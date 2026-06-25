Vincom Red Sale 2026 khởi động, ưu đãi 'khủng' tới 70%

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Từ 25/6 đến 20/7, Vincom Red Sale 2026 đồng loạt diễn ra tại 90 trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc. Lễ hội mua sắm mùa hè được chờ đón trong năm mang đến mức ưu đãi giảm sâu cùng hàng loạt voucher, quà tặng và sản phẩm giới hạn. Trong gần một tháng, khách hàng có thể khám phá hàng nghìn sản phẩm giảm giá, voucher giới hạn, quà tặng chính hãng và những chương trình ưu đãi được thiết kế riêng tại từng địa điểm.
Ngay trong sáng 25/6, tại Vincom Center Bà Triệu (Hà Nội), rất đông khách hàng đã có mặt từ sớm. Đang trong giai đoạn cao điểm của mùa du lịch và mua sắm hè, cộng thêm ưu đãi ngập tràn từ hàng loạt thương hiệu ở Vincom Red Sale, không bất ngờ khi người tiêu dùng đổ bộ đông đảo để tìm kiếm những món đồ ưng ý với mức giá hấp dẫn. Trong thời gian diễn ra Vincom Red Sale, khách hàng sẽ được mua sắm với mức giá ưu đãi cao nhất lên đến 70%.
Điểm nổi bật của Vincom Red Sale 2026 là sự tham gia của các thương hiệu thuộc nhiều phân khúc, từ thời trang cao cấp, thời trang ứng dụng, thể thao đến làm đẹp, gia dụng và ẩm thực, vui chơi giải trí. Qua đó, chương trình không chỉ phục vụ nhu cầu cập nhật tủ đồ hè mà còn mở rộng sang mua sắm cho gia đình, chăm sóc bản thân, vui chơi và ăn uống.
Chị Hồng Hạnh (Hà Nội), khách hàng mua sắm trong dịp Vincom Red Sale 2026, chia sẻ: “Gia đình tôi chuẩn bị đi du lịch nên tôi muốn mua vài bộ quần áo mới. Biết chương trình Vincom Red Sale bắt đầu từ hôm nay nên tôi dành thời gian tạt qua Zara tại Vincom Center Bà Triệu để sắm đồ. Thực sự tôi rất ưng ý vì chất lượng của Zara thì khỏi phải bàn, nay lại được hưởng thêm nhiều ưu đãi”.
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Điểm nhấn nổi bật của Vincom Red Sale 2026 là chuỗi ba hoạt động kết nối sáng tạo nội dung, thương mại trực tuyến và trải nghiệm tại cửa hàng. Mở màn là chương trình TikTok Creator Tour do Vincom và TikTok phối hợp tổ chức, quy tụ các nhà sáng tạo nội dung trực tiếp khám phá sản phẩm và ưu đãi nổi bật tại các trung tâm thương mại Vincom.
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Tiếp theo là Red Deal Live - Giờ đỏ mở deal, chương trình livestream O2O (online to offline) lần đầu được tổ chức ngay tại trung tâm thương mại Vincom. Kéo dài xuyên suốt 10 tiếng liên tục, phiên livestream sẽ giới thiệu các sản phẩm, voucher có giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng cùng những phần quà chính hãng. Mô hình O2O đang là xu hướng kinh doanh nhằm tối ưu trải nghiệm mua sắm và tăng cường tương tác giữa khách hàng với thương hiệu. Chương trình cuối cùng trong chuỗi hoạt động khởi động Vincom Red Sale 2026 là Fashion Show Red Sale Runway, nơi những bộ sưu tập hè và các sản phẩm ưu đãi sẽ được đưa từ gian hàng lên sàn diễn. Sau khi theo dõi các màn trình diễn, khách hàng có thể trải nghiệm, mua sắm các sản phẩm này tại cửa hàng ngay trong trung tâm thương mại.
Sau sự kiện khởi động, không khí Vincom Red Sale sẽ tiếp tục lan tỏa trên toàn quốc qua chương trình Cơ trưởng 1K với 1.000 sản phẩm chỉ với giá 1.000 đồng; hoạt động World Cup Tournament dành cho cộng đồng yêu bóng đá; hay chuỗi “Sút bóng trúng deal” cùng nhiều voucher, quà tặng và hoạt động riêng tại từng trung tâm thương mại Vincom.
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Với rất nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu và tương tác hấp dẫn ở đa dạng ngành hàng thuộc nhiều phân khúc, Vincom Red Sale 2026 hứa hẹn là điểm nhấn thú vị trong mùa mua sắm hè năm nay.