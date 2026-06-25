Vincom Red Sale 2026 khởi động, ưu đãi 'khủng' tới 70%

Tiếp theo là Red Deal Live - Giờ đỏ mở deal, chương trình livestream O2O (online to offline) lần đầu được tổ chức ngay tại trung tâm thương mại Vincom. Kéo dài xuyên suốt 10 tiếng liên tục, phiên livestream sẽ giới thiệu các sản phẩm, voucher có giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng cùng những phần quà chính hãng. Mô hình O2O đang là xu hướng kinh doanh nhằm tối ưu trải nghiệm mua sắm và tăng cường tương tác giữa khách hàng với thương hiệu. Chương trình cuối cùng trong chuỗi hoạt động khởi động Vincom Red Sale 2026 là Fashion Show Red Sale Runway, nơi những bộ sưu tập hè và các sản phẩm ưu đãi sẽ được đưa từ gian hàng lên sàn diễn. Sau khi theo dõi các màn trình diễn, khách hàng có thể trải nghiệm, mua sắm các sản phẩm này tại cửa hàng ngay trong trung tâm thương mại.