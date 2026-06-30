Giá xăng dầu điều chỉnh từ đêm nay

Trong kỳ điều chỉnh giá từ 0h ngày 1/7, giá xăng E5 RON 92 và E10 RON 95 cùng tăng trong khi giá các loại dầu giữ nguyên.

Xăng E10 RON 95 được bán với giá 21.200 đồng/lít. Ảnh: Hoài Bảo.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 0h ngày 1/7, nhằm đồng bộ với thời điểm các chính sách thuế mới có hiệu lực.

Cụ thể, cơ quan điều hành đã quyết định tăng 1.430 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 1.290 đồng/lít với xăng E10 RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ với xăng E5 RON 92 là 20.780 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 21.200 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel giữ nguyên 29.860 đồng/lít, dầu mazut giữ nguyên 15.030 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Trong đó, trích lập 300 đồng/lít với xăng sinh học; 800 đồng/lít với dầu diesel và dầu mazut.

Mặt hàng Giá mới (đồng/lít, kg) Thay đổi (đồng/lít, kg) Xăng E5 RON 92 20.780 +1.430 Xăng E10 RON 95 21.200 +1.290 Dầu diesel 27.850 0 Dầu mazut 19.630 0

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Cụ thể, Chính phủ kéo dài thời hạn áp dụng quy định giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng, dầu theo Nghị quyết số 25/2026 ngày 30/4 và Nghị định số 72/2026 ngày 9/3, đến hết ngày 30/9.

Đồng thời, Chính phủ cũng kéo dài thời gian áp dụng các chính sách về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội đến hết ngày 30/9.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng sẽ được thu trở lại từ 1/7, với thuế suất 10% đối với xăng khoáng, xăng E5 là 8% và E10 là 7%.