uống trà sữa đắt đỏ, ăn cơm bình dân mỗi ngày"

Minh Đức (30 tuổi, TP.HCM), freelancer, thu nhập 20-30 triệu đồng/tháng

Tôi uống trà sữa gần như mỗi ngày, trung bình một ly, nhưng thường chọn các chuỗi hoặc thương hiệu có tiếng và chấp nhận mức giá cao hơn.

Dù trà sữa 7.000 đồng "phủ sóng" khắp TP.HCM, tôi không lựa chọn phân khúc này, bởi với đồ uống dùng thường xuyên, tôi ưu tiên thương hiệu và chất lượng hơn giá rẻ.

Trái lại, tôi vẫn thường ăn cơm bình dân, chủ yếu trong khoảng 35.000-50.000 đồng/phần. So với trà sữa, tôi ít khắt khe hơn với lựa chọn này, một phần vì đây là khoản chi cho bữa ăn hàng ngày và mức giá vẫn phù hợp với nhu cầu của tôi.

Tôi là một trong những khách hàng đầu tiên thử trà sữa giá 7.000 đồng khi thương hiệu này mở cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

"Khó kiếm cơm trưa 30.000 đồng"

Hoàng Đan (27 tuổi, Hà Nội), nhiếp ảnh gia, thu nhập 10-20 triệu đồng/tháng

Tôi thường FOMO thử các thương hiệu trà sữa mới xuất hiện tại Hà Nội. Sau vài lần trải nghiệm, tôi nhận thấy các thương hiệu trà sữa giá 7.000 đồng có công thức pha chế khá tương đồng, không tạo được nhiều khác biệt. Do đó, tôi thường chỉ thử một lần cho biết rồi không quay lại lần 2.

Với cà phê, tôi vẫn trung thành với một thương hiệu quen thuộc dù giá đã tăng lên 50.000 đồng/ cốc nhỏ. Tôi nhận ra khi đã quen với hương vị và chất lượng, mức giá cao hơn vẫn có thể chấp nhận được.

Bữa trưa là khoản chi "đau đầu" hơn. Hiện ở Hà Nội khá khó tìm suất cơm "đáp ứng mọi tiêu chí khắt khe của tôi" với giá 30.000 đồng, trong khi cơm văn phòng thường dao động 35.000-40.000 đồng, thậm chí 60.000-70.000 đồng tại khu trung tâm nơi tôi sinh sống.

Tôi chọn ăn ngoài vào buổi trưa, chi khoảng 50.000-70.000 đồng/suất cho cơm, bún, phở. Buổi tối, tôi cố gắng tự nấu để tiết kiệm và chủ động hơn về vệ sinh, chất lượng bữa ăn.

Làn sóng đồ ăn, thức uống bình dân bùng nổ

Theo Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam của iPOS.vn và Nestlé Professional, làn sóng nhà hàng, quán ăn giá bình dân đang tạo ra những thay đổi "chóng mặt" trên thị trường F&B chỉ trong 6 tháng đầu năm.

Hơn 50% thực khách cho rằng mức chi hợp lý cho một dịp tụ tập cùng bạn bè, người thân là 101.000-200.000 đồng/người, trong khi chỉ 13,9% chấp nhận mức trên 300.000 đồng cho một dịp thông thường.

So với Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam năm 2025, xu hướng chi tiêu cho những dịp tụ tập đang có dấu hiệu giảm.

MỨC CHI TIÊU HỢP LÝ CHO MỘT DỊP TỤ TẬP CÙNG BẠN BÈ, NGƯỜI THÂN Nguồn: iPOS.VN và Nestlé Professional Nhãn Dưới 100.000 đồng 101.000-150.000 đồng 151.000-200.000 đồng 201.000-300.000 đồng Trên 300.000 đồng

% 10.2 26.3 29.6 20 13.9

Dữ liệu cũng cho thấy 200.000 đồng đang trở thành một ngưỡng tâm lý đáng lưu ý với các mô hình phục vụ nhóm như lẩu, nướng hay quán ăn gia đình. Bài toán không chỉ nằm ở giá từng món mà còn ở hóa đơn bình quân đầu người.

Một bữa ăn vượt 200.000 đồng không đồng nghĩa khách hàng sẽ từ chối, nhưng có xu hướng được họ xếp vào một dịp đặc biệt hơn.

Một xu hướng đang nổi lên trong thị trường F&B TP.HCM là các mô hình nhà hàng bình dân được thiết kế xoay quanh bài toán sức chứa, menu, chi phí và thời gian vận hành. Trong 6 tháng đầu năm, 3 nhóm mô hình tăng tốc mạnh nhất gồm:

Các quán đặt tên theo mức giá như 69.000 đồng, 150.000 đồng

Nhà hàng món quốc tế bình dân khoảng 100.000-150.000 đồng/người

Mô hình nướng sân vườn khoảng 200.000 đồng/người, chưa gồm đồ uống

Dù khác nhau về món ăn và nhóm khách, các mô hình này có điểm chung là được xây dựng quanh những ngưỡng chi tiêu được người tiêu dùng chấp nhận.

Thực khách thưởng thức bún bò tại một quán ăn ở TP.HCM trước khi địa điểm này đóng cửa từ ngày 25/5. Ảnh minh họa: Bún bò O Kay.

Công thức phía sau đảo ngược gần như toàn bộ logic mà ngành nhà hàng theo đuổi 10 năm qua. Thay vì chọn mặt bằng đắt đỏ ở khu trung tâm, nhiều quán tìm đến những khu vực rìa trung tâm, trong hẻm, nơi có diện tích lớn và chi phí thuê thấp hơn.

