Vincom tung ‘át chủ bài’ tái định nghĩa bất động sản thương mại

Khi mô hình bán lẻ truyền thống dần chạm trần tăng trưởng bởi quỹ đất hạn hẹp, vận hành thiếu đồng bộ, phụ thuộc khách vãng lai, Vincom Collection xuất hiện như một lời giải.

Đây là mô hình bất động sản thương mại tích hợp trải nghiệm, cộng đồng cư dân và dòng khách quy mô lớn, bảo chứng cho khả năng khai thác bền vững trong chu kỳ mới.

Giới hạn của mô hình bán lẻ truyền thống

Trong nhiều năm, mặt bằng thương mại tại khu vực lõi trung tâm được xem là “tọa độ vàng” của ngành bán lẻ và F&B. Tuy nhiên, sự dịch chuyển mạnh mẽ trong hành vi tiêu dùng đang khiến mô hình này dần bộc lộ giới hạn.

Áp lực lớn nhất nằm ở quỹ đất khan hiếm và hạ tầng quá tải. Không gian kinh doanh bị bó hẹp, thiếu bãi đỗ xe, khó tùy biến công năng khiến trải nghiệm khách hàng chưa được nâng cấp tương xứng với nhu cầu mới của thị trường. Trong khi đó, nhiều khu phố thương mại truyền thống vẫn phụ thuộc đáng kể vào khách vãng lai và du lịch mùa vụ, dẫn đến doanh thu thiếu ổn định.

Ngược lại, theo khảo sát của Cushman & Wakefield Việt Nam, tỷ lệ lấp đầy của trung tâm thương mại năm 2025 tiếp tục duy trì ở mức trên 93%. Điểm chung của những mô hình vận hành hiệu quả nằm ở khả năng tạo ra hệ sinh thái trải nghiệm thay vì chỉ đơn thuần cung cấp mặt bằng mua sắm.

Savills Việt Nam đánh giá bán lẻ hiện đại đang chuyển dịch từ “điểm đến mua sắm” sang “điểm đến trải nghiệm” - nơi khách hàng không chỉ tiêu dùng mà còn tìm kiếm giải trí, kết nối cộng đồng và trải nghiệm văn hóa.

Trong bối cảnh đó, việc Vincom ra mắt Vincom Collection đầu năm 2026 được xem là bước đi đón đầu thời điểm “chuyển pha” của thị trường.

Không gian trải nghiệm đặc sắc tại mỗi dự án Vincom Collection. Ảnh phối cảnh.

Hệ sinh thái dòng tiền trong đại đô thị đồng bộ

Khác với dãy phố thương mại phát triển tự phát, Vincom Collection được quy hoạch như một phần lõi vận hành của các đại đô thị. Thay vì đóng kín trong “khối hộp” truyền thống, Vincom Collection phát triển theo cấu trúc mở, kết nối trực tiếp quảng trường, phố đi bộ, công viên và không gian công cộng. Mục tiêu không chỉ là tối ưu lưu lượng khách mà còn kéo dài thời gian lưu trú và mức chi tiêu của người dùng.

Theo kế hoạch, Vincom Collection phát triển quỹ đất thương mại khổng lồ lên đến gần 300 ha, hiện diện tại đại đô thị và điểm đến du lịch trọng điểm như Ocean City, Vinhomes Global Gate, Vinhomes The Gallery (Hà Nội), Vinhomes Green Paradise (TP.HCM) hay Vinpearl Harbour (Khánh Hòa).

Vincom Collection Bazaar nằm trong lòng đại đô thị Vinhomes Global Gate hứa hẹn thu hút dòng khách hàng lớn và thương hiệu tầm cỡ. Ảnh phối cảnh.

Tùy vào đặc trưng văn hóa và tiêu dùng của khu vực, mỗi dự án được “may đo” theo chủ đề riêng biệt nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu: Từ làng ẩm thực, phố đêm, tổ hợp giải trí, thể thao cho đến mô hình chăm sóc sức khỏe và trị liệu chuyên sâu.

Để phục vụ phân khúc khách hàng tinh hoa, dòng sản phẩm Vincom Collection Premium cũng được giới thiệu với tiêu chuẩn khắt khe nhất về kiến trúc và cảnh quan độc bản.

Giá trị cốt lõi làm nên sức hút của Vincom Collection là khả năng vận hành hiệu quả dựa trên lợi thế cộng đồng sẵn có. Việc đặt các khu phố thương mại này vào giữa đại đô thị đông đúc của Vinhomes hay hệ sinh thái du lịch sầm uất của Vinpearl giúp mô hình giảm rủi ro phụ thuộc vào khách vãng lai hay yếu tố thời vụ.

Điển hình là Vincom Collection Bazaar tại Vinhomes Global Gate (Hà Nội). Các căn thương mại tại đây được thiết kế linh hoạt với hai mặt tiền thoáng đãng, diện tích sàn từ 492 m2 đến 630 m2. Khi đi vào vận hành, khu thương mại này sẽ phục vụ trực tiếp nhu cầu thiết yếu và giải trí của 40.000 cư dân tinh hoa nội khu.

Bên cạnh đó, nhờ năng lực quy hoạch của chủ đầu tư, dự án đón trọn dòng khách khổng lồ từ Trung tâm Triển lãm Việt Nam kế cận với 60 triệu lượt khách hội nghị, sự kiện mỗi năm.

Sự cộng hưởng từ hạ tầng giao thông bứt tốc, như tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh khởi công tháng 4/2026 hay cầu Tứ Liên và sân bay quốc tế Gia Bình sắp hình thành, góp phần củng cố vị thế tâm điểm giao thương của dự án.

Ông Trần Minh Hoàng, đại diện chuỗi nhà hàng cao cấp từng nhiều năm bám trụ nội đô Hà Nội, cho biết bên cạnh mặt bằng, chi phí lớn nhất của ngành F&B nằm ở việc duy trì dòng khách ổn định.

“Tại mô hình như Vincom Collection, bài toán này được giải quyết trọn vẹn nhờ tệp khách có sẵn sức mua, triệt tiêu được tính mùa vụ. Thêm vào đó sự kiện văn hóa, văn nghệ được tổ chức liên tục sẽ mang lại nguồn khách dồi dào. Đây là yếu tố quyết định khả năng vận hành dài hạn”, ông nói.

Dưới góc nhìn đầu tư, Vincom Collection cho thấy xu hướng mới của bất động sản thương mại: Giá trị không nằm ở vị trí đơn lẻ, mà là khả năng tích hợp cộng đồng cư dân, dòng khách quy mô lớn và hệ sinh thái vận hành đồng bộ. Trong chu kỳ phát triển mới của thị trường bán lẻ, đây được xem là nhóm tài sản có khả năng tạo dòng tiền bền vững và dư địa tăng giá dài hạn, vượt trội hơn mô hình thương mại truyền thống.