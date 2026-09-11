Aeon tăng tốc chưa từng có tại Việt Nam

Aeon dự kiến mở 5 trung tâm thương mại trong năm 2026, tốc độ nhanh nhất trong 12 năm hoạt động tại Việt Nam.

Năm 2026 đánh dấu một bước ngoặt trong chiến lược của Aeon tại Việt Nam. Sau 12 năm hoạt động với nhịp độ thận trọng, tập đoàn bán lẻ Nhật Bản này cho biết sẽ mở cùng lúc 5 trung tâm thương mại trong năm nay, con số lớn nhất trong một năm kể từ khi đặt chân vào thị trường năm 2014.

Thông tin được ông Tezuka Daisuke, Thành viên ban điều hành, Trưởng đại diện tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam nêu tại buổi họp báo về việc khai trương trung tâm thương mại Aeon Hải Dương vào ngày 3/10 sắp tới.

Số lượng mở mới tăng kỷ lục

Trong 2 tháng tới, tập đoàn này sẽ tiếp tục mở các trung tâm thương mại lớn tại Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng), Thanh Hóa và Quảng Ninh.

Trả lời Tri Thức - Znews, ông Tezuka Daisuke cho biết đây là tốc độ mở mới nhanh nhất của tập đoàn tại thị trường Việt Nam từ trước đến nay.

Ông Tezuka Daisuke, Thành viên ban điều hành, Trưởng đại diện tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng giám đốc AEON Việt Nam. Ảnh: Aeon Việt Nam.

Chiến lược mở rộng vật lý cũng chỉ là một phần trong bức tranh lớn hơn. Aeon đang đồng thời mở rộng mô hình siêu thị với quy mô đầy tham vọng, từ 40 lên tới 300 điểm; đẩy mạnh thương mại điện tử song song với kênh vật lý, đồng thời mở rộng dịch vụ thanh toán, cho vay và rạp chiếu phim.

Tập đoàn hiện cũng điều động thêm nhân sự từ Nhật Bản sang hỗ trợ, coi Việt Nam là thị trường ưu tiên không chỉ về vốn mà cả về tổ chức con người.

Trước đó, theo thông tin từ Nikkei, Aeon đã thoái vốn toàn bộ mảng kinh doanh tại Thái Lan để dồn nguồn lực cho Việt Nam. Ông Tezuka Daisuke cho biết tập đoàn dự kiến phân bổ tới 60% tổng nguồn vốn đầu tư tại Đông Nam Á vào riêng thị trường Việt Nam.

Đặt cược vào các đô thị mới của Việt Nam

Điểm đáng chú ý nhất trong đợt mở rộng lần này là Aeon chủ động chọn vùng ven đô thị thay vì bám theo các thành phố lớn như trước.

Ông Tezuka Daisuke cho biết chi phí xây dựng có tăng do vật giá và giá đất biến động, nhưng giá đất tại vùng ven vẫn thấp hơn đáng kể so với khu vực trung tâm, đủ để bù đắp một phần áp lực chi phí.

Quan trọng hơn, việc xây dựng một trung tâm thương mại quy mô lớn tại vùng ven không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm hiện có mà còn đóng vai trò như một hạt nhân đô thị hóa, kéo dân cư đến sinh sống và từ đó hình thành một cộng đồng kinh tế mới xoay quanh trung tâm thương mại.

Nhờ vậy, Aeon không phải cạnh tranh, mà gần như tự tạo ra thị trường. Với chiến lược này, tập đoàn chấp nhận rủi ro và thời gian hoàn vốn dài hơn.

“Chi phí đầu tư trung tâm thương mại cao hơn nhiều loại hình bán lẻ khác và thời gian hoàn vốn cũng dài hơn, nhưng tập đoàn vẫn xem đây là dự án dài hạn và tự tin đầu tư nhờ khả năng vận hành cùng lượng khách hàng đông đảo, ổn định”, ông Tezuka Daisuke cho biết.

Trong 10 năm đầu tiên hoạt động, Aeon chỉ mở 8 trung tâm thương mại và mua sắm, tập trung gần như hoàn toàn vào các đô thị lớn. Tốc độ này bắt đầu tăng dần từ năm 2024 và đạt đỉnh vào năm nay, với số lượng trung tâm mới mở trong một năm đã bằng hơn một nửa tổng số của cả thập kỷ trước.

Năm ngoái, doanh thu của Aeon Việt Nam đạt 624 triệu USD , gấp 2,5 lần so với 6 năm trước đó. Đến năm 2030, tập đoàn kỳ vọng doanh thu tăng gấp 3, còn lợi nhuận tăng gấp 4, tiến tới trở thành nhà bán lẻ số một tại Việt Nam trong thập kỷ tới.