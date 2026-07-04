Hàng quán TP.HCM rục rịch giảm giá theo xăng dầu

Trong bối cảnh giá xăng dầu giảm so với 2-3 tháng trước, một số hàng quán tại TP.HCM đã chủ động điều chỉnh giá món ăn về mức cũ.

Tô bún bò vừa được giảm về mức giá 50.000 đồng tại quán bún bò An Lý (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM). Ảnh: Anh Nguyễn.

Giai đoạn giá xăng dầu tăng do biến động chung của thế giới, chi phí gas và các nguyên liệu đầu vào cũng nhích theo từng ngày, nhiều quán ăn tại TP.HCM đã điều chỉnh giá bán tăng thêm 5.000-10.000 đồng.

Đến nay, khi giá xăng bắt đầu hạ nhiệt, một số hàng quán đã chủ động đưa giá nhiều món ăn trong menu về mức bình thường.

Chủ động điều chỉnh giá

Nhân viên quán bún bò An Lý (phường Thạnh Mỹ Tây) cho biết đã điều chỉnh giá bún bò về mức 50.000 đồng/tô.

Trước đó vào tháng 3, thông qua trang mạng xã hội, chủ quán chia sẻ vì giá nguyên liệu như rau, thịt bò, thậm chí là ly nhựa hay đá viên đều tăng giá cao nên quyết định tăng thêm 5.000 đồng/tô, tức 55.000 đồng/tô, và sẽ có phương án điều chỉnh khi giá nguyên vật liệu đầu vào ổn định trở lại.

Thông báo tăng giá hồi tháng 3 (trái) và menu giá hiện tại (phải) của quán Bún bò An Lý. Ảnh: Bún bò An Lý, Anh Nguyễn.

Hay tại một quán bún riêu nằm trong chợ Thị Nghè (phường Thạnh Mỹ Tây), chủ quán đã giảm từ 35.000 đồng về 30.000 đồng/tô bún khi giá xăng không còn cao như thời điểm 2-3 tháng trước. "Vào khoảng tháng 3 hay tháng 4, giá xăng hay giá gas tăng, tôi vẫn vui vẻ trả thêm cho quán 5.000-10.000 đồng. Tuy nhiên bây giờ khi giá giảm, việc điều chỉnh giá là điều cần thiết", chị Trần Giang (ngụ phường Gia Định) - một khách hàng ở đây chia sẻ.

Ngược lại, một số quán vẫn gặp khó trong việc quản lý giá nguyên liệu đầu vào. Đơn cử, nhân viên cửa hàng trà sữa Núp Tea&Coffee trên đường Trường Sa (phường Nhiêu Lộc), thương hiệu hiện có 9 điểm bán tại TP.HCM, cho biết giá một số loại đồ uống trên menu đã tăng thêm vài nghìn đồng từ tháng 4.

Trên tài khoản mạng xã hội, đại diện Núp Tea&Coffee cũng chia sẻ sau nhiều lần cân nhắc và để có thể trụ vững trong bối cảnh hiện nay, thương hiệu buộc phải điều chỉnh giá vì nguyên liệu đầu vào của ngành đồ uống tăng từng ngày một. Dù vậy, thương hiệu khẳng định chất lượng vẫn giữ nguyên, đồng thời thực hiện một số chương trình khuyến mại như đồng giá 29.000 đồng một số món nước vào thứ hai và thứ năm hàng tuần nhằm giữ chân khách.

Thực tế, từ ngày 1/7, các doanh nghiệp kinh doanh gas tại TP.HCM đã thông báo mức giá bán lẻ mới với xu hướng giảm mạnh. Cụ thể, giá gas của thương hiệu Saigon Petro giảm 71.000 đồng/bình 12 kg, qua đó kéo giá bán lẻ giảm xuống còn 556.500 đồng. Trong khi đó, gas Saigon Petro loại 45 kg có giá gần 2,1 triệu đồng/bình, giảm hơn 200.000 đồng so với tháng 6.

Trong khi đó, tính đến kỳ điều hành ngày 2/7 vừa qua, giá xăng đã giảm gần 40%, còn dầu diesel hạ hơn 50% so với mức đỉnh được ghi nhận vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4. So với mức đỉnh 30.114 đồng/lít ngày 24/3, xăng E5 RON92 hiện thấp hơn 10.384 đồng/lít, xăng E10 RON95-III cũng giảm 11.010 đồng/lít so với mức 31.420 đồng/lít. Ngoài ra, giá dầu diesel giảm mạnh 23.618 đồng/lít so với mức đỉnh 44.788 đồng/lít ngày 3/4.

Cân nhắc việc giảm giá toàn menu

Dù vậy, chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Đỗ Duy Thanh, Giám đốc Công ty Tư vấn FnB Director, đồng thời là nhà sáng lập Horeca Business School, cho biết ở thời điểm hiện tại, các cửa hàng không nên giảm giá đại trà. Việc giảm toàn menu tiềm ẩn nhiều nguy hiểm vì ngành F&B vốn có biên lợi nhuận mỏng. Thay vào đó, quán cần quản trị lại từ bên trong.

Nhiều quán không lỗ vì bán rẻ, nhưng lại gặp khó vì không kiểm soát được định mức và vận hành Ông Đỗ Duy Thanh - Giám đốc Công ty Tư vấn FnB Director, nhà sáng lập Horeca Business School

Vị chuyên gia khuyến nghị trước hết, chủ quán phải kiểm soát chặt chẽ giá vốn món ăn và đồ uống, đồng thời rà lại định lượng, hao hụt sơ chế, thất thoát kho, hàng hủy, món bán chậm và các món có biên lợi nhuận thấp. Theo ông, nhiều quán không lỗ vì bán rẻ, nhưng lại gặp khó vì không kiểm soát được định mức và vận hành.

Bên cạnh đó, các cửa hàng có thể cân nhắc thiết kế lại cấu trúc menu và cấu trúc giá. "Quán có thể giữ giá món chủ lực, đồng thời bổ sung combo, phần nhỏ hơn, món giá mềm hoặc khuyến mại theo khung giờ thấp điểm. Cách này giúp khách hàng có thêm lựa chọn phù hợp túi tiền mà quán không phá vỡ toàn bộ biên lợi nhuận", ông Thanh nói thêm.

Ngoài ra, việc tối ưu năng suất lao động và nâng cao hiệu quả vận hành cũng đóng vai trò then chốt. Khi giảm thiểu sai sót trong quá trình nhận đơn, rút ngắn thời gian chờ món, kiểm soát hàng tồn kho, hạn chế hao hụt nguyên liệu và bố trí nhân sự phù hợp với từng khung giờ, quán sẽ có thêm dư địa để duy trì mức giá cạnh tranh hoặc triển khai các chương trình ưu đãi một cách bền vững.

Đặc biệt, trong giai đoạn sức mua nhạy cảm, ông Thanh nhìn nhận những thương hiệu có định giá cạnh tranh, mức giá phổ thông và dễ tiếp cận sẽ có lợi thế rất lớn. Họ có khả năng thu hút nhiều tệp khách hàng, tăng tần suất quay lại và duy trì doanh thu ổn định hơn so với các mô hình định giá cao nhưng trải nghiệm đem lại cho khách hàng chưa được đánh giá cao.