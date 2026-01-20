Aeon rót thêm 100 triệu USD vào Việt Nam

Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam đã liên tiếp thực hiện các đợt tăng vốn quy mô lớn, hiện quy mô vốn chạm mốc 23.755 tỷ đồng.

"Đại gia" bán lẻ Nhật Bản đã liên tiếp thực hiện các đợt tăng vốn quy mô lớn tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Aeon.

Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam vừa thực hiện tăng vốn điều lệ từ gần 21.000 tỷ đồng lên 23.755 tỷ đồng , tương ứng mức tăng thêm khoảng 2.700 tỷ đồng (hơn 100 triệu USD ).

Toàn bộ vốn góp tại công ty được ủy quyền cho 3 cá nhân, mỗi người đại diện 33% vốn điều lệ, trong đó có ông Nakagawa Tetsuyuki - Tổng giám đốc Aeon Mall Việt Nam.

Trước đó, trong năm 2025, doanh nghiệp này cũng đã liên tiếp thực hiện các đợt tăng vốn quy mô lớn. Cụ thể, vào tháng 6/2025, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ từ 16.680 tỷ đồng lên gần 20.200 tỷ đồng . Đến tháng 12/2025, vốn tiếp tục được bổ sung, nâng lên xấp xỉ 21.000 tỷ đồng , trước khi tăng mạnh lên mức hiện tại.

Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam là doanh nghiệp chuyên đầu tư, phát triển và vận hành các trung tâm thương mại Aeon Mall tại Việt Nam, trực thuộc Aeon Mall Co., Ltd - thành viên của Tập đoàn Aeon (Nhật Bản).

Kể từ khi khai trương trung tâm mua sắm Aeon Tân Phú Celadon (TP.HCM) vào năm 2014, Aeon Việt Nam đã không ngừng mở rộng quy mô. "Đại gia" bán lẻ của Nhật Bản đã mở 7 trung tâm thương mại quy mô lớn tại các đô thị sầm uất của Việt Nam.

Hiện, doanh nghiệp này đang xem xét hơn 10 địa điểm tiềm năng để tiếp tục phát triển các trung tâm mua sắm quy mô vừa phải trong thời gian tới.

Lợi nhuận hoạt động của Aeon Mall Việt Nam trong năm tài chính kết thúc vào tháng 2/2025 đạt 4,2 tỷ yen (tương đương 27,8 triệu USD ), gần bằng mức 4,7 tỷ yen tại Trung Quốc, nhờ chi phí cố định thấp. Biên lợi nhuận hoạt động ở thị trường Việt Nam thậm chí lên đến 24%, cao hơn cả Trung Quốc (7%) và Nhật Bản (12%).

Doanh nghiệp kỳ vọng tận dụng "lợi thế dân số vàng" của Việt Nam đến khoảng năm 2040, khi lực lượng lao động dồi dào tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Song song đó, tầng lớp trung lưu gia tăng cũng mở ra cơ hội lớn cho ngành bán lẻ.

Dù vậy, cạnh tranh trên thị trường bán lẻ Việt Nam đang ngày càng gay gắt. Vincom Retail hiện vận hành hơn 90 trung tâm thương mại, trong khi Masan Group đang mở rộng hệ thống WinCommerce.

Các tập đoàn nước ngoài như Central Group (Thái Lan), Lotte (Hàn Quốc), cùng chuỗi siêu thị FujiMart do Sumitomo Corp (Nhật Bản) và BRG Group hợp tác, cũng đang gia tăng hiện diện tại đây.

Khi cuộc đua chiếm lĩnh thị trường bán lẻ đang chuyển hướng từ các thành phố lớn sang khu vực cấp 2, Aeon muốn tái hiện mô hình thành công tại Nhật Bản bằng cách xây dựng các trung tâm mua sắm trở thành "trung tâm sinh hoạt cộng đồng", nơi đáp ứng cả nhu cầu mua sắm, ẩm thực và giải trí của người dân địa phương.