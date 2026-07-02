Giá xăng giảm về sát 20.000 đồng/lít

Trong kỳ điều chỉnh giá từ 16h ngày 2/7, giá xăng E10 RON 95 giảm 790 đồng/lít về 20.410 đồng/lít.

Xăng E10 RON 95 được bán với giá 20.410 đồng/lít. Ảnh: Hoài Bảo.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 16h ngày 2/7.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định giảm 1.050 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 790 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 19.730 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 20.410 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel giảm 690 đồng còn 21.170 đồng/lít, dầu mazut giảm 980 đồng còn 14.050 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trong đó, trích lập 200 đồng/lít với xăng sinh học; 200 đồng/lít với dầu diesel và 400 đồng/kg dầu mazut.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít, kg) Xăng E5 RON 92 19.730 -1.050 Xăng E10 RON 95 20.410 -790 Dầu diesel 21.170 -690 Dầu mazut 14.050 -980

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Cụ thể, Chính phủ kéo dài thời hạn áp dụng quy định giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu theo Nghị quyết số 25/2026 ngày 30/4 và Nghị định số 72/2026 ngày 9/3, đến hết ngày 30/9.

Đồng thời, Chính phủ cũng kéo dài thời gian áp dụng các chính sách về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội đến hết ngày 30/9.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ được thu trở lại từ 1/7, với thuế suất 10% đối với xăng khoáng, xăng E5 là 8% và E10 là 7%.