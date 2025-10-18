Nhà đầu tư bắt tay Shark Minh Beta mở rạp phim quảng cáo bất động sản

Các rạp phim là công cụ hữu ích giúp kéo khách hàng đến các trung tâm thương mại mới ở khu vực vùng ven TP.HCM.

Chuỗi rạp phim Beta Cinema nhắm đến phân khúc khách hàng trẻ với giá vé bình dân. Ảnh: Beta Group.

Chia sẻ tại một sự kiện gần đây, ông Lê Trần Minh Huy, Giám đốc Uyên Hưng Media, chủ đầu tư rạp phim Beta Tân Uyên cho biết đã "bắt tay" Shark Minh Beta nhận nhượng quyền chuỗi rạp phim về Tân Uyên, TP.HCM (thuộc khu vực Bình Dương cũ).

Ban đầu, ông Huy không đặt nặng vấn đề lợi nhuận mà chỉ muốn kéo khách về dự án bất động sản là trung tâm thương mại Biconsi. Sau đó, dự án này không chỉ đạt mục đích kéo khách hàng đến trung tâm thương mại mà còn hoàn vốn hơn 80% sau 3 năm.

Vì vậy, doanh nghiệp sẽ tiếp tục ký kết để mở thêm một cụm rạp mới tại Thủ Dầu Một, cũng gắn liền với một dự án bất động sản.

Ông Dương Hoàng Phương, Giám đốc nhượng quyền Beta Group cho biết mô hình nhượng quyền Beta hình thành từ năm 2019 và là đơn vị tiên phong nhượng quyền rạp chiếu phim tại Việt Nam.

Beta cam kết thời gian hoàn vốn từ 3 đến 5 năm, song song hỗ trợ đối tác về truyền thông, nguyên vật liệu, danh mục phim, tư vấn kinh doanh, quản lý vận hành...

Theo thống kê của Box Office Vietnam, năm 2024, tổng doanh thu phòng vé Việt Nam đạt mức kỷ lục 4.418 tỷ đồng , vượt qua cả mức trước đại dịch năm 2019 (hơn 4.100 tỷ đồng ). Dự báo tổng doanh thu thị trường rạp phim Việt Nam tăng trưởng 10% trong 8 năm tới, theo khảo sát từ nhóm nghiên cứu sinh Harvard Business School.

Việt Nam ngày càng xuất hiện nhiều phim rạp doanh thu trăm tỷ, nghìn tỷ… Trong bối cảnh ngành tăng tốc, Beta chọn hướng nhượng quyền để nhân rộng, cạnh tranh với loạt “tay chơi” ngoại như Lotte Cinema, CGV.

Beta Cinemas được ông Bùi Quang Minh (hay được gọi là Shark Minh Beta) thành lập năm 2014, nhắm vào phân khúc thị trường phim giá bình dân còn nhiều dư địa tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Từ rạp đầu tiên tại Thái Nguyên, Beta Media đã phát triển 21 cụm rạp Beta Cinemas trên cả nước.

Năm qua, Beta Media và Aeon Entertainment cũng gây chú ý khi thành lập liên doanh, dự kiến đầu tư vốn lên đến 5.000 tỷ đồng cho 50 cụm rạp, đến năm 2035. Liên doanh công bố kế hoạch đẩy mạnh phát triển và vận hành 50 cụm rạp chiếu phim cao cấp mang thương hiệu Aeon Beta Cinema.