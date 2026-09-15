'Mùa' xếp hàng mua bánh ở TP.HCM

Ngày 14/9, từ 7h sáng, hàng dài người xếp hàng trước tiệm bánh Trung thu trên đường Phạm Phú Thứ (phường Bình Tiên, TP.HCM ) để chờ mua bánh. Mỗi dịp cận kề rằm tháng Tám, cảnh khách chen kín trước cửa hàng hơn 40 năm tuổi này đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân sống gần đó.

Tuy nhiên, xếp hàng chờ hàng tiếng, khách hàng cũng chưa chắc mua được loại bánh Trung thu này. Lượng người mua đông, trong khi tiệm chia bánh thành nhiều đợt bán, có người đến từ sớm nhưng vẫn phải ra về tay không khi loại bánh muốn mua đã hết.

Trong lúc xếp hàng, khách được phát bảng giá để tham khảo và lựa chọn, giúp rút ngắn thời gian phục vụ khi đến lượt mua. Tiệm có khoảng 20 loại nhân, từ các vị truyền thống như đậu xanh, hạt sen đến những loại cao cấp hơn như gà quay, thập cẩm Jambon... Giá bánh năm nay tăng khoảng 8-10% so với năm trước, dao động 89.000-870.000 đồng/chiếc.

Mỗi khách được mua tối đa 12 bánh, không quá 3 chiếc đối với mỗi loại. Khách muốn mua thêm phải xếp hàng lại từ đầu. Chia sẻ về việc giới hạn số lượng bánh mỗi khách được mua, nhân viên tiệm cho biết lượng khách tăng cao trong khi nguồn bánh có hạn. Hiện tiệm chỉ có một chi nhánh và không bán bánh qua kênh trực tuyến. Do đó, việc một số người mua số lượng lớn để bán lại khiến nhiều khách có nhu cầu mua dùng lại không thể tiếp cận sản phẩm.

Anh Phương Triển Phong, chủ tiệm bánh, nói với Tri Thức - Znews: "Năm nay, tiệm đã tăng sản lượng hơn 20% so với mọi năm nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu trong những ngày cao điểm. Thường thực khách chuộng vị truyền thống hơn, bởi bánh Trung thu của tiệm vẫn giữ phong vị của người Triều Châu từ xưa đến nay, đó là điểm làm nên sự khác biệt".

Minh Việt (ngụ phường An Đông) cho biết thời gian chờ mua bánh năm nay “dễ thở” hơn, chỉ khoảng 30-45 phút, trong khi những năm trước anh thường phải đến sớm 1-2 tiếng để xếp hàng. Dù phải chờ đợi, anh vẫn duy trì thói quen mua bánh tại đây mỗi mùa Trung thu. “Nếu bánh không ngon làm sao năm nào cũng có người xếp hàng dài như vậy?”, anh nói.

Mỗi ngày, tiệm bán ra hàng nghìn chiếc bánh. Nhân viên liên tục vận chuyển các thùng bánh từ xưởng đến cửa hàng, bổ sung vào tủ kính để phục vụ khách. Bên cạnh lượng bánh bán trực tiếp tại tiệm, nhân viên cũng tất bật đóng và giao các đơn hàng cho khách sỉ. Hoạt động sản xuất, vận chuyển và bán hàng diễn ra liên tục trong những ngày cận Trung thu.

Chị Kim Hương (ngụ Đức Hòa, Long An ) di chuyển gần 30 km đến TP.HCM từ 6h sáng, xếp hàng gần một tiếng để mua 3 hộp bánh Trung thu làm quà cho người thân. Chị chọn những loại nhân đặc biệt, trong đó có bánh hai trứng nhân thập cẩm, gà quay, lá dứa hạt sen..., tổng hóa đơn gần 1,5 triệu đồng. “Bánh ở đây có vị ngọt thanh, khác hẳn những nơi khác. Vỏ bánh thơm, mềm đặc biệt nên tôi đi xa cũng thấy đáng”, chị Hương chia sẻ.

Mọi năm, tiệm mở cửa từ 8h, nhưng năm nay thời gian bán được đẩy lên sớm hơn 15 phút để phục vụ lượng khách đông. Bên cạnh nhân viên bán bánh, nhiều bảo vệ cũng được huy động để trông giữ xe, hướng dẫn khách và điều phối giao thông, đảm bảo các phương tiện khác vẫn có thể lưu thông qua tuyến đường.

Sau vài giờ mở bán, lượng bánh trong các tủ kính dần vơi đi. Gần 10h, tiệm dán thông báo hết bánh và hẹn khách quay lại vào 17h. Tình trạng này diễn ra hàng ngày, nhưng nhiều khách vẫn kiên nhẫn quay lại. Anh Phong cho biết sau khi hoàn tất phần lớn các đơn đặt trước, tiệm sẽ tăng sản lượng bánh để phục vụ khách mua lẻ và nới giới hạn số lượng bánh mỗi khách được mua như hiện nay.

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