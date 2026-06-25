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Kinh doanh

Aeon Mall sắp làm thêm trung tâm thương mại ở Việt Nam

  • Thứ năm, 25/6/2026 09:01 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định cho Công ty TNHH Aeonmall Việt Nam thuê gần 7,7 ha đất tại phường Tân Tiến để triển khai dự án trung tâm thương mại có tổng vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ.

Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường quan trọng nhất của tập đoàn bán lẻ Nhật Bản. Ảnh: Aeon.

UBND tỉnh Bắc Ninh mới đây đã ban hành quyết định cho Công ty TNHH Aeonmall Việt Nam thuê khoảng 7,7 ha đất để thực hiện dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Bắc Ninh Tân Tiến. Thời hạn thuê đất đến ngày 13/8/2075.

UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH Aeonmall Việt Nam thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định. Doanh nghiệp cũng phải triển khai dự án đúng nội dung đã được phê duyệt, bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành. Đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và các lĩnh vực liên quan.

Được biết, dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Bắc Ninh Tân Tiến được triển khai tại phường Tân Tiến, có quy mô khoảng 7,7 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.900 tỷ đồng. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng trở thành trung tâm thương mại hiện đại, đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí của người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực thương mại - dịch vụ tại địa phương.

Aeon Mall là công ty thành viên của Tập đoàn Aeon (Aeon Group) - một trong những tập đoàn bán lẻ có lịch sử phát triển lâu đời nhất tại Nhật Bản.

Việt Nam hiện là thị trường mang lại doanh thu lớn nhất cho Aeon Mall tại Đông Nam Á, đồng thời đứng thứ hai trong số các thị trường nước ngoài của tập đoàn (chỉ sau Trung Quốc).

Đến nay, Aeon Mall đã vận hành 8 trung tâm thương mại tại Việt Nam, gồm Aeon Mall Tân Phú Celadon và Aeon Mall Bình Tân, Aeon Mall Bình Dương Canary thuộc TP.HCM; Aeon Mall Long Biên và Hà Đông tại Hà Nội; Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân; Aeon Mall Huế và mới nhất là Aeon Tân An tại Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh). Tổng diện tích cho thuê của hệ thống đạt hơn 462.000 m2.

Trong đó, các trung tâm thương mại tại Hà Nội, TP.HCM và Bình Dương được xem là những tài sản chủ lực của doanh nghiệp tại Việt Nam nhờ nằm tại các khu vực có mật độ dân cư cao và sức mua lớn. Tập đoàn cho biết tổng vốn đầu tư tại Việt Nam hiện đạt khoảng 1,5 tỷ USD và đang tiếp tục mở rộng hiện diện thông qua các dự án mới.

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Tuấn Nguyễn

Aeon mall Bắc Ninh Long An việt nam dự án bắc ninh nhật bản

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