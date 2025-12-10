Aeon mở rạp phim đầu tiên ở Việt Nam, giá vé ra sao?

Cụm rạp Aeon Beta Cinema đầu tiên tại Việt Nam chính thức khai trương tại Hà Nội, là cú bắt tay của liên doanh Aeon Entertainment (Nhật Bản) và Beta Media (Việt Nam).

"Ông lớn" Nhật Bản nhìn thấy tiềm năng ở thị trường Việt Nam. Ảnh: Aeon Beta.

Cụm rạp Aeon Beta đã chính thức khai trương tại Vincom Mega Mall Hà Nội, vận hành bởi liên doanh giữa Aeon Entertainment và Beta Media.

Cụm rạp có 7 phòng chiếu với tổng cộng 759 ghế. Giá vé cuối tuần là 100.000 đồng cho người lớn và 63.000 đồng cho trẻ em. Trong khi đó, giá vé xem phim tại CGV hiện ở mức từ 55.000 đồng đến 100.000 đồng. Với Lotte, giá vé dao động từ 65.000 đồng đến 120.000 đồng.

Trong nhiều năm trở lại đây, thị trường rạp chiếu phim Việt Nam chứng kiến sự phát triển ấn tượng với hơn 200 cụm rạp trên khắp cả nước, tương đương hơn 1.200 phòng chiếu. Tuy nhiên, CGV và Lotte đang chiếm phần lớn thị phần với khoảng 130 cụm rạp, tương ứng 700 phòng chiếu trên toàn quốc.

Ông Đặng Trần Cường, Cục trưởng Cục Điện ảnh nhận định việc Aeon Entertainment gia nhập thị trường không làm "chia nhỏ miếng bánh", bởi thị trường điện ảnh Việt Nam vẫn còn dư địa rất lớn, chưa đơn vị nào khai thác đến mức tối đa.

"Sự xuất hiện của một tập đoàn giải trí đến từ Nhật Bản - quốc gia có nền điện ảnh hàng đầu châu Á - sẽ mở ra những cơ hội lớn, góp phần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, cạnh tranh sòng phẳng và minh bạch cho ngành điện ảnh Việt Nam", ông nhìn nhận.

Còn theo ông Nobuyuki Fujiwara, Chủ tịch Aeon Entertainment, Việt Nam là điểm đến chiến lược nhờ sở hữu quy mô dân số hơn 100 triệu người, tương đương Nhật Bản, cơ cấu dân số trẻ, tốc độ tăng trưởng GDP ổn định và cao.

"Việt Nam hội tụ đầy đủ yếu tố để phát triển mạnh mẽ ngành giải trí. Đây là lý do Aeon Entertainment quyết định đầu tư lâu dài tại thị trường này", ông Nobuyuki Fujiwara nhấn mạnh.

Trong lần "xuất quân" đầu tiên, Aeon Entertainment hợp tác cùng Beta Group nhằm tận dụng kinh nghiệm bản địa, hệ sinh thái khách hàng và nền tảng vận hành rạp.

Aeon Beta Cinema đặt mục tiêu mang đến cho khán giả Việt Nam trải nghiệm điện ảnh đậm dấu ấn Nhật Bản, tập trung vào anime và các nội dung bản quyền từ Nhật, đồng thời đưa phim Việt sang Nhật Bản trong tương lai gần.

"Chất lượng phim Việt ngày càng cải thiện. Không chỉ mang phim Nhật đến Việt Nam, chúng tôi muốn đưa các tác phẩm điện ảnh Việt Nam sang chiếu tại Nhật", ông Nobuyuki Fujiwara nói.

Theo Nikkei Asia, Aeon Entertainment đặt mục tiêu mở 60 cụm rạp tại Việt Nam vào năm 2035. Các dự án tại TP.HCM và Hải Phòng đã bắt đầu thi công. Một đại diện Aeon Entertainment cho biết chi phí xây dựng tại Việt Nam chỉ bằng 1/3 so với Nhật Bản, giúp các cụm rạp này có biên lợi nhuận cao.

Chưa kể, Aeon cũng sở hữu lợi thế về hệ thống trung tâm thương mại tại Việt Nam, tạo nền tảng mở rạp phim.

Hiện nay, tại thị trường Nhật Bản, Aeon gặp khó khi cạnh tranh với các ông lớn như Toho, những đơn vị nắm gần trọn chuỗi giá trị từ sản xuất đến phát hành và vận hành rạp. Ngược lại, nhiều phim Nhật vẫn chưa được đưa đến khán giả Đông Nam Á, tạo cơ hội cho Aeon định hình mô hình phát hành mới trong khu vực.

Aeon Beta cũng dự kiến đẩy mạnh nguồn thu ngoài phòng vé thông qua bán đồ lưu niệm và ẩm thực. Rạp hiện bán nhiều sản phẩm ăn theo anime như Demon Slayer, một số độc quyền tại Việt Nam.