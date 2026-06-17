Rõ cách tính giá xăng E10

Từ 16/6, xăng E10 RON 95-III được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến do Nhà nước công bố giá. Bộ Công Thương và Bộ Tài chính sẽ xây dựng, công bố giá cơ sở.

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện điều hành giá xăng E10 RON 95-III thay thế xăng RON 95-III. Ảnh: Hoài Bảo.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/6/2026 đến hết ngày 15/6/2028.

Một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 được thí điểm bao gồm thuê dịch vụ thử nghiệm để kiểm tra chất lượng xăng dầu; xác định xăng E10 RON 95-III là mặt hàng xăng sinh học tiêu dùng phổ biến do Nhà nước công bố giá; xác định các yếu tố hình thành giá xăng E10 RON 95-III; xử lý lượng xăng không chì còn tồn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Xác định giá E10 như thế nào?

Đối với quy định về giá xăng, từ ngày có hiệu lực, xăng E10 RON 95-III được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, do Nhà nước công bố giá cơ sở thay thế xăng RON 95-III. Bộ Công Thương và Bộ Tài chính có trách nhiệm xác định các yếu tố cấu thành công thức giá cơ sở và công bố giá cơ sở để thực hiện điều hành giá đối với xăng E10 RON 95-III.

Các yếu tố hình thành giá cơ sở gồm giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương xác định trên cơ sở bình quân giá giao dịch quốc tế của xăng RON 95 giữa 2 kỳ điều hành; giá ethanol nhiên liệu do Bộ Tài chính xác định và thông báo.

Các khoản chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam, premium đối với nguồn sản xuất trong nước, chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước về cảng được áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của xăng RON 95-III. Lợi nhuận định mức và chi phí kinh doanh định mức được áp dụng theo mức của xăng E5 RON 92.

Khi có đầy đủ dữ liệu chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh xăng E10 RON 95-III, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương rà soát, xem xét và quyết định các khoản chi phí liên quan để áp dụng trong công thức giá cơ sở.

Nghị quyết yêu cầu thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu báo cáo đầy đủ, kịp thời, trung thực và chính xác các thông tin, số liệu phục vụ việc xác định các yếu tố cấu thành giá cơ sở; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung báo cáo.

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện điều hành giá xăng E10 RON 95-III thay thế xăng RON 95-III từ kỳ điều hành gần nhất kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực.

Khuyến khích xử lý tồn kho xăng không chì trước ngày 31/7

Chính phủ khuyến khích các doanh nghiệp mua bán, chuyển giao cho nhau lượng xăng không chì thành phẩm còn tồn trước ngày 1/6 để phục vụ hoạt động pha chế xăng dầu và phải hoàn thành trước ngày 31/7. Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải báo cáo Bộ Công Thương về số lượng xăng không chì mua bán, chuyển giao trước ngày 15/8.

Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì tổ chức triển khai thực hiện lộ trình xăng E10 trên phạm vi toàn quốc; điều phối nguồn cung ethanol và xăng nền phục vụ pha chế, phối trộn; kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E10 và rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan.

Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về đo lường, chất lượng xăng E10 trong sản xuất, pha chế, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường.

Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng sinh học nhằm khuyến khích sử dụng xăng sinh học (nếu cần thiết).

Bộ Xây dựng phối hợp rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn về hạ tầng kho chứa, trạm phối trộn xăng sinh học. Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu cơ chế phát triển vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học, đồng thời đánh giá và công bố các chỉ số giảm phát thải khi sử dụng xăng sinh học.

UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, cải tạo hạ tầng lưu chứa, phân phối xăng E10; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E5 và E10 lưu thông trên địa bàn.

Thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện đúng lộ trình chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10.