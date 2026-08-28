Khai trương trung tâm thương mại Vincom Plaza Đan Phượng

Ngày 28/8, Vincom Plaza Đan Phượng chính thức khai trương, mang đến hệ sinh thái mua sắm, ẩm thực, vui chơi và giải trí hiện đại cho cộng đồng phía tây Hà Nội.

Tọa lạc tại trung tâm khu đô thị Vinhomes Wonder City phía tây Hà Nội, Vincom Plaza Đan Phượng gồm 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, kết nối thuận tiện với đại lộ Tây Thăng Long, quốc lộ 32, vành đai 3.5 và vành đai 4. Trung tâm thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích đồng bộ của đại đô thị rộng 133,4 ha, trở thành điểm đến mua sắm - vui chơi - giải trí mới của khu vực.

Vincom Plaza Đan Phượng khai trương ngày 28/8.

Kiến trúc Vincom Plaza Đan Phượng lấy cảm hứng từ diều sáo Bá Dương Nội - nét văn hóa đặc trưng của địa phương. Hình tượng cánh diều được phát triển xuyên suốt từ ngoại thất đến không gian bên trong, nổi bật với “Vũ điệu cánh diều” tại khu thông tầng, tạo điểm nhấn thị giác và không gian check-in đặc trưng. Cảm hứng bản địa cũng hiện diện tại Galaxy Cinema qua màu sắc, họa tiết cánh diều, kể câu chuyện văn hóa địa phương bằng ngôn ngữ hiện đại.

Dấu ấn diều sáo Bá Dương Nội hiện diện xuyên suốt không gian Vincom Plaza Đan Phượng.

Bên cạnh dấu ấn kiến trúc, Vincom Plaza Đan Phượng kiến tạo hệ sinh thái vui chơi - giải trí quy mô với nhiều mô hình lần đầu tiên xuất hiện tại khu vực, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm đa dạng của gia đình và giới trẻ phía tây thủ đô.

Galaxy Cinema mang đến cụm rạp chuẩn quốc tế đầu tiên, hiện đại và lớn nhất Đan Phượng, đồng thời lần đầu giới thiệu mô hình Galaxy CineO. Funny Kids ra mắt khu vui chơi trẻ em lớn bậc nhất tây Hà Nội với chủ đề “Rừng xanh siêu quậy”, trong khi HD Games sở hữu khu máy trò chơi lớn bậc nhất khu vực và HD Sporty mang đến tổ hợp trượt patin trong nhà đầu tiên và lớn bậc nhất tây Hà Nội.

Dòng khách đông đúc đến trải nghiệm Vincom Plaza Đan Phượng dịp khai trương.

Không gian giải trí tiếp tục được mở rộng với Photo Memory và Flashbox - điểm chụp ảnh phong cách Hàn Quốc dành cho giới trẻ; Bridge House với trải nghiệm cảm giác mạnh lần đầu có mặt tại Đan Phượng; cùng Cheapie Art với chuỗi workshop hội họa, vẽ tranh và thủ công dành cho gia đình. Từ điện ảnh, vận động, trò chơi công nghệ đến sáng tạo nghệ thuật, hệ thống tiện ích tạo nên hành trình trải nghiệm đa thế hệ tại Vincom Plaza Đan Phượng.

Trải nghiệm mua sắm tập trung tại GO! Supermarket rộng hơn 3.200 m2 - đại siêu thị đa tiện ích đầu tiên tại Đan Phượng. Với danh mục hàng hóa từ thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng đến đồ dùng gia đình cùng hệ thống quầy thanh toán tự động, GO! Supermarket đáp ứng nhu cầu mua sắm thường nhật theo hướng hiện đại và thuận tiện.

Galaxy CineO cùng loạt mô hình giải trí mới tạo nên điểm đến vui chơi đa trải nghiệm tại Vincom Plaza Đan Phượng.

Hệ thống thương hiệu thời trang, thể thao, làm đẹp và phong cách sống quy tụ XTEP, KRIK, Delta Sport, LYN, Pucini; Hoàng Phúc cùng Kappa, Superga, Dr. Martens và Clarks; Guardian, Cocolux và Mr.DIY. Trong đó, Mr.DIY lần đầu hiện diện tại Đan Phượng với hơn 10.000 mặt hàng gia dụng, sửa chữa, trang trí và tiện ích đời sống. Sự góp mặt của thương hiệu trong nước và quốc tế mở rộng lựa chọn mua sắm, từ nhu cầu thiết yếu đến cập nhật xu hướng.

Không gian ẩm thực quy tụ loạt thương hiệu với đa dạng phong cách. Thực khách có thể khám phá lẩu hấp thủy nhiệt Hong Kong tại Long Wang, lẩu bò tươi Triều Châu tại Tian Long, ẩm thực Thái Lan tại Som Tum Thai và Thai One, nướng Hàn Quốc tại GuiGui, Thịt Talk. Goods Court phù hợp nhóm đông người, trong khi Jollibee, Dookki, Chiktok và Halloween Chicken mang đến lựa chọn trẻ trung. Highlands Coffee, Phê La, Hanashi Coffee, Mixue, Bingxue, Hồng Trà Lê Gia và Kem Tràng Tiền hoàn thiện lựa chọn đồ uống và món ngọt, đáp ứng nhu cầu ăn uống, cà phê, xem phim và giải trí của khách hàng.

Đến Vincom Plaza Đan Phượng, khách hàng có thể mua sắm tại GO! Supermarket rộng hơn 3.200 m2.

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh và khai trương Vincom Plaza Đan Phượng, khách hàng có cơ hội nhận hàng nghìn ưu đãi và tham gia hoạt động trải nghiệm phong phú. Với chương trình Wonder Wheel - vòng quay may mắn, khách hàng có thể sử dụng hóa đơn mua sắm để nhận voucher, quà tặng và sản phẩm từ các thương hiệu. Chương trình "Cross Deal - mở lối vạn deal" hời tiếp tục gia tăng trải nghiệm khi mỗi hóa đơn trở thành cơ hội mở khóa thêm ưu đãi tại trung tâm thương mại.

Trong dịp này, khách hàng còn có cơ hội tham gia chương trình “xúc mỹ phẩm” 100% có quà tại Cocolux, nhận hàng nghìn voucher từ XTEP, quà phiên bản giới hạn và ưu đãi mua 1 tặng 1 từ Phê La cùng nhiều chương trình hấp dẫn khác.

Chuỗi hoạt động tương tác như làm bánh Trung thu tại GO!, làm diều mini và tô tượng cùng Galaxy CineO, workshop hội họa tại Cheapie Art hay “Thử shake cùng Lê Gia” cũng góp phần mang đến trải nghiệm khó quên.

Sự kiện khai trương Vincom Plaza Đan Phượng tiếp tục khẳng định chiến lược mở rộng mạng lưới của Vincom đến khu vực giàu tiềm năng, đồng hành quá trình đô thị hóa và nâng cấp chất lượng sống tại trung tâm mới. Với trung tâm thương mại thứ 91 trên toàn quốc, Vincom tiếp tục củng cố vai trò tiên phong trong kiến tạo điểm đến mua sắm - ẩm thực - vui chơi - giải trí hiện đại, góp phần định hình phong cách sống mới tại các đô thị Việt Nam.