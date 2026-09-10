Ngày càng hiếm bữa ăn dưới 30.000 đồng

Tỷ trọng thực khách chi tiêu dưới 30.000 đồng cho bữa trưa, tối đều giảm, trong khi các phân khúc giá cao hơn ghi nhận xu hướng tăng.

Mặt bằng giá của một bữa ăn bên ngoài đang thay đổi nhanh. Theo Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 của iPOS.vn và Nestlé Professional, thực khách đang phải chi trả nhiều hơn cho các bữa trưa và tối.

Người Việt đang chi nhiều hơn cho các bữa ăn

Theo khảo sát, nhóm thực khách Việt chi dưới 30.000 đồng cho bữa trưa giảm hơn 18%, nhóm 31.000-50.000 đồng giảm hơn 17%, trong khi nhóm từ 51.000 đồng trở lên tăng tới 37%.

"Đây không hẳn là dấu hiệu người tiêu dùng chủ động ăn sang hơn. Đằng sau sự dịch chuyển này là một mặt bằng chi phí mới", đại diện iPOS.vn nhận định.

Theo đó, giá gas bán lẻ trong nước tháng 4 và tháng 5 tăng mạnh do chịu ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Cùng với giá nguyên liệu, nhân công, mặt bằng và vận chuyển đi lên, dư địa giữ một suất cơm ở mức 30.000-40.000 đồng ngày càng hẹp.

Cục Thống kê cũng ghi nhận giá ăn uống ngoài gia đình trong 6 tháng đầu năm tăng 6,85%, chủ yếu do áp lực chi phí đầu vào. Vì vậy, nhóm chi trên 51.000 đồng tăng mạnh không đồng nghĩa với một bữa trưa tốt hơn. Trong nhiều trường hợp, đó vẫn là suất ăn quen thuộc, chỉ là được bán ở một mức giá mới.

Khác với trà sữa, ăn tối hay những cuộc gặp cuối tuần, bữa trưa ngày đi làm là khoản chi khó cắt bỏ trong ngắn hạn. Người tiêu dùng không thể nhịn, cũng không phải lúc nào cũng có thể đi xa hơn để tìm một quán rẻ hơn.

Với bữa tối, tỷ lệ thực khách chi dưới 50.000 đồng giảm từ 47,61% xuống 36,93% (giảm 10,68%). Trong khi đó, mức chi từ 71.000 đồng tăng tương ứng từ 28,12% lên 38,76% (tăng 10,64%).

Đồ uống giá rẻ chưa đủ hấp dẫn

Với mảng đồ uống, sau khi tạo nhiều tiếng vang tại miền Nam, làn sóng trà sữa 7.000 đồng bắt đầu Bắc tiến từ cuối tháng 3 với Mãn Mãn, sau đó là Viên Viên và Tam Hảo. Tuy nhiên, sự xuất hiện dày đặc của các thương hiệu siêu rẻ trên toàn quốc không khiến mức chi tiêu cho đồ uống đi xuống.

Ngược lại, tỷ lệ thực khách chi dưới 35.000 đồng giảm mạnh từ 41,64% xuống còn 29,44%.

Trong khi đó, khoảng giá 36.000-70.000 đồng tăng từ 48,29% lên 61,78%, trở thành lựa chọn của phần lớn thị trường. Đặc biệt, tỷ lệ lựa chọn phân khúc 36.000-50.000 đồng tăng từ 33,42% lên 40,26%.

Phân khúc chịu áp lực lớn nhất chính là mức 21.000-35.000 đồng, tương ứng với nhóm đồ uống bình dân, khi tỷ lệ lựa chọn giảm từ 34,42% xuống 24,59%. Trong khi đó, nhóm trên 70.000 đồng cũng giảm từ 10,08% xuống 8,78%.

Đơn vị nghiên cứu nhận định các doanh nghiệp thuộc phân khúc bình dân, vốn chủ yếu phục vụ nhu cầu mua mang về, đang phải lựa chọn hướng đi rõ ràng. Họ cần tinh gọn tới mức cực đoan để trở thành mô hình giá rẻ thực sự, hoặc đầu tư lại sản phẩm, không gian và trải nghiệm để bước lên phân khúc tầm trung.