Không gian mở thay cho mô hình kín, trong khi thực đơn được tinh gọn để rút ngắn thời gian phục vụ. Một nhóm khách thường chỉ ngồi khoảng 30 phút đến một giờ.

Đặc biệt, giờ đóng cửa được kéo dài đến 0h30 thay vì đóng bếp khoảng 22h như nhiều nhà hàng khác. Khi tận dụng thêm khung giờ đêm trên cùng mặt bằng, mô hình có thể khai thác thêm doanh thu mà không phải tăng tương ứng chi phí thuê.

Những thay đổi này đang góp phần tạo ra các cụm ăn uống mới tại TP.HCM. Gò Vấp, Tân Phú, Thủ Đức hay trục Ung Văn Khiêm - Nguyễn Gia Trí đang thu hút nhiều mô hình có mức giá vừa phải, diện tích rộng và hoạt động đến khuya. Các khu vực này có lợi thế về quỹ đất, giá thuê, chỗ đỗ xe và lượng dân cư, sinh viên đông.

Các thương hiệu trà sữa giá 7.000 đồng loạt đổ bộ Hà Nội trong khoảng một năm gần đây. Ảnh: Châu Sa.

Trong khi đó, ở thị trường đồ uống, sự xuất hiện của các mô hình giá siêu rẻ đang làm thay đổi phân khúc bình dân. Sau khi tạo tiếng vang tại miền Nam, làn sóng trà sữa 7.000 đồng bắt đầu "Bắc tiến" từ cuối tháng 3 với Mãn Mãn, sau đó là Viên Viên và Tam Hảo.

Xu hướng này thực tế bùng lên mạnh mẽ từ sau Tết Nguyên đán 2025, đến nay mới phát triển hơn một năm và vẫn còn dư địa mở rộng trên toàn quốc. Các thương hiệu liên tục mở rộng ra miền Bắc, vừa có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, vừa chịu áp lực tìm kiếm và giữ chân tệp khách hàng mới.

"Với mức giá và biên lợi nhuận thấp, bài toán của doanh nghiệp không chỉ thu hút khách thử sản phẩm mà còn phải biến lượt thử thành thói quen. Điều này đòi hỏi sản phẩm chủ lực đủ tốt, chất lượng ổn định, chương trình khách hàng thân thiết hoặc liên tục bổ sung sản phẩm mới để duy trì sức hút", nhóm phân tích nêu quan điểm.

MỨC CHI TIÊU CHO ĐỒ UỐNG CỦA THỰC KHÁCH Nguồn: iPOS.VN và Nestlé Professional Nhãn Dưới 20.000 đồng 21.000-35.000 đồng 36.000-50.000 đồng 51.000-70.000 đồng Trên 70.000 đồng 2025 % 7.22 34.42 33.42 14.87 10.08 6 tháng năm 2026 % 4.85 24.59 40.26 21.52 8.78

Tuy nhiên, sự xuất hiện dày đặc của các thương hiệu siêu rẻ trên toàn quốc không kéo mức chi cho đồ uống đi xuống. Dữ liệu cho thấy khi mặt bằng giá tăng, một bộ phận thực khách không cắt giảm tiêu dùng mà chuyển sang một mức chi mới.

Từ đó, các doanh nghiệp bình dân, vốn chủ yếu phục vụ nhu cầu mua mang về, cần lựa chọn hướng đi rõ ràng. Họ hoặc tinh gọn mô hình để cạnh tranh bằng giá, hoặc đầu tư vào sản phẩm, không gian và trải nghiệm để bước lên phân khúc tầm trung.

Giá rẻ là chưa đủ

Nếu chỉ xét nhóm từng sử dụng đồ uống thuộc phân khúc tiết kiệm, phần lớn thực khách vẫn xem đây là trải nghiệm để thử. Dù nhiều người từng thử đồ uống giá siêu rẻ, tỷ lệ thường chi dưới 20.000 đồng lại giảm. Nói cách khác, giá thấp có thể tạo ra lượt mua đầu tiên nhưng chưa đủ để thay đổi thói quen tiêu dùng.

Một ly trà sữa 7.000-15.000 đồng có thể thu hút khách nhờ tò mò, tiện đường hoặc mức giá dễ tiếp cận, nhưng để có lần mua tiếp theo, sản phẩm cần đáp ứng những yếu tố khác như hương vị, chất lượng ổn định, tốc độ phục vụ và sự thuận tiện.

Mô hình trà sữa 7.000 đồng mở cửa hàng tại vị trí "đất vàng" hồ Gươm, Hà Nội. Ảnh: Nhật Ánh.

Dữ liệu 6 tháng đầu năm cũng cho thấy thị trường F&B không đơn thuần dịch chuyển về mức giá thấp nhất. Thực khách vẫn sẵn sàng chi cho chất lượng nguyên liệu, không gian hoặc sự tiện lợi khi giá trị nhận lại đủ rõ ràng.

Mẫu số chung của những mô hình đang thu hút khách vì thế không hẳn nằm ở giá rẻ, mà ở một lý do đủ cụ thể để người tiêu dùng lựa chọn.

"Mức giá được công khai trên biển hiệu, thịt tươi được thái ngay trước mắt, không gian sân vườn rộng hay một chỗ ngồi mở cửa xuyên đêm đều có thể trở thành điểm khác biệt giúp kéo khách đến với thương hiệu", báo cáo nhấn mạnh.