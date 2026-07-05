Vì sao Aeon, Uniqlo, Muji... đồng loạt đổ về Đà Nẵng?

Không chỉ Aeon, Uniqlo hay Muji, nhiều thương hiệu quốc tế cũng đang tăng tốc hiện diện tại Đà Nẵng, khi nhìn thấy dư địa tăng trưởng dài hạn từ những động lực phát triển mới.

Nhiều thương hiệu bán lẻ quốc tế đang mở rộng hiện diện tại Đà Nẵng. Ảnh: Aeon.

Đầu tháng 7 này, Aeon Mall đã chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng và là địa phương thứ 8 mà tập đoàn bán lẻ Nhật Bản lựa chọn hiện diện tại Việt Nam.

Đáng chú ý, dù chỉ có khoảng 21.000 m2 diện tích cho thuê, trung tâm thương mại mới này đã ghi nhận hơn 63.000 lượt khách ngay trong ngày đầu vận hành.

Loạt thương hiệu quốc tế đổ về Đà Nẵng

Bên trong trung tâm thương mại là gần 60 gian hàng, trong đó gần một nửa là những thương hiệu lần đầu tiên xuất hiện tại Đà Nẵng. Hàng loạt tên tuổi quốc tế như Uniqlo, Muji, JINS, Lacoste, Charles & Keith, Pedro, Levi's... đều mở cửa hàng đầu tiên tại thành phố, cùng nhiều chuỗi F&B quốc tế.

Riêng Uniqlo cho biết cửa hàng tại Aeon Mall Đà Nẵng đã đón khoảng 5.000 lượt khách ngay trong ngày khai trương 3/7 - con số vượt ngoài kỳ vọng của doanh nghiệp.

Khách hàng xếp hàng mua sắm tại cửa hàng Uniqlo trong ngày khai trương ở Aeon Mall Đà Nẵng. Ảnh: Uniqlo.

Đáng nói, dù dự án đầu tiên mới đi vào hoạt động, Aeon đã xúc tiến kế hoạch đầu tư Aeon Mall Đà Nẵng Hòa Xuân với quy mô dự kiến lớn gấp 3,5 lần trung tâm hiện hữu. Động thái này cho thấy tập đoàn bán lẻ Nhật Bản nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng dài hạn của thị trường Đà Nẵng.

Không chỉ Aeon, việc nhiều thương hiệu quốc tế đồng loạt mở cửa hàng cũng phản ánh sức hút ngày càng lớn của thị trường bán lẻ địa phương.

Sau khi hợp nhất với Quảng Nam, Đà Nẵng có diện tích gần 12.000 km2 với hơn 3 triệu dân, trở thành một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất miền Trung. Cùng với quy mô dân số mở rộng, sức mua cũng tăng trưởng tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, GRDP của thành phố ước tăng 9,5%, thuộc nhóm địa phương tăng trưởng nhanh nhất cả nước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt khoảng 145.000 tỷ đồng , tăng hơn 20% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, du lịch tiếp tục tạo lực đẩy cho hoạt động bán lẻ. Trong nửa đầu năm, các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng đã phục vụ gần 9,8 triệu lượt khách, tăng 22%; riêng khách quốc tế đạt gần 5,2 triệu lượt người, tăng 29%.

Tuy nhiên, với các nhà bán lẻ quốc tế, sức hút của Đà Nẵng không chỉ đến từ lượng khách du lịch hay quy mô thị trường hiện tại. Các quyết định đầu tư quy mô lớn cho thấy họ đang kỳ vọng vào sự gia tăng dân số, thu nhập và sức mua của địa phương trong những năm tới.

Chính ông Akiyama Naoki, Tổng giám đốc Uniqlo Việt Nam cũng đánh giá Đà Nẵng không chỉ là điểm đến hàng đầu về du lịch và dịch vụ mà còn là trung tâm thương mại quan trọng của miền Trung, đồng thời đang vươn lên trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới của Việt Nam. Đây là một trong những lý do Uniqlo lựa chọn Đà Nẵng để mở cửa hàng thứ 32 tại Việt Nam.

Nhiều động lực thúc đẩy

Thực tế, Đà Nẵng đang sở hữu nhiều yếu tố tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới. Thành phố có hai sân bay quốc tế Đà Nẵng và Chu Lai, hệ thống cảng biển nước sâu cùng mạng lưới hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, tạo lợi thế kết nối vùng và phát triển các lĩnh vực dịch vụ, logistics, thương mại.

Đáng chú ý, việc Quốc hội thông qua cơ chế phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng được xem là cú hích quan trọng, mở ra không gian phát triển mới không chỉ cho lĩnh vực tài chính mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa sang công nghệ, đổi mới sáng tạo, bán dẫn, thương mại và bán lẻ.

Ngay sau khi Trung tâm Tài chính quốc tế đi vào hoạt động đầu năm 2026, thành phố liên tục đón các đoàn doanh nghiệp, quỹ đầu tư và tổ chức tài chính quốc tế đến tìm hiểu cơ hội hợp tác. Theo UBND TP Đà Nẵng, đến tháng 5, địa phương đã ký khoảng 20 biên bản ghi nhớ (MOU) với các đối tác quốc tế, đồng thời cấp chứng nhận đăng ký thành viên cho nhiều doanh nghiệp và định chế tài chính nước ngoài.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động đầu năm 2026. Ảnh: Liên Phạm.

Không dừng ở các thỏa thuận, dòng vốn đầu tư cũng tăng tốc. Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm, thành phố thu hút gần 358 triệu USD vốn đầu tư, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Song song với Trung tâm Tài chính quốc tế, Đà Nẵng còn phát triển Khu thương mại tự do - mô hình đầu tiên được thí điểm tại Việt Nam với quy mô khoảng 1.900 ha gồm 7 khu chức năng. Thành phố hiện đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhiều dự án hạ tầng và đang hoàn thiện thủ tục để sớm đưa khu thương mại tự do vào vận hành.

Bên cạnh dòng vốn, sự hiện diện của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế ngày càng rõ nét thông qua hàng loạt sự kiện quy mô lớn về đầu tư mạo hiểm, tài chính, blockchain, bán dẫn và đổi mới sáng tạo như DAVAS, Unchained Summit Vietnam hay Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng.

Thành phố cũng tiếp tục khẳng định vị thế điểm đến của các sự kiện văn hóa, du lịch quốc tế như Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) và Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), góp phần thu hút du khách, nhà đầu tư, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Cùng với đó, Đà Nẵng đang triển khai nhiều cơ chế đặc thù nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).

Khi Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do cùng các chính sách thu hút đầu tư và nhân tài phát huy hiệu quả, thành phố được kỳ vọng sẽ hình thành cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và lực lượng lao động có thu nhập cao ngày càng lớn. Đây cũng chính là nhóm khách hàng mà các thương hiệu bán lẻ quốc tế muốn hiện diện từ sớm để đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường.